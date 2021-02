Oroscopo del 27 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 27 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di sabato 27 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (equilibrio tra lavoro e relax) e Leone (risalire la china).

Oroscopo del 27 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che deve trovare un equilibrio tra lavoro e relax e al Leone che risalirà la china.

Oroscopo del 27 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un equilibrio tra lavoro e relax

Oroscopo Ariete umore

Il Plenilunio in Vergine vi rende meno dinamici – momentaneamente – ed è l’occasione perfetta per ritagliare del tempo per voi, concedervi di andare in letargo anziché muovervi in mille direzioni nel tentativo di fare tutto. Nel corso della settimana avete avvertito la necessità di rinnovamento e nel lavoro vi siete straimpegnati.

Oggi e domani, dovete cercare un maggior equilibrio tra lavoro e relax. Più in generale, cercate di sistemare le questioni in sospeso così che a partire dal mese prossimo, quando il Sole entrerà nel vostro segno, inizierete il nuovo anno solare in modo favoloso.

Oroscopo di Ariete 27 febbraio amore

In coppia: rilassatevi, con il partner concedetevi di sognare un po’ , ne avete diritto!

Soli: una persona potrebbe farvi belle promesse d’amore ma ci crederete fino a un certo punto. Aspetterete i fatti!

Oroscopo di domani 27 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): risalire la china

Oroscopo sabato Leone umore

Il Plenilunio in Vergine punta i riflettori sul vostro settore delle finanze: al riguardo potreste essere euforici o delusi, dipende da come è la vostra situazione ma di sicuro vi motiverà ad agire. Se siete preoccupati, e in questo momento non siete certo i soli ad avere questo tipo di problemi, tenere presente che nel giro di poco risalirete la china.

E sì poiché sarete astuti e troverete una soluzione oppure arriverà senza che la cerchiate. E’ nei fatti della vita che la ruota alla fine giri anche in modo positivo.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: piccole contrarietà, qualche malinteso e oggi con la Luna Piena, avrete voglia di svignarvela.

Soli: un flirt che inizialmente vi aveva entusiasmato, potrebbe non avere il seguito sperato.

Oroscopo 27 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): puntare in alto

Oroscopo 27 febbraio Sagittario: umore

La Luna Piena in Vergine potrebbe coincidere con il completamento di un progetto o un lavoro terminato al meglio. Se avete raggiunto, dunque, un obbiettivo e siete orgogliosi del risultati, datevi una pacca sulla spalla. Non è escluso che al contempo potreste provare un senso di vuoto poiché avete concluso.

Tenete presente che il meglio potrebbe essere dietro l’angolo. La Luna forma potenti aspetti con il Sole e Venere in Pesci: segnalano il progresso e i guadagni in cui sperate. Se dovete negoziare, puntate in alto.

Oroscopo Sagittario 27 febbraio: amore

In coppia: oggi parlerete molto di denaro e poco di sentimenti. La voglia sarà quella di stare per conto vostro.

Soli: avari di parole, potreste affondare un flirt nato di recente. Non farete nulla per salvarlo.

