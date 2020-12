Oroscopo del 26 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 26 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo 23 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 26 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (circola inquietudine) e Bilancia (c’è armonia con tutti).

Oroscopo del 26 dicembre, gli astri segnalano al Gemelli inquietudine per un avvenimento recente e alla Bilancia che ci sarà accordo con le persone care.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 26 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): circola un po’ di inquietudine



Oroscopo Gemelli umore

Una nuova conoscenza potrebbe avere una svolta e diventare un’amicizia che sarà di grande supporto, aggiungerà valore alla vostra vita. Probabilmente avete più cose in comune di quanto pensiate e lo capirete perché condividerete alcune esperienze importanti della vostra vita.

A parte questo, visto che è una giornata di festa, sfruttatela per riflettere sulla vostra situazione e trarne profitto. E’ probabile, annuncia l’oroscopo, che un avvenimento recente abbia lasciato delle tracce e siate inquieti ma non è escluso che sia perché in questi giorni avete speso troppo.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: l’atmosfera è quasi magica. Affascinanti saprete come sedurre il partner che non saprà resistervi.

Soli: chiudete gli occhi e sognate l’amore ma potrebbe diventare realtà. Una persona vi farà una dolce dichiarazione.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): armonia con chi vi circonda

Oroscopo Bilancia umore

L’atmosfera odierna placa le acque tempestose, i disaccordi e sarete in armonia con tutti. Riceverete messaggi o telefonate di tante persone e vi faranno piacere, non avrete più dubbi sull’affetto che provano per voi. L’oroscopo annuncia che siete ottimisti, pronti a condividere i sentimenti, le emozioni che provate con grande complicità.

Andate avanti così! Creerete una bella atmosfera in casa o fuori e vi divertirete. Qualsiasi cosa facciate coinvolgere le persone a cui volete bene farà la differenza. E’ una bella giornata, dunque, per rafforzare i legami familiari, d’amicizia o nella vita sociale.

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: l’eros è un po’ addormentato ma ciò non intacca l’amore che provate reciprocamente.

Soli: sfruttate la giornata per distrarvi. La solitudine oggi non vi pesa, siete certi che presto arriverà una bella storia.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio) un po’ troppo realistici

Oroscopo Acquario umore

Quattro pianeti nei segni di Terra vi rendono un po’ troppo realistici e vi impediscono di immaginare il futuro in modo positivo. Eppure, nel 2021 avrete delle belle opportunità, potrete concretizzare qualcosa di nuovo sul piano professionale. Sulla vostra strada non ci saranno ostacoli.

L’oroscopo annuncia che qualunque riunione abbiate in programma, oggi andrà splendidamente. Non è escluso che arrivi un invito inatteso che renderà la giornata ancor più divertente. Ed è proprio ciò di cui avete bisogno per liberarvi dallo stress.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: imporre i vostri desideri potrebbe irritare il partner. Cercate di essere meno pressanti.

Soli: per ora un flirt potrebbe appagarvi di più di una storia impegnativa. Al momento volete mantenere la vostra libertà.

Per tutti gli altri segni clicca qui.