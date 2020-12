Oroscopo del 28 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 28 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di lunedì 28 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (andare oltre le apparenze) e Acquario (la vita cambierà in meglio).

Oroscopo 28 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): andare oltre le apparenze



Oroscopo Gemelli umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno, potreste iniziare a pensare che qualcosa sia molto diversa dalle apparenze e indagare per scoprire se avete o meno ragione. Potreste, ad esempio, sperare che un progetto abbia il successo desiderato ma se avete dei dubbi, cercate di approfondire e nel caso siano fondati, lasciate perdere.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che il transito vi spinga a superare dei limiti nelle questioni di soldi, ovvero spendere più di quanto possiate permettervi. Il lato positivo della giornata: mostrate quanto valete, nel lavoro sfoderate capacità e competenze.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: una dichiarazione d’amore, una parolina dolce, ravviveranno la fiamma del passione.

Soli: non avete voglia di impegnarvi ed è il caso di essere franchi con chi vi corteggia. La storia potrebbe essere breve ma le emozioni saranno sincere.

Oroscopo 28 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): di buonumore e socievoli

Oroscopo Bilancia umore

Avete ottime idee e una gran voglia di concretizzarle. Il buon aspetto Sole-Urano, indica al riguardo l’arrivo di una bella opportunità. Probabile dovrete impegnare parecchio tempo ed energie ma ci sarà chi vi sosterrà – le persone care – affinché abbiate il meritato successo.

E’ una giornata piacevole, siete particolarmente socievoli, di buonumore: sfruttate questo lunedì per chiedere ciò che avete a cuore. Altra buona notizia: la settimana prossima, Marte uscirà dal segno dell’Ariete. Ciao ciao tensioni vissute per gran parte del 2020!

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: insieme al partner prenderete delle decisioni riguardanti la casa: un cambiamento di abitazione, l’acquisto di nuovi mobili…

Soli: i flirt che state vivendo attualmente, vi fanno capire meglio cosa vorreste davvero da una storia d’amore.

Oroscopo 28 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la vita cambierà in meglio

Oroscopo Acquario umore

L’odierna Luna in Gemelli e Saturno nel vostro segno vi spingono a riflettere sulla vostra vita privata, ripenserete al passato ma non è detto che il bilancio sarà negativo. Anche se al momento avete delle incertezze, vi sentite scombussolati tenete presente che uno o più progetti cambieranno in meglio la vostra vita.

Urano in Toro vi costringe a staccarvi da un certo passato e nel 2020 avete già iniziato a costruire il futuro. La presenza di Saturno, annuncia l’oroscopo, vi eviterà di commettere errori.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: la passione è sempre al top e insieme al partner avete sempre mille cose da dire e da fare.

Soli: potreste essere attratti da due persone e dover prendere una decisione netta. Riflettere con distacco sarà d’aiuto.

