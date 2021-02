Oroscopo del 26 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 26 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani venerdì 26 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (la carriera è la priorità) e Bilancia (tornare in pista).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 26 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la carriera è la priorità



Oroscopo Gemelli domani 26 febbraio: umore

Il fine settimana si avvicina ma voi avrete ancora del lavoro da fare. Vorreste prendere la cose con calma, fare il meno possibile ma potrebbe valere la pena fare uno sforzo in più. Potreste ottenere una promozione, un aumento di stipendio o un bonus.

La carriera e la reputazione in questo periodo, dunque, hanno la massima importanza! Ma non solo, nuove amicizie o un nuovo studio, saranno utili alla vostra crescita personale e potrete stringere contatti preziosi.

Oroscopo Gemelli di domani 26 febbraio: amore

In coppia: con il partner avete una visione diversa della gestione del denaro. Stasera potrebbero esserci delle discussioni.

Soli: potreste essere attratti da una persona conosciuta nel lavoro. Per il momento non mischiate vita privata e professione.

Oroscopo di domani 26 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): tornare in pista

Oroscopo Bilancia di domani 26 febbraio: umore

Siete consapevoli delle vostre abitudini: sia quelle contribuiscono in modo positivo alla vostra vita, sia quelle che invece sono negative. Gli attuali passaggi astrali rappresentano un invito a tornare in pista e mollare quelle che vi portano fuori strada. Probabilmente sapete quali obbiettivi di benessere volete raggiungere, dunque iniziate subito.

Piccoli ma percepibili passi quotidiani vi metteranno in grado di ottenere ciò che avete in mente. Tenete presente che in questo momento prendere cura di voi stessi è fondamentale! E nel fine settimana, concedetevi una meritata pausa.

Oroscopo Bilancia di domani 26 febbraio: amore

In coppia: vivete una relazione d’amore con la A maiuscola e vi sentite pronti al matrimonio, a un figlio, a un acquisto immobiliare.

Soli: se vi attrae una persona, è un’ottima giornata per lanciare segnali e conquistare il suo cuore.

Oroscopo domani 26 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): godere delle cose belle e buone della vita

Oroscopo Acquario di domani 26 febbraio: umore

Con Marte in Toro che sosta negli ultimi gradi del vostro settore della casa, della famiglia è tempo di godere delle cose belle e buone della vita. Se ultimamente avete riflettuto troppo e concessi poche situazioni “terrene” piacevoli è tempo di risvegliare i sensi, tornare a vivere nella realtà.

E’ un’ottima giornata per gioire di ciò che vi circonda, delle relazioni di amicizia e familiari più distese. La dolcezza del quotidiano cancella poco a poco qualsiasi traccia di stress e tornerà il sorriso.

Oroscopo Acquario di domani 26 febbraio: amore

In coppia: se riuscirete a evitare discussioni riguardanti il denaro, la serata sarà deliziosa.

Soli: Potreste aver deciso di privilegiare le amicizie ma i pianeti annunciano incontri piccanti, emozioni formato XXL!

