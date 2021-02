Oroscopo del 24 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 24 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 24 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): atmosfera leggera



Oroscopo Gemelli domani 24 febbraio: umore

Ad attendervi c’è una bella giornata, grazie alla congiunzione Mercurio-Giove attivata dalla Luna in Leone, potreste ricevere delle informazioni utili, persino entusiasmanti. Più in generale le dissonanze si allontanano e l’atmosfera diventa più leggera. Potreste inoltre attingere all’esperienza e alla saggezza per risolvere un problema probabilmente legato al lavoro o alla reputazione.

L’istinto per apportare modifiche o miglioramenti oggi è eccellente. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che molliate un progetto impraticabile così da poter sfruttare al massimo una nuova opportunità.

Oroscopo Gemelli di domani 24 febbraio: amore

In coppia: l’atmosfera è serena, non ci sono nuvole! Tra le braccia l’uno dell’altra ritrovate fiducia nel futuro.

Soli: l’amore vi porta in diverse direzioni, a voi decidere quale strada imboccare. Ma sceglierete quella giusta: vi sentirete amati.

Oroscopo di domani 24 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): eventi positivi improvvisi

Oroscopo Bilancia di domani 24 febbraio: umore

Potrebbe arrivare nuova collaborazione o un’opportunità e sarete euforici! Potrebbe capitare improvvisamente senza che abbiate chiesto niente. E spesso, è noto, è proprio quando non ci si aspetta nulla che accadono le cose. Ma quest’anno, con i pianeti in Acquario, è difficile che non abbiate aspettative.

E l’Acquario è un segno che gestisce le aspettative, le speranze, i progetti. Tuttavia la vita spesso ha senso dell’umorismo e seppure ciò che arriva è buono, è molto positivo, è diverso da quello in cui si sperava.

Oroscopo Bilancia di domani 24 febbraio: amore

In coppia: se avete figli è possibile che voi siate molto presi dal ruolo di genitore, dimenticando di vivere pienamente la vita a due. Cercate di passare più tempo insieme, ritroverete la passione.

Soli: se fino a oggi avete vissuto una serie di delusioni, i pianeti fanno entrare la luce nella vita affettiva!

Oroscopo domani 24 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): pronti per nuovi sviluppi

Oroscopo Acquario di domani 24 febbraio: umore

Potreste aver superato un aspetto della vostra vita personale che per lungo tempo è stato importante. L’armonia Marte-Plutone indica che siete pronti a mollarlo, seppure a malincuore. La questione potrebbe agitarvi: non dovete fare tutto in una volta e prendere una decisione rapida ma avere l’intenzione di lasciar perdere è già un buon punto di partenza.

Vi sentirete più liberi e pronti per nuovi sviluppi. E nei prossimi giorni, in effetti, potrebbe arrivare una bella opportunità o una buona notizia.

Oroscopo Acquario di domani 24 febbraio: amore

In coppia: se avete qualche preoccupazione di lavoro, il sostegno del partner farà svanire l’ansia.

Soli: un colpo di fulmine allontanerà la tristezza. E’ in programma un incontro importante, lasciatevi andare alle emozioni.

