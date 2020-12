Oroscopo del 26 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 26 dicembre

Oroscopo di sabato 26 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (in ottima compagnia) e Leone (meno stressati).

Oroscopo 24 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): in ottima compagnia

Oroscopo Ariete umore

Giove in Acquario continua la sosta nel vostro settore delle esperienze e delle avventure. Potreste iniziare a realizzare il potenziale racchiuso in un’idea o un progetto entusiasmante e a quanto vi piacerebbe concretizzarli. Concentratevi positivamente su questo.

Ma è anche una giornata di festa e questo Santo Stefano sarete più generosi di sempre, in casa o fuori sarete in ottima compagnia. E vi farà bene: l’oroscopo annuncia che potrebbero avervi rifiutato qualcosa – ne lavoro – e siete in collera. Ma non lo darete a vedere.

Oroscopo Ariete 26 Dicembre amore

In coppia: è una giornata in cui desiderate solo pace e armonia e una gran voglia di coccolare il partner.

Soli: un/a amico/a di vecchia data potrebbe dichiarare l’amore che prova per voi. Per non dare false speranze prima di accettare, rifletterete.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): meno stressati, più positivi

Oroscopo Leone umore

Qualunque programma abbiate per la giornata tutto si svolgerà in modo positivo, non si saranno problemi. Non è escluso che facciate qualcosa di diverso, restrizioni permettendo. Oggi, annuncia l’’oroscopo, siete meno stressati e trasmetterete leggerezza a chi vi circonderà. E sicuramente mostrerete l’affetto che provate.

Per natura siete sempre molto affettuosi per cui non dovrete fare un grande sforzo. Sia chiaro, siete anche selettivi per cui non lo mostrate a chiunque ma solo a chi ritenete sia sincero e leale nei vostri confronti.

Oroscopo Leone amore

In coppia: mille piccole attenzioni per il partner, avete capito che fate parte degli innamorati fortunati.

Soli: potreste dover scegliere tra due persone e non saper cosa fare. Ad aiutarvi a fare un po’ di chiarezza sarà un/a amico/a.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): atmosfera dolce e affettuosa

Oroscopo 26 dicembre Sagittario: umore

Venere nel vostro segno e Marte in Ariete, vi inviano belle vibrazioni e avete voglia di rilassarvi, gustare i bei momenti della giornata. E avete ragione, pienamente diritto di essere un po’ pigri. Oggi non dovete preoccuparvi delle questioni di lavoro o di soldi ma di essere presenti per le persone a cui volete bene.

L’oroscopo annuncia che l’atmosfera è dolce, molto positiva, sarete simpatici e affascinanti. Ed è un’ottima giornata per dare e ricevere affetto. Più lo mostrerete e tanto più sarete ricambiati.

Oroscopo Sagittario 26 dicembre: amore

In coppia: penserete che il partner sia un po’ più freddino ma non direte niente per guastare la giornata.

Soli: avete vissuto delle delusioni, d’accordo, ma è il momento di smettere di guardare al passato e pensare al futuro.

