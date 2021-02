Oroscopo di mercoledì 24 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (difficoltà nelle relazioni) e Sagittario (rinnovata sicurezza).

Oroscopo del 24 febbraio, gli astri dicono al Leone che potrebbero esserci delle difficoltà nelle relazioni e al Sagittario che prova un rinnovato senso di sicurezza.

Oroscopo del 24 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): trasformare i sogni in realtà

Oroscopo Ariete umore

L’armonia tra Marte e Plutone, rende più facile del solito apportare modiche importanti soprattutto sul fronte del lavoro. E’ un momento potente per trasformare obbiettivi e sogni in realtà. Di umore migliore, rispetto a ieri, farete di tutto affinché vi notino e cercherete di comunicare il vostro ottimismo a chi vi circonda.

Ma non è detto che siano sulla vostra stessa lunghezza d’onda: potrebbero essere scontrosi, freddi – per motivi loro – e speriamo che non riescano a guastare la vostra positività.

Oroscopo di Ariete 24 febbraio amore

In coppia: il partner agirà al vostro posto ma la cosa non vi dispiacerà anzi proverete un certo senso di benessere.

Soli: un amico/a potrebbe presentarvi una persona e scatterà immediatamente la complicità. E’ come se vi conosceste da sempre.

Oroscopo di domani 24 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): difficoltà nelle relazioni

Oroscopo mercoledì Leone umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno e Urano: potrebbero esserci delle difficoltà nelle relazioni di lavoro o personali. Ma non è escluso che il boss abbia preso una decisione che divide tutti. Potreste essere infastiditi se le cose non si snodano velocemente come vorreste o interruzioni e distrazioni complicano i vostri piani.

Evitate che ciò influisca su una questione importante che potrebbe avere un impatto sugli obbiettivi e le ambizioni. Volete ottenere il successo? Potete, anche se sarà necessario impegno e duro lavoro.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: il partner potrebbe dirvi cose poco piacevoli ma si pentirà immediatamente. Abbracciatelo/a, è il miglior modo per far tornare la pace.

Soli: in programma c’è un incontro romantico, anche online, e le emozioni conteranno più delle parole.

Oroscopo 24 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una rinnovata sicurezza

Oroscopo 24 febbraio Sagittario: umore

La Luna in Leone vi regala buonumore, siete espansivi e non è escluso che una buona notizia vi farà sentire al top. Potreste ricevere una conferma o una risposta che aspettate da un po’ di tempo. L’oroscopo annuncia che vale la pena di assecondare la curiosità.

Potrebbe infatti far arrivare la soluzione a un problema. Se ultimamente avete esitato, eravate pieni di dubbi o incertezze, una rinnovata sicurezza vi metterà in grado di mostrare il vostro talento. Potrebbe essere una sfida, certo, ma ne uscirete sicuramente vincenti.

Oroscopo Sagittario 24 febbraio: amore

In coppia: uscire dalla routine e ravvivare la fiamma della passione. E’ ottima idea e la seguirete.

Soli: pronti a fare il primo passo e dichiararvi. Fate bene, tanto più che non avete nulla da perdere ma tutto da guadagnare.

