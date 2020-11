Oroscopo del 23 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 23 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (possessivi) e Cancro (non tirate la corda).

Oroscopo del 19 novembre, gli astri mettono in guardia Toro (possessivi con le persone care) e Cancro (vi accollate troppe responsabilità). Per gli altri segni l’indicazione generale è: con l’armonia Mercurio-Nettuno l’intuito è al top.

Ariete (21 marzo-21 aprile): sulla strada non ci sono ostacoli.



Umore

Il Sole in Sagittario in buon aspetto con Marte nel vostro segno, vi spinge a vivere nuove avventure, vi dota di splendide energie per imporre la vostra volontà, prendere delle decisioni. Sulla vostra strada non ci sono ostacoli.

Fissate, dunque, degli obbiettivi e superate voi stessi per raggiungerli. Ce la farete! L’oroscopo al contempo annuncia che il vostro intuito è potente nonché il senso di comprensione. Entrerete in sintonia con chi vi circonda. Perdonare inoltre chi vi ha ferito può avere effetti miracolosi sull’equilibrio emotivo.

Amore

In coppia: stuzzicherete il partner ma con l’obbiettivo di riscaldare l’atmosfera e renderla più sensuale.

Soli: un nuovo incontro avrà il potere di distrarvi e se inizialmente sarete poco coinvolti in seguito subentrerà la passione.

Toro (22 aprile-20 maggio): molto possessivi con le persone care.



Umore

Organizzatevi, fate una lista delle cose da fare e la giornata andrà alla grande. In caso contrario subentrerà un po’ di confusione e non concluderete quanto vorreste. Fate dunque una cosa alla volta e svolgerete un ottimo lavoro. L’oroscopo annuncia che la settimana potrebbe non essere facile.

La possessività taurina prenderà il sopravvento e le persone care potrebbero rimproverarvi di non avere fiducia, anche in voi stessi. Avete timore, probabilmente, di perdere il loro affetto e controllate tutto e tutti. Ma alla lunga può rovinare le relazioni.

Amore

In coppia: un progetto dovrà essere rimandato e la cosa non vi piacerà. Sarete nervosi e con il partner ci saranno delle tensioni.

Soli: qualsiasi incontro oggi vi delude, forse non sapete bene cosa volete. Cosa desiderate per il vostro futuro affettivo?

Gemelli (21 maggio-21 giugno): occhio a ciò che dite, rischiate di ferire.

Umore

Chi vi circonda è pronto a sostenervi e desidera sinceramente incoraggiarvi. Non capiscono, tuttavia, perché non state cogliendo al volo un’opportunità o non desiderate mettervi al cento della scena. Forse non avete le idee chiare su ciò che volete ottenere, siete un po’ confusi.

Se riuscirete a fare chiarezza, la motivazione salirà alle stelle e sarete pronti a intraprendere. L’oroscopo odierno annuncia che non potrete fare a meno di dire ciò che pensate e che vi pesa sullo stomaco. Occhio a ferire le persone.

Amore

In coppia: le tensioni si amplificano, potreste dire alcune cose di cui in seguito vi pentirete. Datevi una calmata.

Soli: giocate la carta della naturalezza, siate voi stessi! Sarete ancora più affascinanti e conquisterete chi vi attrae.

Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di accollarvi troppe responsabilità.

Umore

La soluzione a un problema riguardante una relazione di lavoro o personale è davanti ai vostri occhi ma, visto che siete parecchio coinvolti, non riuscite a individuarla. Spesso tendete a rendere le cose più difficili per voi stessi perché non parlate con nessuno delle questioni personali.

Confidarvi con un amico potrebbe non solo rendere meno pesante il fardello ma farvi ottenere importanti intuizioni. In generale, segnala l’oroscopo, evitate di accollarvi troppe responsabilità, lavoro compreso, evitate di impegnare le energie in mille cose contemporaneamente. Non tirate la corda.

Amore

In coppia: decisi a vivere al meglio la relazione. In molti, penserete a una nuova abitazione o a fare dei lavori in casa.

Soli: farete il primo per conquistare il cuore di chi vi attrae. E riporterete a casa una bella vittoria d’amore!

Leone (23 luglio-23 agosto): portare a termine un progetto.

Umore

Siete pieni di entusiasmo per un progetto ed è vero che potete fare molto affinché progredisca. Non dovete sentirvi in dovere di condividere ogni minimo dettaglio con gli altri, per il momento non parlatene. Lo farete quando avrete concluso tutto in modo soddisfacente.

Saturno è alla fine del transito in Capricorno – a metà dicembre entrerà in Acquario – ed è un buon momento per completare i progetti in ritardo. Ma non solo, l’oroscopo annuncia che è un eccellente periodo per moltiplicare gli incontri e cambiare modo di comunicare.

Amore

In coppia: il dialogo non è al top, c’è poca comprensione, con il partner potreste avere la sensazione di aver poco o nulla da dire.

Soli: grandi manovre per conquistare un cuore, per poi accorgervi che non vi corrisponde. Prendetela con umorismo.

Vergine (24 agosto-23 settembre): non dovete sottovalutarvi.

Umore

Lavoro o vita privata, la cosa più importante nel corso della settimana è quella di non sottovalutarvi. Avete i quattro assi nella manica e dovete giocarli al meglio. Fate vedere cosa siete in grado di fare, pompate l’autostima. Dopotutto, se non lo farete voi è difficile che gli altri siano disposti a farlo.

Occhio alle invidie, alle gelosie e a chi tenta di farvi scivolare sulla classica buccia di banana… Visto che l’oroscopo vi ha avvertito, e oltretutto siete per natura prudenti e previdenti, sicuramente non lo permetterete.

Amore

In coppia: piccole difficoltà a comprendervi, rimproveri reciproci, impediscono di essere in sintonia con il partner.

Soli: nonostante la solitudine, oggi siete poco motivati a fare nuovi incontri. Con dei piccoli sforzi la situazione potrebbe cambiare.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è il momento di pensare solo a voi.

Umore

Ad attrarvi potrebbero essere cose che per voi rappresentano un piccolo lusso ma gli aspetti astrali indicano che ciò che pensate di volere, potrebbe non soddisfare un bisogno più profondo. Può trattarsi di qualcosa di intangibile, come ad esempio la sicurezza, la felicità oppure l’amore.

La cosa migliore è prendere cura di voi stessi senza spendere una fortuna. L’oroscopo annuncia che siete stati impegnati ad aiutare gli altri, a dare una mano è il momento di pensare a voi e tirare su il morale.

Amore

In coppia: un’atmosfera romantica stuzzica il vostro cuore. Coinvolgerete il partner in una serata sensuale.

Soli: determinati a prendere le decisioni giuste, basta rimandare! Vi lancerete nella conquista di un cuore.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un rinnovamento dell’immagine.

Umore

I pianeti al vostro segno parlano di un rinnovamento dell’immagine e in effetti potreste sentirvi pronti a dare il via a un nuovo look o a un Potresti essere pronto per un nuovo look o un restyling più in linea con voi stessi.

Con Venere che sosta nel vostro segno, potreste inoltre sentire che i il desiderio per una persona o un oggetto, è più forte del solito e ciò creare il bisogno impellente di soddisfarlo. L’oroscopo a voi dice di approfittare della vita senza porvi problemi inutili.

Amore

In coppia: totale fusione con il partner e avete la magica capacità di rendere leggero qualsiasi eventuale problema.

Soli: potete conquistare chi volete. Unica accortezza è fare attenzione a non idealizzare le persone. L’immaginazione è fertile.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non tollerate le critiche.

Umore

In mente avete un’idea o un obiettivo che siete entusiasti di poter concretizzare? Andate avanti senza demordere. Una persona cara potrebbe insinuarvi dei dubbi ma voi infischiatevene e con coraggio proseguite per la strada intrapresa. Dovete, ora più che mai essere intraprendenti!

L’oroscopo oggi annuncia che non tollerate critiche e prendete tutto come un affronto personale. Avete difficoltà a sopportare ordini e la cosa vi fa sentire frustrati. Essere pazienti e all’occorrenza mettervi anche in discussione sembra sia la cosa più saggia.

Amore

In coppia: dovete lasciare alle spalle i vecchi rancori, i dissapori. Il pessimismo non vi porterà da nessuna parte.

Soli: possibile che incontriate una persona conosciuta in precedenza. Potrebbe nascere una storia seria, che durerà nel tempo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): vedere la vita in rosa.

Umore

Il Sole in Sagittario accentua la vostra immaginazione ma fate in modo che qualcuno non vi spinga a pensare in modo negativo. Fate ampio uso dell’immaginazione per vedere la vita in rosa e pazienza se non è esattamente la realtà.

Il vostro è un segno estremamente realistico, per cui annuncia l’oroscopo, lasciarvi andare di tanto in tanto non può che farvi bene. Va, oltretutto, a vostra vantaggio poiché rigenerate le energie e, lo sapete, ne avete bisogno. E’ la giornata ideale per sviluppare nuove idee, sogni e possibilità.

Amore

In coppia: dimostrerete al partner tutto il vostro attaccamento, l’amore che provate. E se non siete sposati, forse farete la grande domanda di matrimonio.

Soli: una persona potrebbe attrarvi per il buonumore, il suo carisma. Cercate di approfondire la conoscenza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): progetti seri e costruttivi per il futuro.

Umore

Nella prima parte della settimana seguite l’intuito poiché vi farà prendere le decisioni giuste. Anche se qualche esperto dovesse dare dei consigli fate solo ciò che ritenete sia meglio per voi. Meno tranquilla la seconda parte della settimana ma perché sarete ansiosi riguardo al futuro.

Mantenete la fiducia. Giove il 15 dicembre entrerà nel vostro segno e visto che si congiungerà a Saturno, potrete fare seri e costruttivi progetti per l’avvenire. Il precedente passaggio di Giove è avvenuto nel 2009. E’ accaduto qualcosa di particolarmente positivo?

Amore

In coppia: è una giornata poco serena sul piano affettivo. Potreste dire qualcosa che ferirà il partner. Ma visto che l’amate, perché non darvi una regolata?

Soli: vivete il presente e non pensate, per oggi, al futuro. Una persona potrebbe sorprendervi per la gentilezza e le attenzioni delicate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio a un eccesso di generosità.

Umore

Mercurio è in armonia con Nettuno nel vostro segno e l’aspetto accentua il vostro altruismo. Siete pronti a fare dei sacrifici per chi vi circonda, soprattutto per le persone a cui volete bene, e non ci penserete un attimo a dare una mano. Tuttavia, occhio all’eccesso di generosità.

Pensate ai vostri bisogni, alle esigenze. E’ ottimo momento per concedervi un po’ di coccole. L’oroscopo annuncia che, oltretutto, dedicandovi troppo agli altri potreste mancare di concentrazione che è richiesta se volete ottenere buoni risultati.

Amore

In coppia: dialogo dolcissimo, troverete le parole giuste per esprimere ciò che provate. La serata si annuncia molto romantica.

Soli: flirtate quanto volete, lanciatevi in qualche avventura ma attenti a lavorare di fantasia. Siate più che mai realistici.