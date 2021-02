Oroscopo del 26 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 26 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 26 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che trasformerà un progetto e al Sagittario che la carriera decolla.

Oroscopo del 26 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): trasformare un progetto

Oroscopo Ariete umore

Se provate il desiderio di rilassarvi, evitate di contrastarlo: tutti, senza eccezione, ne abbiamo bisogno. Forse oggi potrebbe essere un po’ diverso perché potreste sognare a occhi aperti un obbiettivo preciso. Prendete nota delle idee poiché saranno d’aiuto a ottenere di più e in meno tempo.

Nel pomeriggio, la Luna Vergine si oppone a Venere in Pesci, l’aggiunta di creatività e immaginazione a un progetto può trasformarlo completamente. Volendo è una giornata perfetta per pianificare il lavoro in modo accurato ed esaminare i dettagli.

Oroscopo di Ariete 26 febbraio amore

In coppia: prenderete coscienza che dovreste essere più all’ascolto del partner. E oggi lo toccherete con mano!

Soli: abbatterete le reticenze di una persona che vi attrae. Nel gioco della seduzione siete maestri/e!

Oroscopo di domani 26 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): pentiti di aver allontanato un amico

Oroscopo venerdì Leone umore

E’ un venerdì positivo sul fronte finanze: potrebbe arrivare la risposta alla richiesta di un prestito oppure ci sia un incremento dell’attività. Le vibrazioni dei pianeti vi mettono in grado di realizzare progetti che frutteranno soldi! Sul piano personale: all’apparenza sembrate calmi ma sotto sotto c’è qualcosa che vi agita.

Potrebbe essere che di recente abbiate improvvisamente allontanato un amico/a e ora vi siate pentiti e abbiate voglia di contattarlo. Cercate di capire se è giusto fare il primo passo oppure lasciare, ancora per un po’, le cose come stanno.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: approfittate della giornata per rafforzare la relazione, soprattutto se è nata di recente.

Soli: uscite dalle quattro mura di casa: fuori c’è la possibilità di fare incontri piacevoli!

Oroscopo 26 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la carriera decolla

Oroscopo 26 febbraio Sagittario: umore

Se causa pandemia lavorate da casa, trascorrete più tempo nell’abitazione e potreste essere consapevoli di ciò che dovrebbe cambiare. Non partite con grandi cose, iniziate passo passo. Eliminare il disordine, ad esempio, potrebbe essere già una bella vittoria.

Più in generale, nel lavoro è arrivato il momento di tendere l’arco e scoccare le frecce sugli obbiettivi a lungo termine, I pianeti vi daranno la spinta di cui avete bisogno: la carriera decollerà. Avanti tutta, Sagittario!

Oroscopo Sagittario 26 febbraio: amore

In coppia: esaminerete con attenzione la relazione e capirete cosa è giusto fare per migliorarla.

Soli: stufi di aspettare segnali di una persona, che forse vi ha illuso un po’, oggi mollerete. Ed è meglio così.

