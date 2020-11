Oroscopo del 24 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 23 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Vergine (le relazioni non di tutto riposo) e Bilancia (destabilizzati).

Oroscopo del 23 novembre, gli astri mettono in guardia Vergine (cercate di imporvi) e Bilancia (destabilizzati dall’atteggiamento di una persona cara). Per gli altri segni l’indicazione generale è: attenzione agli sbalzi d’umore.

.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): un tocco creativo ai progetti.



Umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con i pianeti in Capricorno: sogni realtà si mischiano per dare un tocco creativo ai vostri progetti. E vi distinguerete dalla massa. L’oroscopo annuncia che potreste essere entusiasti di un lavoro al punto che impegnerete tutte le energie.

Mentre Mercurio in Scorpione è sempre in armonia con Nettuno potreste essere spinti ad andare a fondo a un enigma, un mistero e non vi fermerete finché non l’avrete risolto. Le informazioni che scoprirete potrebbero essere preziose.

Amore

In coppia: non avrete voglia di contrastare il partner e questo atteggiamento lo/a placherà, eviterete battibecchi.

Soli: farete nuove conoscenze online ma nessuna farà scattare quel clic speciale. Conversazioni solo simpatiche.

Toro (22 aprile-20 maggio): liberarvi di una cattiva abitudine.



Umore

La Luna sosta in Ariete e per un paio di giorni sarete inclini a concedervi una pausa che rigeneri le emozioni. Potreste sentire il bisogno di liberarvi di un cattiva abitudine o mollare qualcosa che nella vostra vita non più ragione di essere.

L’oroscopo annuncia che al riguardo può essere il momento giusto per fare il cambiamento. Non è escluso che i problemi di una persona cara – finanziari o di salute – vi tocchino emotivamente, sarete molto dispiaciuti. Di qualunque cosa si tratti ascolterete con comprensione.

Amore

In coppia: punti di vista divergenti potrebbero farvi perdere la pazienza. Testardi, non vorrete cambiare idea.

Soli: sognate l’amore ma siete sicuri di voler rinunciare a qualche comodità dello status di single? Pensateci.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): dovete essere realistici più che mai.

Umore

L’aspetto Mercurio / Nettuno introduce un pizzico di creatività in più a tutti i vostri progetti che avete in cottura. Avrete delle idee, ad esempio, daranno una prospettiva nuova a una problema che sembrava difficile da risolvere.

La cooperazione tuttavia è fondamentale e se riuscite a a coinvolgere anche altre persone, insieme farete molta strada. In ogni caso, con l’aspetto astrale di cui sopra, l’oroscopo e annuncia che fino a giovedì non dovete credere a tutto ciò che vi diranno. Nei prossimi giorni, dunque, siate più che mai realistici.

Amore

In coppia: fate un piccolo sforzo per mantenere l’equilibrio nella relazione. Rischiate di discutere per delle sciocchezze.

Soli: la voglia, oggi, è quella di stare per conto vostro, a nuovi incontri non ci pensate proprio. Solo al lavoro.

Cancro (21 giugno-22 luglio): conversazioni interessanti e profonde.

Umore

Con la Luna in Ariete sarete impegnati e motivati a migliorare il lavoro, il quotidiano. Soprattutto nella professione vi troverete sotto i riflettori e dovrete dare il meglio! E’ un momento positivo, inoltre, per prendere cura di voi stessi così da sentirvi in forma o ritrovarla nel caso vi siate trascurati.

L’oroscopo segnala che vi sentite pronti a fare qualcosa di positivo riguardo alla salute, il benessere. L’armonia Mercurio-Nettuno annuncia che sarete più attenti nei confronti di chi vi circonda e avrete conversazioni interessanti, molto profonde.

Amore

In coppia: atmosfera romantica, il partner vi coccola e voi provate sentimenti intensi, giurate eterno amore.

Soli: un incontro oggi è possibile. Bando ai soliti dubbi e seguite l’istinto. Non abbiate timore di impegnarvi in una storia seria.

Leone (23 luglio-23 agosto): confidarvi con un amico vi farà bene.

Umore

Parlare o no di cosa provate in questo momento? L’armonia tra Mercurio e Nettuno, segnala che sarete esitanti, soprattutto se vi sentite vulnerabili. In questo caso lo stato d’animo andrà avanti per tutta la settimana. Se vi fidate abbastanza di una persona al punto da confidarvi, vi farà un gran bene. Proverete un senso di autentico sollievo.

L’oroscopo segnala che potreste essere alle prese con una persona che non vi ascolta, fingerà di non capirvi o addirittura vi ignorerà. Sarete destabilizzati e la cosa migliore è proteggervi.

Amore

In coppia: vorreste eludere qualsiasi chiarimento ma il partner potrebbe rimproverarvelo. Discussione in vista.

Soli: non c’è nessun incontro reale ma forse un flirt virtuale. Probabilmente per oggi vi basterà.

Vergine (24 agosto-23 settembre): le relazioni non sono di tutto riposo.

Umore

Una persona cara o un collega potrebbero fare un’osservazione che non vi andrà giù. Ma forse non avrete torto. Dietro il commento apparentemente innocente capirete che c’è l’intenzione di ferirvi, di sminuirvi. In questo caso dovrete imporvi in modo che la smetta. Se, infatti, lascerete fare e non reagirete, andrà avanti senza porsi problemi.

Le relazioni, annuncia l’oroscopo, attualmente non sono di tutto riposo ma nel lavoro dovete dire la vostra opinione senza timore. La cosa importante è che guardiate dritti all’obbiettivo da raggiungere.

Amore

In coppia: cercate di controllare l’ipersensibilità. Rischiate di trasformare in un dramma qualsiasi commento del partner.

Soli: la tentazione di lasciarvi andare a un’avventura sarà forte. E perché dire no? Probabilmente poi ve ne pentireste.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la sensazione di essere ignorati.

Umore

Con la Luna in Ariete, oggi e domani, vi sentirete un po’ destabilizzati. E’ probabile che una persona cara o un socio prenda una decisione di testa sua, senza averne prima parlato con voi. Avrete la netta sensazione di essere ignorati ma sul momento non avete la possibilità di reagire.

L’oroscopo, in questo caso consiglia di prendere tempo e riflettere su una risposta da dare e che avrà il potere di far capire che non accettate tutto. Non dovete permettere che agisca a ruota libera.

Amore

In coppia: i sentimenti reciproci sono profondi ma oggi in qualche settore della vostra vita ci sono delle tensioni. Trovate un equilibrio.

Soli: potreste incontrare un/a ex. A voi decidere se riprendere la relazione o voltare definitivamente pagina.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rendere la vita stabile e sicura.

Umore

Mercurio nel vostro segno è in armonia con Nettuno e il vostro intuito è decisamente al top nonché la lucidità. Andrete oltre le apparenze e di ciò che potrebbe farvi prendere un abbaglio. Fidatevi ciecamente di ciò che “sentite”.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, avete più sicurezza nelle vostre competenze, le capacità, il che vi porta a prendere le decisioni giuste o sviluppare metodi di lavoro che vi garantiranno dei vantaggi. In questo momento siete particolarmente impegnati a rendere stabile e sicura la vostra vita.

Amore

In coppia: ottimisti, entusiasti deciderete di scacciare le emozioni negative. E avete ragione, la passione sarà al top.

Soli: l’amore è a portata di mano. Col fascino che avete nessuno può resistervi. Per scegliere, seguite l’intuito.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): occhio alle piccole menzogne.

Umore

Con la Luna in Ariete in armonia con il Sole nel vostro segno, il fascino è al top, l’aspetto aggiunge una luce speciale alla vostra personalità. E’ un buon momento, inoltre, per praticare quelle attività che vi piacciono davvero così da ricaricarvi di belle energie.

Per oggi, annuncia l’oroscopo l’unica accortezza è quella di stare attenti alle piccole menzogne. Vostre o di chi vi circonda. Le conversazioni non sono molto sincere: Non è escluso che sarete costretti a nascondere la verità per non offendere la sensibilità di una persona.

Amore

In coppia: la certezza di poter contare sul partner fa bene al vostro cuore e al morale. Vi offre il sostegno di cui avete bisogno.

Soli: per conquistare dovete solo sorridere. E incontrerete una persona con cui condividete la stessa visione della vita.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rallentare il ritmo.

Umore

Potreste ritrovarvi a riflettere su questioni che, dati i tanti impegni, avete trascurato. Ora avrete la possibilità di risolvere le cose in sospeso o trovare la soluzione a problemi che devono essere risolti.

Se siete disposti a rallentare il ritmo, vi sentirete rilassati mentalmente e fisicamente ed è probabilmente la cosa di cui avete bisogno in questo momento. L’oroscopo annuncia che oggi l’intuito è al top, sarete empatici e ricettivi a ciò che vi diranno alcune persone alle prese con dei problemi.

Amore

In coppia: le decisioni si prendono a due e oggi sarete uniti più che mai. La relazione è solida quanto l’amore che provate.

Soli: dinamici, avete energie da vendere e vi lancerete nella conquista della persona giusta. Nessuno può fermarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): amici preziosi nel lavoro e negli affari.

Umore

La Luna in Ariete, oggi e domani, vi spinge a socializzare. Potreste entrare in contatto con persone che sono sulla vostra lunghezza d’onda, condividono i vostri interessi o che saranno d’aiuto nel lavoro, negli affari o nella carriera. Stringendo nuove amicizie avrete la possibilità di trarre dei vantaggi.

Per oggi, annuncia l’oroscopo se state riflettendo su una spesa – o prenderete la decisione di farla – sarete tentati di puntare al meglio, al top, ma date le attuali circostanze attuali accontentatevi di ciò che è pratico, presenta un buon rapporto prezzo-qualità.

Amore

In coppia: nella relazione ci sono alti e bassi, piccole incomprensioni e a volte pensate persino di chiudere. Calmi, non prendete decisioni e trovate delle soluzioni.

Soli: se fino a oggi eravate chiusi a riccio, oggi vi lancerete nella conquista dell’anima gemella. Qualcosa vi spingerà a farlo e non sbagliate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): vietato concedere la vostra fiducia.

Umore

Mercurio è in armonia con Nettuno nel vostro segno. Con questo aspetto il rischio è che voi idealizziate una situazione e concediate fiducia a chiunque. E’ un errore. Qualsiasi persona abbiate di fronte, soprattutto con un modo di fare incantevole, potrebbe farvi credere cose inesistenti.

L’oroscopo annuncia inoltre che se dovete firmare un contratto, impegnarvi in qualcosa, prima di firmare leggete attentamente tutto, anche ciò che è scritto in caratteri minuscoli, siate pignoli, ma soprattutto fatevi spiegare in modo preciso in cosa vi state impegnando.

Amore

In coppia: passione infinita, benessere, gioia di vivere. Col partner è una serata magica, farete dolci promesse.

Soli: giornata propizia agli incontri, all’amore, all’entusiasmo. Senza che questo vi autorizzi a girare film su storie inesistenti.