Oroscopo del 27 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 27 novembre, gli astri mettono in guardia Cancro (gelosi e rancorosi) e Capricorno (polemici con il partner). Per gli altri segni l’indicazione generale è: occhio alle decisioni impulsive.

Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate atteggiamenti ribelli.



Umore

Evitate atteggiamenti ribelli o di scattare come molle – potreste cercare lite o qualcuno provocarvi – e concentratevi invece sulla necessità di apportare cambiamenti e miglioramenti positivi. L’oroscopo odierno a voi annuncia di eliminare vecchi atteggiamenti e abitudini che ti hanno limitato o impedito di progredire.

Investite le energie in qualcosa di utile, con un atteggiamento costruttivo e mirando a un risultato positivo. La vita potrebbe essere un po’ più caotica del solito, ma ci sono delle lezioni da imparare, principalmente attraverso gli altri.

Amore

In coppia: farete di tutto per il dimostrare i sentimenti al partner e sarà amorosamente vostro.

Soli: desiderio erotico al top e non vi porrete problemi a soddisfarlo. Avventura passionale in vista!

Toro (22 aprile-20 maggio): la tendenza a controllare tutto.



Umore

La Luna nel vostro segno attiva la dissonanza Venere-Urano – domani sarà esatta – e per oggi dovete mettere in conto che le cose potrebbe andare in modo diverso da quello che desiderate, potreste essere costretti ad annullare o rimandare gli impegni.

La cosa positiva, annuncia l’oroscopo è che potreste guardare voi stessi e le relazioni in modo nuovo. Più in generale, potreste avere la tendenza a voler controllare tutto ma ciò non vi porterebbe a nulla. In questo modo non impegnate le energie positivamente.

Amore

In coppia: deciderete di parlare con il partner dei rispettivi compiti ma oggi vi scontrerete con un muro.

Soli: chi ha detto le persone debbano abusa della vostra gentilezza? Non permettete a nessuno di farlo, anche se è qualcuno che vi piace.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): una conversazione importante.

Umore

E’ una giornata eccellente per comprendere meglio le vostre esigenze e avrete delle difficoltà se qualcuno vi farà pressione o vi farà sentire in gabbia. Fate attenzione alla tentazione di eliminare alcune situazioni che pensate ormai siano superate e non prendete decisioni importanti.

Nel lavoro e nelle attività quotidiane cercate di essere flessibili di fronte a eventuali cambiamenti. L’oroscopo segnala una nota positiva. Potrebbe esserci un’importante e positiva conversazione – al telefono o online – con una persona che conta a livello lavorativo. Potrebbe farvi una proposta.

Amore

In coppia: grande passione, atmosfera eccellente. La serata trascorrerà magnificamente!

Soli: la solitudine vi pesa e siete intenzionati a stringere nuove conoscenze. Ottimismo ed entusiasmo vi faranno conquistare.

Cancro (21 giugno-22 luglio): dite no alla gelosia e al rancore.

Umore

La Luna in Toro attiva la dissonanza Venere-Urano e potrebbero emergere emozioni intense che non sapevate di provare. Se siete irritati con una persona o provate emozioni negative come gelosia o rancore cercate di ignorarle. Se non sono esageratamente presenti, svaniranno.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, aspettatevi l’inaspettato ed evitate di prendere decisioni veloci su questioni che richiedono maggiore riflessione e considerazione. Potreste infatti sentirvi ingabbiati poiché dovete accettare qualcosa che vi è stata imposta. Un problema che va avanti da tempo e ne avete le scatole piene.

Amore

In coppia: circolano un po’ di tensioni, voi siete pure pessimisti e faticate a nasconderlo.

Soli: rilassatevi e per oggi evitate incontri. L’umore non è dei migliori e fareste un buco nell’acqua.

Leone (23 luglio-23 agosto): volete decidere su tutto.

Umore

La Luna in Toro attiva la dissonanza Venere-Urano e potreste sentirvi tesi, soprattutto riguardo alla situazione lavorativa e ciò ripercuotersi sulle relazioni. Per oggi, annuncia l’oroscopo cercate di tenere un profilo basso. Per il vostro segno è difficile ma è il modo migliore per vivere questo venerdì.

Oppure potete pur sempre deciderei adattarvi alle richieste cercando di trovare il modo di aggirarle. In questo momento avete tonnellate di energie vorreste decidere su tutto e per chi vi circonda può essere difficile starvi accanto.

Amore

In coppia: emozioni intense, sentimenti forti per il partner. Tra le sue braccia vi sentite appagati/e.

Soli: oggi tutto è possibile. Nascita di una storia, colpi di fulmine ricambiati. L’amore è più che presente.

Vergine (24 agosto-23 settembre): fare solo di testa vostra.

Umore

E’ uno splendido venerdì in cui vi sentite in grado di fare tutto – in modo positivo – e vi sentite valorizzati. Solitamente vi ponete mille domande, vi chiedete se avete il diritto di fare questo o quello ma oggi siete un rullo compressore, ve ne infischierete e agirete di testa vostra.

Pronti all’occorrenza, anche a scontrarvi. E fate bene poiché qualsiasi cosa farete, avrete un riscontro positivo. In generale, annuncia l’oroscopo, è il momento giusto per esprimervi, con la certezza di essere intesi e compresi.

Amore

In coppia: evitate discussioni inutili o di reagire irritati alla minima provocazione del partner.

Soli: sfoderate il fascino, è il momento di passare dall’ombra alla luce e vivere relazioni più appaganti e costruttive.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pensare fuori dagli schemi.

Umore

I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze. Potrebbe esserci un disaccordo sul denaro. Se dovete discutere di una questione importante riguardante i soldi, l’atteggiamento migliore è quello di essere flessibili. Tuttavia non è esclusa una sorpresa positiva.

Potrebbe anche riguardare un familiare, qualcosa di buono come ad esempio un contratto che porterà a bei guadagni o una riuscita finanziaria. In generale, oroscopo annuncia di pensare fuori dagli schemi poiché tutto ciò che vi sembra ordinario o banale potrebbe scatenare frustrazione.

Amore

In coppia: sommersi dai dubbi riguardanti forse il lavoro e avete difficoltà a rilassarvi con il partner.

Soli: occhio a imboccare percorsi pericolosi. Ad esempio, storie clandestine o con persone poco affidabili.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un annuncio vi sorprenderà.

Umore

Con la Luna in Toro che attiva la dissonanza Venere-Urano una persona potrebbe sorprendervi, forse negativamente, con un annuncio che davvero non avete previsto. Tuttavia se ci penserete attentamente, è probabile che abbiate volutamente ignorato i segnali iniziali. Ma l’annuncio in ogni caso scatenerà emozioni forti.

L’oroscopo segnala inoltre che se una persona ha interpretato le vostre parole nel verso sbagliato, la cosa migliore è non alterarvi e spiegare con calma. In generale i transiti odierni vi rammentano l’importanza di non essere in balìa dello stato d’animo degli altri.

Amore

In coppia: malumore, qualche critica di troppo al partner e una discussione sarà inevitabile.

Soli: se in programma avete un incontro fareste bene a rimandarlo. Circola malumore, siete poco diplomatici.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): uscire dalla solita routine.

Umore

Le conversazioni che avrete oggi brilleranno di belle promesse e motivarvi a cogliere nuove possibilità. Al contempo, annuncia l’oroscopo affinché abbiano successo dovrete impegnarvi parecchio. Non è escluso arrivi un’opportunità che vi farà guadagnare di più e facendo qualcosa che avete sempre desiderato di provare.

Se è così lanciatevi! Avete bisogno di cambiamenti, di uscire della solita routine. E’ un buon momento per lasciare libera la creatività, godere delle cose buone e belle della vita in piacevole compagnia senza porvi troppi problemi.

Amore

In coppia: tenerezza, calore, sensualità. Insieme al partner apprezzate le gioie che derivano dalla relazione.

Soli: è un’ottima giornata per corteggiare o consolidare una relazione nata di recente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): trovare un compromesso.

Umore

Lavoro o vita privata una conversazione con una persona potrebbe scatenare un conflitto e se entrambi rifiutate fermamente di scendere a un compromesso, non andrete da nessuna parte. In generale, annuncia l’oroscopo, siete meno tollerante nei confronti delle situazioni o delle persone che sembrano limitarvi.

Cercate dei modi per rivitalizzare quei settori della vostra vita che sono diventati noiosi senza tuttavia prendere decisioni impulsive. Riflettete su come poter fare dei cambiamenti da cui trarre vantaggio. Non è il momento di aggrapparvi a ciò che è familiare.

Amore

In coppia: non alimentate polemiche e mettete la sordina alle vostre esigenze. In caso contrario l’atmosfera diventerà esplosiva.

Soli: forse non incontrerete il grande amore ma è possibile un’avventura molto sensuale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una spiegazione franca.

Umore

Potreste sentirvi pronti ad avere una spiegazione franca con una persona che da mesi, lavoro o vita personale, è una spina nel fianco. Mettete le cose in chiaro altrimenti la relazione potrebbe concludersi. Se è ciò che desiderate tanto meglio ma in caso contrario più aspettate e più sarà complicato ritrovare l’intesa.

Più in generale la giornata, annuncia l’oroscopo, potrebbe essere tesa, potrebbe riemergere rancore per cose del passato. Calma, in qualsiasi circostanza mantenete un atteggiamento zen, siate tolleranti. In particolare con i familiari.

Amore

In coppia: atmosfera molto sensuale, sfruttatela per risvegliare il desiderio del partner, vivere momenti di passione.

Soli: conquiste multiple ma tuttavia siate selettivi. Cercate di mettervi al riparo da possibili delusioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): siete la dolcezza in persona.

Umore

È arrivato il momento di trovare una soluzione riguardo a una questione o a una relazione che da tempo vi preoccupa. Gli aspetti odierni vi invitano a prendere una decisione. Sapete che è giusto, dunque, perché trattenervi? Sistemate tutto poiché la strada è aperta, non ci sono ostacoli.

In generale, segnala l’oroscopo, oggi siete la dolcezza in persona, gli altri sentiranno il vostro sincero interesse nei loro confronti. Siete presenti per chi ha bisogno di un aiuto o di un buon consiglio.

Amore

In coppia: evitate di accollare al partner il vostro stress lavorativo. Create un’oasi di dolcezza e serenità. Potete farlo.

Soli: la tendenza a precipitarvi in una storia d’amore può spaventare chi vi corteggia. Andateci piano.