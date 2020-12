Oroscopo del 24 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 24 dicembre

Oroscopo di giovedì 24 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (un po’ stressati) e Sagittario (pronti a dare il meglio).

Oroscopo 24 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): vi sentite rinnovati.

Oroscopo Ariete umore

Il buon aspetto Mercurio-Urano stimola creatività, è una fase in cui volete sviluppare nuove idee, metodi e atteggiamenti. Avete chiaro, annuncia l’oroscopo di ciò che dovete fare per migliorare i guadagni o il lavoro ma può riguardare tutti i settori della vostra vita.

Mentre eliminate vecchi modi di pensare vi sentirete rinnovati! Un contatto può inoltre diventare molto significativo oppure una conversazione collegata ai vostri obbiettivi o ambizioni, avrà un risvolto entusiasmante. L’oroscopo in ogni caso consiglia di trovare il tempo per divertirvi e rilassarvi.

Oroscopo Ariete 24 Dicembre amore

In coppia: la dolcezza è presente nonché la voglia di fare dei progetti a due. Il partner vi seguirà, è un vostro alleato.

Soli: torna il desiderio di piacere e conquistare. E oggi, la possibilità di incontrare il Grande Amore è alta!

Oroscopo 24 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): un po’ stressati.

Oroscopo Leone umore

Anche se in serata sarete in compagnia della famiglia e godrete del tempo libero, la mente sarà rivolta altrove. Forse penserete a un progetto o a un obbiettivo oppure a realizzare un’ambizione e penserete solo a quello. Relax poiché oggi con la Luna in Toro siete un po’ stressati.

L’oroscopo consiglia, inoltre, di evitare che preoccupazioni di poco conto prendano il sopravvento e in caso di discussione, mettete l’orgoglio da parte e non nutrite rancore. E’ la vigilia di Natale: cercate di perdonare.

Oroscopo Leone amore

In coppia: le relazioni iniziano e spesso finiscono ma non la vostra! Insieme guardate al futuro uniti più che mai!

Soli: il fascino c’è tutto e ne avete consapevolezza ma non date per scontata una conquista …

Oroscopo 24 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pronti a dare il meglio.

Oroscopo 24 dicembre Sagittario: umore

Grazie a Venere nel vostro segno, in questi giorni di festa darete il meglio e tirerete fuori il meglio da chi vi circonda. Avrete voglia di stare in buona compagnia e già stasera, ovunque vi troviate, creerete una bella atmosfera. Ma non solo: siete particolarmente golosi, avete bisogno di essere circondati dal comfort e non è escluso che preparerete qualche buona pietanza che sarà apprezzata da tutti.

L’oroscopo annuncia inoltre che è un ottimo momento per investire su un affare solido e non è escluso chiederete il parere di un esperto.

Oroscopo Sagittario 24 dicembre: amore

In coppia: ci sono dei cambiamenti, il partner ha bisogno di novità e insieme studierete il modo per modificare l’attuale stile di vita.

Soli: sapete bene che il vostro potere di seduzione è irresistibile e allora perché non uscire e divertirvi?

