Oroscopo del 25 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 25 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo del 25 febbraio, gli astri segnalano al Gemelli che dovrà trovare un accordo e all’Acquario che bussa la fortuna sul fronte del denaro.

Oroscopo di domani 25 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): trovare un accordo



Oroscopo Gemelli domani 25 febbraio: umore

Venere in Pesci, fino al 21 marzo sosterà nel vostro settore della riuscita: è il momento di utilizzare l’ingegno e il fascino per fare buona impressione. Mettetevi in gioco, dunque, poiché non sapete quali opportunità potrebbero arrivare tra le vostre mani.

Il pianeta rosa sarà molto utile nel caso aveste bisogno di trovare un accordo on un cliente o il boss oppure desiderate ottenere un contratto di lavoro. Occhio tuttavia alle promesse che sembrano troppo belle per essere vere. Potrebbero farle con l’intento di mettervi a tacere e non chiedere niente di più.

Oroscopo Gemelli di domani 25 febbraio: amore

In coppia: con Venere in Pesci, cercate di essere un sostegno per il partner, nel caso avesse bisogno di voi. La vostra presenza sarà un modo per dimostrare i sentimenti.

Soli: potete attrarre e conquistare senza problemi. E d’altra parte l’audacia non vi manca davvero.

Oroscopo di domani 25 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): buoni risultati nel lavoro

Oroscopo Bilancia di domani 25 febbraio: umore

Venere in Pesci, fino al 21 marzo sosterà nel vostro settore del lavoro, della forma, del quotidiano. Le prossime settimane rappresenta un’ottima opportunità per pensare a voi e rilassarvi. Forse non sarà il periodo più produttivo dell’anno ma il pianeta rosa, renderà comunque più piacevole la routine, sarete contenti dei risultati che otterrete nel lavoro e soprattutto nelle finanze.

Reintrodurre equilibrio nei rapporti di lavoro sarà al centro della vostra attenzione e proprio attraverso la professione o il quotidiano potrebbero emergere alcune opportunità sociali.

Oroscopo Bilancia di domani 25 febbraio: amore

In coppia: cercate di non analizzare eccessivamente i vostri sentimenti e quelli del partner. Rischiate di essere un po’ troppo critici.

Soli: non è un periodo favorevoli a nuovi incontri, salvo il tema personale dica il contrario. Puntate sulle amicizie.

Oroscopo domani 25 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): fortuna sul fronte denaro

Oroscopo Acquario di domani 25 febbraio: umore

Venere lascia il vostro segno ed entra, fino al 21 marzo, nel vostro vicino Pesci. In questo periodo potreste veder lievitare le entrate – non è escluso un aumento di stipendio – ottenere dei vantaggi in termini finanziari. Il pianeta rosa, aggiunge dunque un pizzico di fortuna nelle questioni di denaro.

Potrebbe arrivare una somma di denaro sulla quale contate per effettuare un acquisto importante o un pagamento che, per qualche motivo, avete lasciato in sospeso. Al contempo, avrete voglia di spendere per oggetti belli, mirati al vostro comfort, che dureranno nel tempo.

Oroscopo Acquario di domani 25 febbraio: amore

In coppia: con Venere in Pesci, avrete bisogno che il partner vi dia dimostrazioni d’affetto, delle prove d’amore.

Soli: grazie a un nuovo incontro, vivrete belle emozioni. Finalmente troverete la persona che vi renderà felici.

