Oroscopo del 25 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 25 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Ariete (impulsivi) e Capricorno (nervosi).

Oroscopo del 25 novembre, gli astri mettono in guardia Ariete (mantenete la calma) e Capricorno (non siete indulgenti). Per gli altri segni l’indicazione generale è: la Luna in Ariete accentua la forza di volontà e l’ambizione.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): mantenere la calma è nel vostro interesse.



Umore

La Luna e Marte sono congiunti nel vostro segno. Il passaggio astrale aumenta la sicurezza in voi stessi e le energie. Al contempo, annuncia l’oroscopo, sarete più impazienti per cui se in vista c’è una conversazione importante e volete ottenere buoni risultati, optate per un approccio misurato.

E’ sicuro che se dovete prendere una decisione o avete intenzione di intraprendere qualcosa, lo farete senza pensarci due volte. In generale il consiglio è quello di mantenere la calma, soprattutto riguardo una situazione particolare poiché potrebbe ritorcersi contro di voi.

Amore

In coppia: tenerezza e attenzioni saranno molto presenti. Nella relazione c’è dinamismo e attaccamento.

In coppia: sarete delusi dalla mancanza di sincerità di una persona che vi corteggia. Dopo tante chiacchierate vi farà capire che è ancora innamorato di un/a ex.

Toro (22 aprile-20 maggio): risentiti con una persona cara.



Umore

La Luna e Marte in Ariete sostano alle spalle del vostro segno. Nel corso della giornata trovate il modo di ritagliare un momento tranquillo in cui poter dedicarvi a un interesse o esaminare qualcosa che nella normale routine non avete tempo di fare.

Può essere anche una giornata in cui pianterete il seme di qualcosa che sboccerà nel prossimo futuro. Al contempo, l’oroscopo annuncia che potreste provare rancore, essere risentiti con una persona o per una decisione presa senza consultarvi. Cercate di prenderla con filosofia.

Amore

In coppia: d’accordo con il partner introdurrete dei piccoli ma piacevoli cambiamenti nella relazione.

Soli: è la giornata giusta per innamorarvi! In programma potrebbe esserci un colpo di fulmine.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): uscire dalla solita routine.

Umore

Contattare gli amici, conversare anche online oggi vi regalerà ottimismo. Se siete stati presi da questioni impegnative, oggi trarrete benessere facendo qualcosa che stimola il vostro interesse e vi fa uscire dalla solita routine. Praticare esercizio fisico potrebbe essere un’ottima cosa ma uscire con persone con cui siete in sintonia soddisferà la vostra curiosità.

Non è escluso, tuttavia che abbiate difficoltà a intendervi con un amico. Avrete la sensazione che vi rimproveri qualcosa. In questo caso, annuncia l’oroscopo, affrontatelo e chiarite. La situazione tornerà ad essere normale.

Amore

In coppia: passione al top nonché la voglia di divertirvi insieme. Organizzerete qualcosa di piacevole con il partner.

Soli: grazie alle parole giuste avrete la possibilità di conquistare chi vi attrae. Momenti di grande passione.

Cancro (21 giugno-22 luglio): appianare un conflitto.

Umore

Luna e Marte in Ariete sostano nel vostro settore della carriera. Iniziate a intravedere i risultati del vostro impegno, le cose iniziano a sistemarsi e voi sarete giustamente entusiasti E man mano che cresce la sicurezza in voi stessi rimboccherete le maniche per ottenere ulteriori sviluppi.

La nota negativa, annuncia l’oroscopo è che dovrete difendervi o attaccare. Potrebbe esserci un conflitto con un superiore o una persona cara ma avrete la possibilità di appianare la situazione. Cercate di non dare troppo peso.

Amore

In coppia: un progetto potrebbe essere annullato e voi essere delusi, scontenti. Sperando non ve la prendiate con il partner.

Soli: circola insoddisfazione, avete pensieri negativi. Per oggi, è meglio mettere da parte le conquiste d’amore.

Leone (23 luglio-23 agosto): siete tornati i Leone di sempre.

Umore

Luna e Marte in Ariete: lavoro o casa, in qualsiasi cosa siete impegnati oggi la vostra mente potrebbe essere altrove, avrete voglia di affrontare una sfida diversa da quelle mai vissute fino a oggi. E Più ostacoli incontrerete e tanto più vorrete abbatterli. Siete tornati i Leone grintosi di sempre!

L’oroscopo annuncia che potreste imporre la vostra volontà, le vostre opinioni, ed essere ascoltati. Tuttavia tenete presente che per quanto riguarda le relazioni potreste avvertire la necessità di un po’ di spazio e maggiore libertà.

Amore

In coppia: per rilanciare la passione, il partner vi stuzzicherà con qualche gioco birichino. E voi non vi sottrarrete!

Soli: flirtate, corteggiate in modo diretto e nessuno potrà fraintendere le vostre intenzioni. Inutile aggiungere che conquisterete.

Vergine (24 agosto-23 settembre): un problema personale scatena rabbia.

Umore

Potreste trovarvi alle prese con un problema personale che sollecita forti emozioni e scatena rabbia. Parlarne con il/la diretto/a interessato/a non farà che accentuare lo stato d’animo negativo per cui se è qualcosa su cui non potete intervenire come vorreste, la cosa migliore – per il momento – è distaccarvi.

Non ultimo per non provare un senso di frustrazione. Avrete più energie per concentrarvi su questioni più urgenti o su un progetto che state portando avanti. L’oroscopo annuncia che potrebbe inoltre esserci una piccola contrarietà sul fronte finanze.

Amore

In coppia: avete la sensazione, infondata, che il partner non sia complice e oggi tra voi non circola serenità

Soli: un incontro insolito con una persona che ammirerete vi farà intravedere una vita di coppia futura.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): subire la collera di una persona cara.

Umore

La congiunzione odierna Luna-Marte in Ariete non è facile da gestire. Potreste dover subire la collera di una persona cara o di un socio ed è un atteggiamento che vi lascia totalmente disarmati. E’ noto quanto il vostro segno detesti i conflitti e in questa situazione – che forse dura da tempo – vi sentirete a disagio.

Tuttavia, l’oroscopo annuncia che il desiderio di sistemare le cose in questa circostanza non serve a niente. Dovrete aspettare che passi. Impegnate le energie in cose positive, stringete nuovi contatti, fissate degli obbiettivi.

Amore

In coppia: non è una gran giornata. Con il partner potrebbero esserci delle discussioni. Cercate di essere un po’ elastici.

Soli: avete le idee chiare e, che siate in vena di avventure o impegnarvi seriamente, farete la scelta giusta.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rimboccare le maniche.

Umore

E’ la giornata ideale per rimboccare le maniche e portare a termine quanto dovete. Che si tratti di impegni di lavoro o domestici da portare avanti, concluderete rapidamente e avrete tempo per dedicarvi ad attività più divertenti e rilassanti. Al contempo, annuncia l’oroscopo, l’opposizione Venere-Urano ha un impatto sulle relazioni.

Circolano forti tensioni e la soluzione potrebbe essere quella di cambiare atteggiamento, mollare un po’ la presa. Ma è una cosa difficile per lo Scorpione che tende a controllare tutto. Al momento, sembra che la situazione vi sfugga.

Amore

In coppia: circolano un po’ di tensioni ma il partner saprà come distrarvi e non ci penserete.

Soli: delle delusioni ne avete abbastanza e oggi penserete solo a voi. Una pausa vi farà un gran bene.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): entusiasti e travolgenti.

Umore

Luna e Marte in Ariete vi fanno sentire motivati, entusiasti della vita e sarete travolgenti! Dinamici come siete, con una volontà di ferro potreste realizzare molto e sarete decisi, fermi sulle vostre decisioni. L’oroscopo annuncia che una riuscita appagherà il vostro ego.

Potrebbe non essere importante ma lo sarà per voi e ne sarete orgogliosi. Potrebbero inoltre arrivare dei complimenti che vi faranno sentire incoraggiati. E sono ben meritati. In questo momento per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore impegnate parecchie energie.

Amore

In coppia: con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, avete le stesse idee. E’ un’ottima giornata per studiare un progetto.

Soli: molto romantici, oggi conquisterete un cuore e vivrete momenti esaltanti, pieni di passione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): di malumore e nervosi.

Umore

La congiunzione Luna-Marte in Ariete, per il vostro segno non è di tutto riposo. Circola nervosismo, malumore, siete tesi. Ma è pur vero che l’aspetto rappresenta un’opportunità per esprimere il vostro malcontento o, nel caso, la collera rispetto ad alcune prese di posizione di superiori o familiari, amici.

E di sicuro, annuncia l’oroscopo, non farete sconti, non sarete indulgenti con chi prende le decisioni. Non è escluso, tuttavia, che un familiare scateni emozioni forti poiché nei vostri confronti avrà un atteggiamento un po’ aggressivo.

Amore

In coppia: la relazione è sempre più solida, insieme al partner siete felici! Probabile che darete il via a un progetto.

Soli: Cupido scocca la freccia e c’è un incontro con una persona pronta a impegnarsi seriamente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): state iniziando una nuova avventura.

Umore

La congiunzione Luna-Marte in Ariete per il vostro segno è positiva, favorisce le negoziazioni, il miglioramento della vostra attività – se lavorate in proprio – o la ricerca di un impiego. E’ un’energia potente che va sfruttata al meglio. Se dovesse arrivare un proposta, annuncia l’oroscopo, evitate di tergiversare.

E’ il momento di guardare avanti e non indietro. E’ nel vostro interesse se volete progredire. Dite a voi stessi che state iniziando una bella e nuova avventura. L’unica nota poco lieta: con una persona cara, sono sempre presenti delle tensioni.

Amore

In coppia: l’atmosfera è meno agitata ma dovrete tuttavia fare il possibile per appianare le divergenze dei giorni scorsi.

Soli: torna la voglia di aprirvi al mondo esterno, di uscire con gli amici e non è esclusa una forte attrazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): la forte tentazione di spendere.

Umore

E’ un buon momento per migliorare l’immagine soprattutto se volete aumentare le possibilità di trovare un lavoro o mostrarvi al meglio nella vita sociale. Il che non significa spendere una fortuna. Anzi, per oggi lasciate a casa carta di credito o portafoglio poiché rischiate di bruciare i soldi, spendere più di quanto potete.

Evitate di cedere alla tentazione di lanciarvi in acquisti impulsivi poiché successivamente ve ne pentireste. Acquistate, consiglia l’oroscopo, solo lo stretto indispensabile. Potreste inoltre parlare impulsivamente dando il via a polemiche stressanti e discussioni accese.

Amore

In coppia: affettuosi, pieni di passione e il partner non potrà che apprezzare questo atteggiamento.

Soli: zero voglia di fare nuovi incontri e in effetti è inutile insistere poiché non è la giornata giusta.