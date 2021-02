Oroscopo del 27 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 27 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani sabato 27 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (il passato alle spalle) Acquario (entrate di denaro).

Oroscopo di domani 27 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il partner è meno paziente



Oroscopo Gemelli domani 27 febbraio: umore

Il Plenilunio in Vergine sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e al riguardo potreste essere soddisfatti. Tuttavia è possibile che le persone care siano più sensibili del solito per cui se volete mantenere pace e armonia, evitate conversazioni su argomenti spinosi.

La Luna Piena forma della dissonanze con il Sole e Venere in Pesci: potreste ricevere una bella spinta nella carriera e la meritate ampiamente. Più in generale, cercate di trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita privata poiché è nel vostro interesse.

Oroscopo Gemelli di domani 27 febbraio: amore

In coppia: il partner potrebbe essere meno paziente del solito. Ma facendo i capricci non farete altro che creare tensioni.

Soli: la solitudine oggi vi peserà parecchio e parlarne con gli amici non sarà una consolazione.

Oroscopo di domani 27 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): lasciare il passato alle spalle

Oroscopo Bilancia di domani 27 febbraio: umore

Il Plenilunio in Vergine, alle spalle del vostro segno, può far emergere ricordi, emozioni ma è il momento di lasciare il passato alle spalle e mollare ciò che non funziona più. Fareste bene ad ammettere che qualcosa va eliminato.

E’ tempo di evolvere, di progredire in un nuovo ruolo o in una situazione. Cercate di semplificare il programma della giornata e sfruttate al massimo il tempo libero per rigenerarvi. Tenete presente che state andando incontro al successo, ampiamente meritato considerato il vostro impegno.

Oroscopo Bilancia di domani 27 febbraio: amore

In coppia: stessi desideri, momenti complici, condivisione. La relazione rende felici entrambi.

Soli: potrebbe esserci un incontro: bando all’esitazione e cogliete al volo la bella possibilità.

Oroscopo domani 27 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): entrate di denaro

Oroscopo Acquario di domani 27 febbraio: umore

Il Novilunio in Vergine sosta in un vostro settore delle finanze: potrebbero esserci delle entrate di denaro consistenti, se lavorate in proprio aumentare le vendite , dunque, è importante già da ora pianificare il budget. E’ importante investire i soldi in nuove opportunità di crescita anziché spenderli in cose futili, che procurano una gratificazione momentanea.

Con questo aspetto, alcuni Acquario potrebbero dover fare una scelta riguardante l’acquisto o la vendita di un oggetto. Ma, stranamente, sarete esitanti. Non è nella vostra natura ma la Luna Piena vi spingerà a riflettere, a pesare i pro e i contro: sapendo cosa volete esattamente, prenderete la decisione giusta.

Oroscopo Acquario di domani 27 febbraio: amore

In coppia: stessa visione del futuro, stesse prospettive. Insieme al partner farete bei progetti.

Soli: un incontro speciale e importante potrebbe trasformare la vostra vita. Vi sentite pronti?

