Oroscopo del 28 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 28 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani giovedì 28 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (discussioni animate) e Bilancia (quattro assi nella manica).

Oroscopo del 28 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli delle discussioni animate e alla Bilancia che ha i quattro assi nella manica.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 28 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): discussioni animate



Oroscopo Gemelli domani 28 gennaio: umore

Il Plenilunio sosta nel vostro settore della comunicazione e sarete spinti a fare emergere alcune questioni e parlarne. Quelle che sono state eluse potrebbero uscire allo scoperto e scatenare delle discussioni animate.

Il rischio, annuncia l’oroscopo, è che o chi avete di fronte reagirete in modo eccessivo e impulsivo a ciò che direte. Non è escluso tuttavia che abbiate intenzione di dare una mano a una persona cara in difficoltà, offrendo buoni consigli. Farete vedere la sua situazione da una prospettiva diversa.

Oroscopo Gemelli di domani 28 gennaio: amore

In coppia: atmosfera un po’ tesa, occhio agli sbalzi d’umore poiché potrebbero scatenare qualche discussione.

Soli: la tendenza è rimanere soli ma se dovesse esserci un incontro vi riprenderete immediatamente.

Oroscopo di domani 28 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): avete i quattro assi nella manica

Oroscopo Bilancia di domani 28 gennaio: umore

Il plenilunio in Leone vi mette al riparo, rispetto ad altri segni, da qualsiasi tipo di difficoltà. Ma non è escluso che la cosa tocchi una persona cara. Empatici come siete vi metterete automaticamente al posto dell’altro, farete vostre le sue emozioni, i problemi.

Se invece tutto procede tranquillamente, avete i quattro assi nella manica: la Luna è in opposizione a Giove e accentua la possibilità di far parlare di voi, di qualcosa che fate, nella vostra cerchia e oltre, in modo assolutamente positivo.

Oroscopo Bilancia di domani 28 gennaio: amore

In coppia: le discussioni sono costruttive, parlate di progetti con dolcezza. C’è una bella intesa.

Soli: campioni nella comunicazione, oggi affascinerete e conquisterete senza alcuna difficoltà.

Oroscopo domani 28 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rifletterete su alcune scelte

Oroscopo Acquario di domani 28 gennaio: umore

Il Plenilunio in Leone punta i riflettori sulle vostre relazioni. Rifletterete parecchio su alcune scelte che dovrete fare e che probabilmente vi impongono di voltare pagina. E per voi è difficile, annuncia l’oroscopo, poiché interiormente siete aggrappati a qualcosa e non volete mollare.

Potrebbe riguardare la fine di una relazione con un socio o una relazione con una persona cara oppure un’offerta che comporterebbe un cambiamento radicale di vita. Vi porrete parecchie domande, non saprete che pesci prendere e non riuscirete a concentrarvi su altro.

Oroscopo Acquario di domani 28 gennaio: amore

In coppia: potreste avere la sensazione che il partner sia meno coinvolto nella relazione. La cosa migliore è parlarne sinceramente.

Soli: negli affari di cuore tira vento di novità, potrebbe esserci un incontro assolutamente splendido e inatteso.

Per tutti gli altri segni clicca qui.