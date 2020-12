Oroscopo del 28 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 28 dicembre

Oroscopo di lunedì 28 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (evitate giudizi esagerati) e Sagittario (cautela nel concedere fiducia).

Oroscopo del 28 dicembre, gli astri dicono all'Ariete di andarci piano con i giudizi e al Sagittario di aspettare prima di concedere la fiducia.

Oroscopo 28 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate giudizi esagerati

Oroscopo Ariete umore

Potrebbe esserci un conflitto tra il desiderio di godervi la vita e fare ciò che vi piace e il bisogno di occuparvi delle responsabilità più importanti. L’armonia tra Sole-Urano consiglia di rimboccare le maniche e fare ciò che dovete così, in seguito, sentirvi liberi.

Nel lavoro, annuncia l’oroscopo, una sana competizione vi motiverà. Con il trascorrere delle ore, evitate di esprimere giudizi esagerati poiché potreste sbagliare. Non è escluso, infine, che tra lunedì e venerdì, potrebbe esserci un chiarimento con un familiare o il boss.

Oroscopo Ariete 28 Dicembre amore

In coppia: nella relazione circola ottimismo, la passione è al top e ad attendervi c’è una serata fantastica.

Soli: dopo essere partiti in quarta in un flirt sembra che abbiate perso entusiasmo. Penserete, forse, che l’altro/a sia poco sincero.

Oroscopo 28 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): progetti entusiasmanti

Oroscopo Leone umore

Dai contatti con le persone giuste, potreste ottenere molto sul piano lavorativo o personale. Avrete la possibilità di sollecitare un’ottima impressione, dimostrare la vostra serietà. In generale, annuncia l’oroscopo, le conversazioni avranno il potere di risollevare il morale e ispirare nuove idee o progetti entusiasmanti.

L’importante è che siano realistici. La tendenza odierna, infatti, potrebbe essere quella di esagerare o, seppure involontariamente, di promettere troppo. Tenete presente che in seguito ciò potrebbe essere un problema. Mantenete le cose il più possibile realistiche.

Oroscopo Leone amore

In coppia: è la giornata ideale per parlare di progetti con il partner e lo farete mano nella mano.

Soli: un incontro inatteso vi permetterà di mettere una pietra sopra il passato. Proverete belle emozioni.

Oroscopo 28 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): concedere fiducia con cautela

Oroscopo 28 dicembre Sagittario: umore

Potreste essere esitanti soprattutto se dovrete prende l’iniziativa e per ora, è l’atteggiamento più giusto. Per quanto riguarda le relazione, ugualmente – vista la dissonanza tra Venere nel vostro segno e Nettuno in Pesci – aspettate prima di concedere la vostra fiducia o farvi qualche illusione di troppo.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo che siate sul punto di aprire gli occhi su una relazione con una persona che dipende troppo da voi o su qualcosa da cui voi siete dipendenti. E i buoni aspetti del 2021 vi faranno staccare dal problema.

Oroscopo Sagittario 28 dicembre: amore

In coppia: parlate apertamente di eventuali problemi nella relazione, non rimandate a domani le spiegazioni.

Soli: non è giornata di incontri e conquiste ma perché siete voi ad aver bisogno di stare per conto vostro e riflettere.

