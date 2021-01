Oroscopo di giovedì 28 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (rinunciare a qualcosa) e Sagittario (progetti entusiasmanti).

Oroscopo di oggi 28 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): imporre a tutti i costi la vostra volontà

Oroscopo Ariete umore

Il plenilunio in Leone è in dissonanza con Sole e Giove in Acquario e Marte in Toro. Che dire? Vorrete imporre la vostra volontà a tutti i costi e sarete molto testardi, probabilmente perché sentirete di avere ragione. In ogni caso, visto che correte il rischio di andare oltre, evitate di mettervi contro tutti, non create inimicizie.

Di sicuro, annuncia l’oroscopo, se qualcosa vi dispiacerà sarete pronti a scatenare un dramma o quanto meno a sfogarvi. Ma qui, non è detto sia un fatto negativo.

Oroscopo di domani Ariete 28 Gennaio amore

In coppia: più generosi che mai con il partner. Se ci sono state delle tensioni le appianerete e tornerà l’armonia.

Soli: per oggi non sono previsti incontri ma siete più ottimisti e iniziate a intravedere la fine del tunnel.

Oroscopo di domani 28 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): costretti a rinunciare a qualcosa

Oroscopo giovedì Leone umore

Il Plenilunio si compie nel vostro segno ed è in dissonanza con i pianeti in Acquario e Marte in Toro. Non sarà una giornata di tutto riposo ma per fortuna il temporale è sul punto di terminare e nel giro di poco ritroverete la calma.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo che siate costretti a rinunciare a qualcosa e per voi rappresenterà una prova. Tuttavia è necessaria poiché una volta risalita la china, rispetto a prima andrete ancora più in alto.

Oroscopo giovedì Leone amore

.In coppia: forti probabilità di disaccordo e se la relazione è fragile potreste arrivare a una rottura.

Soli: non avete voglia di comunicare anche se in fondo lo vorreste… Andrà meglio domani.

Oroscopo 28 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): progetti entusiasmanti

Oroscopo 28 gennaio Sagittario: umore

La Luna Piena in Leone per voi è positiva, punta i riflettori sui vostri progetti e che sicuramente vi entusiasmeranno al punto che ci penserete continuamente. Per alcuni potrebbero riguardare una vacanza, per altri un passo avanti nel lavoro, nella carriera oppure nella vostra cerchia c’è in vista una nascita o un matrimonio.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, potreste provare il forte desiderio di acquistare un oggetto. Riflettete attentamente prima di lanciarvi: una volta fatto vostro potrebbe perdere il suo fascino.

Oroscopo Sagittario 28 gennaio: amore

In coppia: teneri nei confronti del partner, nei suoi confronti avete mille attenzioni. La relazione vi appaga pienamente.

Soli: sfruttate al massimo la vostra libertà o quanto meno valutare i vantaggi che offre il vostro status.

