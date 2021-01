Oroscopo del 27 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 27 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani mercoledì 27 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (nuove e utili relazioni) e Acquario (i progetti tornano alla ribalta).

Oroscopo del 27 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che stringerà nuove e utili relazioni e all’Acquario che i progetti tornano alla ribalta.

Oroscopo di domani 27 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la necessità di distrarvi



Oroscopo Gemelli domani 27 gennaio: umore

Partendo dal presupposto che non esistono domande sciocche, se oggi vi sentite a disagio o insicuri rispetto a qualcosa, dovete porre alcune domande ai superiori o al boss. Mettere in discussione l’autorità non è sempre una forma di ribellione. Anzi, è il segnale che siete interessati a ciò che sta accadendo.

Chiedendo più spesso, annuncia l’oroscopo, sarete tenuti in maggiore considerazione. A parte questo, oggi dovreste concedervi una piccola pausa. E’ indispensabile per ricaricare le batterie. Distrarvi non è un lusso ma al contrario una necessità.

Oroscopo Gemelli di domani 27 gennaio: amore

In coppia: ravvivare la fiamma della passione, del desiderio oggi vi farà un gran bene.

Soli: mettete in conto un piacevole incontro. Potreste entrambi provare belle e forti emozioni.

Oroscopo di domani 27 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nuove e utili relazioni

Oroscopo Bilancia di domani 27 gennaio: umore

La dissonanza Marte-Giove vi spinge a essere spontanei e a concedervi un po’ di tempo per il divertimento, arricchire la vita sociale, stringere nuove conoscenze. Fareste bene poiché queste ultime in seguito vi saranno utili. Oltretutto è nota la vostra facilità ad annodare nuove relazioni.

Ma, segnala l’oroscopo, una persona cara potrebbe chiedere il vostro aiuto e per ottenerlo essere anche un po’ invadente. nel ottenerlo. Se avete intenzione di fare altro, potete sempre rifiutare. Potrebbe non piacere, ma dire un deciso “no” solleciterà una maggiore sicurezza in voi stessi.

Oroscopo Bilancia di domani 27 gennaio: amore

In coppia:il partner potrebbe essere preoccupato per qualcosa e voi, come sempre, vi preoccuperete altrettanto.

Soli: gli incontri importanti non sono nel programma della giornata. Un’avventura può bastare?

Oroscopo domani 27 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): i progetti tornano alla ribalta

Oroscopo Acquario di domani 27 gennaio: umore

Sole, Mercurio, Giove, Saturno nel vostro segno sono intenzionati a offrirvi delle belle opportunità da cogliere al volo. I progetti che sembrano in letargo o che rallentano tornano alla ribalta. E questa volta sembra ci siano le condizioni ideali affinché abbiano il successo da voi sperato.

Non solo grazie al vostro talento ma perché troverete anche degli alleati che vi aiuteranno a progredire. In questo momento, annuncia l’oroscopo, siete molto convincenti e progetti a parte, avete delle ottime idee che entusiasmano gli altri.

Oroscopo Acquario di domani 27 gennaio: amore

In coppia: tendenza a chiudervi a riccio, non avete voglia di esprimere le emozioni. Con il partner oggi il dialogo è inesistente.

Soli: nessun incontro in vista ma potreste fantasticare parecchio su una persona. Girare un film solo nella vostra mente.

