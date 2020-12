Oroscopo del 24 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 24 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di giovedì 24 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (perfezionisti) e Acquario (spinti a fare un bilancio).

Oroscopo 24 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): delegare qualche compito



Oroscopo Gemelli umore

Rilassatevi, seguite la corrente ed evitate di pensare a tutto! Delegate qualche compito a chi vi circonda così da trascorrere la serata della vigilia sere e tranquilli. D’altra parte, annuncia l’oroscopo, oggi cambiate idea ogni nano secondo e ciò che in un momento vi intriga, quello dopo non sollecita più il vostro interesse.

Per oggi, in generale, lasciate alle spalle preoccupazioni e questioni da risolvere anche perché così facendo svilupperete uno stato d’animo positivo che sarà d’aiuto a trovare delle risposte che in precedenza non avete preso in considerazione e risolvere.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: è il ritorno delle belle emozioni, del Grande Amore! Gustate la serata momento dopo momento.

Soli: restrizioni permettendo, avrete voglia di trascorrere belle ore in compagnia degli amici cari.

Oroscopo 24 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): alla ricerca della perfezione

Oroscopo Bilancia umore

Evitate di preoccuparvi affinché la sera della vigilia sia tutto perfetto, in particolare se state organizzando in casa vostra. Andrà tutto bene se riuscirete a non impegnare troppe energie. E’ lecito da parte vostra fare buona impressione ma utilizzate le energie per interagire in modo affettuoso con le persone che per voi contano e che vi fanno stare bene.

L’oroscopo inoltre annuncia di non dare troppo peso a ciò che diranno gli altri: avete per caso intenzione di discutere proprio la notte di Natale?!

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: pronti a rivivere le belle emozioni provate il giorno del vostro primo incontro! Grande complicità e tenerezza.

Soli: avete l’effetto calamita e resistervi è impossibile. E oggi potrebbe scattare una forte attrazione.

Oroscopo 24 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio) spinti a fare un bilancio

Oroscopo Acquario umore

Con l’aspetto odierno Luna-Urano in Toro, la sensazione sarà quella di sentirvi emotivamente bloccati, frenerete i vostri slanci e avreste una gran voglia di stare per conto vostro. E’ probabile che questa serata della vigilia sia diversa dalle altre, sarete spinti a fare un bilancio di questo anno che stato difficile (per tutti).

Potreste ripensare alle difficoltà vissute ma, annuncia l’oroscopo, il che non vi impedirà di trascorrere delle ore tranquille in compagnia dei familiari. E’ sicuro che avrete provveduto a qualsiasi minimo dettaglio per regalare loro comfort e benessere.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: avete ben compreso che la pace non è sinonimo di noia ma al contrario, di serenità.

Soli: attraenti, siete in cerca di emozioni forti ed è molto possibile che nasca una passione. La vivrete intensamente.

