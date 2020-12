Oroscopo del 25 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 25 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di venerdì 25 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (amicizie simpatiche e stimolanti) e Bilancia (atmosfera un po’ tesa con il partner).

Oroscopo 25 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): amicizie simpatiche e stimolanti



Oroscopo Gemelli umore

E’ un Natale sereno, allegro – per quanto è possibile considerata l’attuale situazione mondiale – le relazioni con amici e familiari sono armoniose. Non saranno molte le persone che avrete accanto ma sarete ugualmente felici.

Giove in Acquario, in generale, segnala che nei prossimi giorni incontrerete persone simpatiche, che vi stupiranno e persino avere un ruolo importante nella vostra vita. Un’esperienza del passato, di cui avete fatto tesoro, vi permetterà di mettervi al riparo da un problema. State entrando in periodo di rinnovamento, sarete molto concentrati sui vostri obbiettivi.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: dolcezza e ancora dolcezza, i vostri cuori sono più uniti che mai! Lasciate spazio alla sensualità.

Soli: un atteggiamento troppo deciso può spaventare chi vi corteggia. Siate un po’ più discreti.

Oroscopo 25 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): atmosfera un po’ tesa con il partner

Oroscopo Bilancia umore

Con la Luna in Toro la cosa migliore è puntare all’equilibrio e al benessere e non seguire Mercurio in Capricorno che vi spinge a chiedere l’impossibile. Calma e godetevi la giornata, può essere serena, avete la possibilità di rilassarvi in compagnia di amici e familiari (per quanto vi consentono le restrizioni).

E’ una giornata in cui la sicurezza è al centro delle vostre preoccupazioni ma l’oroscopo annuncia che siete entrati in una fase estremamente positiva. Nel 2021 vi aspettano bei successi!

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: l’atmosfera è un po’ tesa e dovreste cercare in qualche modo di far evolvere la situazione.

Soli: avete capito, finalmente, che nessuno è perfetto? In caso contrario cercate di essere più elastici.

Oroscopo 25 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio) esprimere apertamente l’affetto

Oroscopo Acquario umore

Se non l’avete già fatto, prima di voltare la pagina del 2020, farete un piccolo inventario – senza rimpianti e sensi di colpa – di ciò che avete realizzato o non realizzato nel corso dell’anno. I pianeti vi sostengono, vi dotano di belle energie e di speranza. Forse, segnala l’oroscopo non sarà oggi che toccherete con mano ma date tempo al tempo, il 2021 sarà un successo.

E oggi, visto che è una giornata speciale, esprimete apertamente l’affetto che provate per i familiari, gli amici. Fate del vostro meglio per far capire il vostro attaccamento. L’unica accortezza è a tavola: evitate eccessi, moderazione nel mangiare e bere.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: in base alla situazione della relazione, oggi potreste esplodere: di passione o di rabbia.

Soli: se avete iniziato di recente una storia, evitate di discutere e puntate sulla dolcezza. Vi renderà vincenti.

