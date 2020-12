Oroscopo del 25 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 25 dicembre

Oroscopo 23 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo 25 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): placare l’inquietudine

Oroscopo Ariete umore

Cercate, per quanto vi è possibile di placare l’inquietudine. La presenza di Marte nel vostro segno – fino al 6 gennaio – vi rende un po’ nervosi. Se una persona cara vi provoca tenete presente che forse è per una sua insicurezza oppure per sollecitare la vostra attenzione. L’oroscopo annuncia di mantenere la calma.

Al centro dei vostri pensieri potrebbero esserci le scelte fatte di recente: evitate di avere dubbi! Se proprio avete intenzione di riflettere fatelo riguardo alla pianificazione di nuovi obbiettivi e progetti! Investite le energie e il tempo in ciò che è utile e costruttivo.

Oroscopo Ariete 25 Dicembre amore

In coppia: insieme al partner studierete il modo per rinnovare il vostro stile di vita. Farà bene a entrambi.

Soli: siete coscienti del vostro potere di seduzione per cui mostratelo e divertitevi! Tanto più che resterete ancora a lungo da soli.

Oroscopo 25 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): chi circonda vi vuole bene

Oroscopo Leone umore

Molto sensibili a ciò che vi circonda e ai commenti degli altri ma al contempo mostrate generosamente il vostro affetto e la giornata scorrerà senza problemi. Se anche dovessero riemergere vecchie – e spiacevoli – questioni, ora cercherete soluzioni diverse.

Ma non solo, l’oroscopo annuncia che in generale le conversazioni saranno positive e piene di calore, chi vi circonda vi vuole bene e lo dimostrerà. Più in generale, nei prossimi giorni sarete spinti a porre maggiore attenzione al quotidiano e prendervi cura di vo stessi.

Oroscopo Leone amore

In coppia: siete un po’ possessivi e gelosi ma è pur vero che volete difendere la relazione da tutto e tutti.

Soli: sembra che sulla vostra strada oggi compaia una persona che corrisponde in pieno al vostro ideale!

Oroscopo 25 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): generosi con le persone care

Oroscopo 24 dicembre Sagittario: umore

E’ noto quanto il vostro segno sia generoso ma oggi lo sarete ancora di più! Dite la verità: avete speso in regali più di quanto potevate permettervi? Sicuramente alle persone care volete garantire il meglio. Le sorprenderete! Potete davvero illuminare la giornata di chi vi circonda.

L’oroscopo annuncia che la sicurezza dovrà essere la forza trainante dietro a scelte e decisioni che prenderete nei prossimi giorni. Se, dunque, vi sentite vulnerabili prendete tempo, fin quando non avrete lo stato d’animo giusto, ovvero sarete meno esitanti.

Oroscopo Sagittario 25 dicembre: amore

In coppia: di buonumore, è la giornata ideale per rafforzare la relazione, condividere con il partner nuove esperienze.

Soli: proponete agli amici nuovi posti e occasioni di incontro. Se vi piace una persona, lanciate chiari segnali o parlate senza riserve.

