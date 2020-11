Oroscopo del 26 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 26 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Gemelli (occhio alle illusioni) e Vergine (mollare una situazione).

Oroscopo del 26 novembre, gli astri mettono in guardia Gemelli (siate realistici) e Vergine (c’è bisogno di un’azione radicale). Per gli altri segni l’indicazione generale è: con la dissonanza Venere-Urano è bene trovare un terreno d’intesa con il partner.

.Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): impazienti di intraprendere.



Umore

Se siete impazienti di intraprendere o ricevere una risposta perché avete intenzione di dare il via a ua nuova attività che vi farà guadagnare di più, potreste chiedervi perché impiega così tanto tempo. L’oroscopo annuncia che oggi potrebbe esse enfatizzata il divario tra il volere qualcosa e l’attesa.

Probabilmente non avete il controllo sulla situazione e la cosa migliore è andare avanti con ciò potete fare. Infine, se un affare finanziario sembra andare in fumo, non agitatevi. Sarete in grado di sistemare le cose.

Amore

In coppia: il partner si sente rassicurato dalle vostre decisioni che elimineranno i suoi dubbi. E ricambierà ricoprendovi di dolcezza.

Soli: con una persona conosciuta forse online, scatterà un’attrazione irresistibile. Vi sembrerà di conoscervi da sempre.

Toro (22 aprile-20 maggio): stabilire delle priorità.



Umore

E’ una giornata in cui proverete un mix di emozioni, in alcuni momenti potreste sentirvi frustrati e in altri euforici per come stanno andando le cose, Potreste chiedervi se ci sia qualcosa che potete fare. Ad esempio, annuncia l’oroscopo, avere chiare le motivazioni, stabilire delle priorità.

Cercate di non essere troppo duri con voi stessi. Va bene che siete spinti all’azione ma rischiate di diventare nervosi e far innervosire chi vi circonda . Canalizzate al meglio le energie. Non è escluso inoltre che un piacevole evento sia rimandato.

Amore

In coppia: l’amore c’è ed è reciproco ma oggi vi ponete mille domande, soprattutto se la relazione è nata da poco.

Soli: conquisterete una persona ma poi vi tirerete indietro a causa dei dubbi. Rappresentano solo una gran perdita di tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): attenzione alle illusioni.

Umore

Potrebbe esserci un battibecco con un collega ma sarà qualcosa a cui non dovrete dare troppa importanza. Un fatto passeggero e senza conseguenze. L’oroscopo, ancora una volta, al vostro segno consiglia di stare in guardia, fare attenzione alle illusioni e stare alla larga da qualsiasi forma di dipendenza.

Non è escluso che potreste ritrovarvi coinvolti in una discussione accesa tra amici e siate chiamati a svolgere il ruolo di pacieri. La cosa migliore è non schierarvi con nessuno ma trovare una ragionevole via di mezzo.

Amore

In coppia: la passione è in programma, è una splendida giornata da sfruttare fino in fondo.

Soli: nuove conoscenze online potrebbero riservare incontri intriganti, ad avventure nuove di zecca.

Cancro (21 giugno-22 luglio): concretizzare un’idea.

Umore

E’ un giovedì molto piacevole in cui riceverete dei complimenti che vi emozioneranno, sarete felici. Al contempo, annuncia l’oroscopo, sarete soddisfatti di voi, di un’idea che avete avuto e che progettate di concretizzare al più presto.

Se l’atteggiamento di una persona dovesse irritarvi, ditelo francamente, reagite anche se vorreste rimanere in silenzio. Sembrerebbe la cosa più saggia, eppure tacere può andare bene sul momento ma nel giro di qualche giorno la situazione potrebbe ripresentarsi. Per cui, è meglio mettere subito le cose in chiaro.

Amore

In coppia: entrambi intolleranti, la cosa migliore oggi è quella di restare ciascuno per conto proprio.

Soli: voglia di incontrare le persone pari a zero. Per oggi rimandate gli appuntamenti. Stando a casa ritroverete la serenità.

Leone (23 luglio-23 agosto): avete davanti brillanti prospettive.

Umore

Dinamici, di buonumore, siete pronti a intraprendere, a dare nuovo slancio alla vita professionale, a fare nuovi progetti e a mostrare le vostre competenze. Davanti a voi ci sono brillanti prospettive, sguardi ammirati, complimenti, decollo della carriera, benessere finanziario.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che troviate un’altra fonte di reddito. In ogni caso se avete intenzione di cambiare lavoro, non abbiate fretta di lasciare quello che avete già. Non è escluso che alcuni Leone siano costretti a sopportare dei limiti imposti dal boss e il vostro orgoglio risentirne.

Amore

In coppia: molto esigenti, un po’ invadenti nei confronti del partner che, ovviamente, non gradirà.

Soli: evitate di entrare a gamba tesa nella vita di chi conoscete poco o per niente. Per oggi, poche domande.

Vergine (24 agosto-23 settembre): mollare un progetto o una situazione.

Umore

Se sapete che una situazione – o un progetto – non funziona perché vi ostinate ad andare avanti? Forse vi siete impegnati parecchio e non tollerate l’idea di mandare tutto all’aria e andare oltre. L’oroscopo annuncia che è arrivato il momento di mollare. Se siete disposti a esaminare con attenzione ciò che non va capirete che c’è bisogno di un’azione radicale.

Al contempo l’intuito è molto potente e vi metterà in grado di risolvere un problema complesso di tipo pratico. I passaggi odierni accentuano inoltre la voglia di apprendere e troverete il modo di soddisfare questo desiderio.

Amore

In coppia: a volte è necessario trovare un compromesso, essere un po’ più tolleranti nei confronti del partner.

Soli: in cerca di una storia d’amore ed è comprensibile ma inseguirlo a tutti costi è inutile. Un atteggiamento calmo e rilassato farà arrivare ciò che desiderate.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): avete ben chiaro ciò che dovete eliminare.

Umore

Un familiare o un amico hanno un comportamento insolito nei vostri confronti e voi potreste voler capire il motivo, soprattutto se li conoscete molto bene. La cosa migliore è parlare del problema con tatto. Se non lo risolverete ora, nel giro di qualche settimana potrebbe ripresentarsi una situazione analoga e sarà ben più importante.

Mettervi nei loro panni potrebbe essere d’aiuto. E’ una giornata, annuncia l’oroscopo in cui avrete ben chiaro ciò che funziona nella vostra vita o al contrario cos’è che invece dovete eliminare.

Amore

In coppia: sensibili alle richieste e alle aspettative del partner, fate di tutto per accontentarlo/a. Un atteggiamento che toccherà il suo cuore.

Soli: Se una persona vi attrae oggi dichiarate il vostro amore. E non è escluso il risveglio di sentimenti da parte di un/a ex.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prudenza quando vi esprimete.

Umore

Potreste pensare che una persona stia invadendo il vostro territorio, prendersi il merito per qualcosa che non ha fatto. Vi metterete, giustamente, sulla difensiva e pronti a dire in modo chiaro e tondo ciò che provate, forse in modo anche fin troppo esplicito.

Prima di agire, annuncia l’oroscopo, assicuratevi di essere nel giusto al cento per cento. L’atmosfera astrale della giornata vi chiede, in generale di esprimervi con grande diplomazia, di essere prudenti nelle azioni. In caso contrario, in seguito ve ne pentireste.

Amore

In coppia: date la priorità al partner, puntate al dialogo e non chiudetevi a riccio per evitare discussioni.

Soli: incontro con una persona che vi piace e che ricambia. La lunga attesa sembra davvero terminata.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): essere pratici vi ripagherà.

Umore

In mente potreste avere molte idee audaci ed essere pronti a dare il via e un progetto molto importante, Volete ottenere il meglio? Se la vostra strategia è quella di sperare e pregare di avere un po’ fortuna non andrete molto lontano. Dovete invece studiare un piano serio nei minimi dettagli.

L’oroscopo annuncia che un progetto può essere una grande avventura ma essere pratici vi ripagherà. Inoltre, con la dissonanza Venere-Urano potrebbe esserci un piccolo imprevisto nel settore delle finanze. Nulla di inquietante.

Amore

In coppia: tenera complicità, armonia e brividi di passione. Il programma della giornata è molto intrigante.

Soli: un incontro vi farà perdere la testa! Dal flirt all’innamoramento serio sarà questione di poco.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): vi sentite più liberi e sicuri di voi.

Umore

La dissonanza odierna tra Venere-Urano per il vostro segno è positiva. Siete sul punto di progredire a grandi passi verso una maggiore libertà nei confronti della vostra immagine. Il che significa, annuncia l’oroscopo, che vi controllerete meno, ve ne infischierete degli sguardi di chi vi circonda e che pensate vi stiano giudicando con severità.

E’ un giovedì in cui inoltre entrare in contatto con le vostre emozioni e i bisogni più intimi può essere particolarmente gratificante, capirete meglio il perché di qualcosa accaduta nel vostro passato.

Amore

In coppia: esprimerete le vostre aspettative e il partner sarà pronto/a a soddisfarle. In ogni caso, non esagerate.

Soli: avete capito che essere troppo puntigliosi negli affari di cuore può essere un problema. E cambierete atteggiamento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): abbattere vecchi schemi.

Umore

Con la dissonanza Venere-Urano potreste non voler affrontare una situazione familiare e forse per le conseguenze che ciò comporterebbe. Erroneamente pensate che ignorandola, scomparirà o si risolverà da sola. Eppure, annuncia l’oroscopo, affrontandola potreste ottenere chiarezza, quella di cui avete bisogno in questo momento.

Il passaggio segnala che per ricostruire, mettere ordine nella vostra vita dovete prima abbattere vecchi schemi che non funzionano più. Per quanto riguarda il lavoro e gli affari, oggi avete la sensazione che i vostri obbiettivi siano più raggiungibili e ciò solleverà il morale.

Amore

In coppia: romantici, con tanta voglia di amare ed essere amati. Perché non comunicare questo desiderio al partner, soprattutto se vi sembra un po’ distaccato?

Soli: evitate di cacciarvi in storie complicate, clandestine. Per oggi uscite in compagnia di amici e divertitevi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): mettere a frutto il talento.

Umore

Lo shopping potrebbe rappresentare un modo per evitare un problema delicato. Vi sentirete meglio, certo, ma durerà un momento. Se avete discusso con una persona la questione continuerà a persistere nonostante i vestiti nuovi o delle golosità che avete acquistato per gratificarvi.

Non importa chi ha torto o ha ragione, telefonate e riuscirete a sistemare la situazione. Più in generale, annuncia l’oroscopo, è il momento di mettere a frutto il vostro talento e prendere l’iniziativa, Essere più sicuri di voi stessi, delle vostre prestazioni aumenta le possibilità di successo.

Amore

In coppia: sembra che oggi giochiate al gatto e al topo, la serata è promettente e molto intrigante.

Soli: persone che vi corteggiano ci sono e darete il via alla conquista. In vista una bella avventura d’amore.