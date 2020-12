Oroscopo del 27 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 27 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di domenica 27 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (evitate di fare promesse) e Acquario (un po’ di malinconia).

Oroscopo del 27 dicembre, gli astri segnalano alla Bilancia di evitare promesse che non potrà mantenere e all’Acquario un po’ di malinconia per l’allontanamento di un/a amico/a.

Oroscopo 27 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): buonumore e simpatia



Oroscopo Gemelli umore

La Luna nel vostro segno vi regala buonumore, allegria, voglia di divertirvi e trasmettere agli altri il desiderio di distrarvi e ridere. Inutile aggiungere che la vostra oggi sarà una presenza preziosa. In questo momento ridere o distrarsi, non pensare alla situazione mondiale, è fondamentale.

Chi vi circonda vi apprezzerà e voi sarete contenti. Al contempo, annuncia l’oroscopo, sentirete vi trovate in una fase in cui dovete mollare tutto ciò che è servito al suo scopo e che ora non ha ragione di essere. Farete tabula rasa del passato così da poter abbracciare il futuro.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: non mettete il carro avanti ai buoi, se ci sono dei progetti procedete con ordine.

Soli: le amicizie favoriscono nuovi incontri e nasceranno flirt e avventure molto intriganti.

Oroscopo 27 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitate di fare promesse

Oroscopo Bilancia umore

La Luna in Gemelli al vostro segno promette una bella giornata, avrete la possibilità di allontanarvi dalla realtà e distrarvi seppure solo mentalmente. Ad esempio, con un buon film o un libro. Le restrizioni, è noto, non permettono molti spostamenti.

L’oroscopo annuncia che potreste navigare in Internet o guardare in tv che vi rivelano nuove cose. Potreste rimanere affascinati da un argomento e voler sapere di più. Infine, cercate di non fare promesse impossibili poiché in seguito non sareste in grado di mantenerle.

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: calma, evitate di criticare tutto e trovate invece un compromesso accettabile per entrambi.

Soli: il potere di seduzione c’è tutto e la possibilità di fare un incontro – anche online – intrigante, è reale!

Oroscopo 27 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il ruolo di mediatori in un conflitto

Oroscopo Acquario umore

La Luna in Gemelli all’apparenza vi rende simpatici, spiritosi, pronti a prendere bonariamente in giro chi vi circonda. E’ il vostro modo per conquistare l’attenzione e di sicuro piacerà a chi vi circonda. Ma interiormente potreste provare un po’ di malinconia, di tristezza: è possibile che un/a amico/a – o qualcosa di più – si sia allontanato o non abbiate più sue notizie.

L’oroscopo inoltre annuncia che dare supporto, aiuto alle persone care, sarà fonte di gratificazione. Potreste anche avere il ruolo di mediatori per risolvere un conflitto tra familiari.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: pronti ad ascoltare il partner e, all’occorrenza, a fare qualche concessione. Avete capito che è indispensabile.

Soli: forte attrazione per una persona ma a voi non basta. Per ora, pensate ad approfondire la conoscenza.

