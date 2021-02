Oroscopo del 28 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 28 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di domenica 28 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (perfezionisti) e Leone (non potete far contenti tutti).

Oroscopo del 27 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che emerge il lato perfezionista e al Leone che non può accontentare tutti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 27 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): emerge il lato perfezionista

Oroscopo Ariete umore

La Luna continua la sosta in Vergine: potreste occuparvi e agitarvi per cose che vanno assolutamente bene così come sono. Il perfezionista in voi, che fa la sua comparsa almeno una volta al mese, potrebbe consigliare che a meno che qualcosa non sia perfetto nei minimi dettagli, fareste meglio a non muovervi.

Evitate che il critico interiore prenda il sopravvento e dominate l’ansia. Sufficientemente buono va bene, è meglio di niente.

Oroscopo di Ariete 28 febbraio amore

In coppia: il vostro obbiettivo odierno sarà quello di non imporre i vostri desideri ma condividerli con dolcezza.

Soli: tentati di moltiplicare le conquiste ma perché a conti fatti non avete voglia di impegnarvi seriamente.

Oroscopo di domani 28 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non potete far contenti tutti

Oroscopo domenica Leone umore

E’ probabile vogliate rivedere il programma della giornata e mentre cercate di occuparvi di tutto, montare l’agitazione. Desistete e, per oggi, distaccatevi. Alcune situazioni previste potrebbero andare all’aria ma pazienza, forse era giusto così. E comunque non potete far contenti tutti poiché alla fine sareste sfiniti, messi sotto pressione.

Ma per orgoglio non dire niente. Per poter essere gentili con voi stessi, dovete essere un po’ “spietati” con gli altri. Pensate, dunque, prima di tutto a voi!

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: la tendenza sarà quella di riparlare di tutte le divergenze che avete avuto. Il consiglio è di voltare pagina una volta per tutte.

Soli: basta con i ricordi, la nostalgia. Ora dovete andare avanti, evolvere, pensare al futuro. Anche accettando situazioni inedite.

Oroscopo 28 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): confidarvi con un amico

Oroscopo 28 febbraio Sagittario: umore

Con la Luna in Vergine non sarete un esempio di serenità: probabile siate costretti a rispettare un obbligo, un impegno e non sentirvi liberi di fare ciò che vi piace. E in mattinata la cosa vi metterà di malumore. La buona notizia è che stasera la Luna entrerà in Bilancia e vi sentirete liberati.

Una piacevole sensazione, soprattutto interiore e dovuta al fatto che avrete la coscienza tranquilla. Se, infine, avete una preoccupazione, parlarne con un amico fidato vi consentirà di sentirvi meno sotto pressione.

Oroscopo Sagittario 28 febbraio: amore

.In coppia: non avrete alcuna intenzione di discutere per cui stasera è probabile andrete a letto presto, tra le braccia di Morfeo e non del partner.

Soli: volete conquistare a tutti i costi ma potrebbe essere un ostacolo. Chi vi attrae potrebbe frenare il vostro ardore.

Per tutti gli altri segni clicca qui.