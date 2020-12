Oroscopo del 27 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 27 dicembre

Oroscopo di domenica 27 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (pensare al futuro) e Sagittario (occhio agli approfittatori).

Oroscopo 27 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): un progetto avrà successo

Oroscopo Ariete umore

Potreste rilassarvi ma decidere invece di fare il contrario e impegnare le energie in qualcosa di entusiasmante. Se in mente avete un progetto o un’ambizione personale, potreste essere disposti a dedicare il tempo libero per metterlo a punto. Continuando su questo livello di interesse e dedizione, avrete sicuramente successo.

E’ una domenica, annuncia l’oroscopo, in cui potreste avere notizie di un amico o un parente e ne sarete contenti. La conversazione, visto che Mercurio è in Capricorno, toccherà probabilmente argomenti seri. Il che non vuol dire pesanti.

Oroscopo Ariete 27 Dicembre amore

In coppia: navigate in un oceano di passione, i vostri sguardi fanno salire la temperatura: sarà bollente!

Soli: è online che probabilmente ci sarà un incontro. Il cuore batterà forte e presto vi conoscerete nella realtà.

Oroscopo 27 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): riflettere positivamente sul futuro

Oroscopo Leone umore

Se ultimamente vi siete sentiti sotto pressione, ora proverete in modo ancora più forte il bisogno di cambiamento. Vi sentite pronti abbracciare un modo di vivere che ti consentirà di realizzare molto, lasciandovi anche più tempo per le cose che vi piacciono davvero.

Fare mentalmente dei progetti vi darà la libertà di pensare al futuro che vorreste – tenendo ovviamente i piedi per terra – e vi rilasserete. Ed è proprio in quei momenti che nascono ottime idee. L’oroscopo segnala che un’amicizia sarà in primo piano: avrete la possibilità di incontrarvi o sentirvi.

Oroscopo Leone amore

In coppia: se il quotidiano sta diventando pesante per entrambi, cercate di introdurre qualche idea frizzantina.

Soli: deciderete di ritagliare del tempo per voi. Oggi l’amore non è una priorità ed è una vostra scelta.

Oroscopo 27 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): qualcuno potrebbe approfittare della generosità

Oroscopo 27 dicembre Sagittario: umore

Con la Luna in Gemelli siete pronti a fare di tutto per dare una mano a chi vi circonda. Ma occhio alla tendenza a strafare e aiutare chi è in grado di cavarsela da solo e sta solo approfittando della vostra generosità. L’oroscopo annuncia di riflettere bene prima di agire, soprattutto se si tratta di prestare denaro.

Su un altro piano, potreste avere idee grandiose rispetto a un obbiettivo personale ma prima di dare il via assicuratevi che sia pratico e fattibile. La tendenza odierna è quella di sopravvalutare le vostre capacità.

Oroscopo Sagittario 27 dicembre: amore

In coppia:una conversazione potrebbe lasciarvi una sensazione sgradevole. Evitate che la situazione rovini l’atmosfera.

Soli: lasciando il passato alle spalle, avrete la possibilità di stringere nuovi contatti. Guardate al futuro!

