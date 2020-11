Oroscopo del 28 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 28 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Gemelli (attenetevi ai fatti) e Pesci (circola confusione).

Oroscopo del 28 novembre, gli astri mettono in guardia Gemelli (andate oltre le apparenze) e Pesci (non prendete decisioni importanti). Per gli altri segni l’indicazione generale è: arrivare al cuore della verità.

Ariete (21 marzo-21 aprile): relax, ricaricate le batterie.



Umore

Con l’attuale assetto planetario fine settimana dovrà essere all’insegna del relax, del riposo, dormire di più. Avete bisogno di ricaricare le batterie poiché negli ultimi giorni vi siete impegnati parecchio. Non è escluso, annuncia l’oroscopo che abbiate iniziato un nuovo lavoro, avviato una nuova attività e stiate investendo a fondo.

Dedicatevi ad attività che aiutano a rilassarvi, nutrono lo spirito, appagano la voglia di apprendere, di scoprire. Concentrarvi su qualcosa che vi appassiona e su cui riversare le energie vi farà sentire al meglio.

Amore

In coppia: circola un po’ di freddezza, il dialogo non è fluido e ci sono incomprensioni. Anche se va detto, vi darete da fare per distendere l’atmosfera.

Soli: forse di recente avete avuto una delusione e, per oggi, direte stop a qualsiasi tipo di comunicazione.

Toro (22 aprile-20 maggio): arriva una risposta positiva.



Umore

L’aspetto tra Mercurio Giove fa pensare che se avete chiesto qualcosa potete star certi che la risposta sarà positiva. Indica inoltre una maggiore creatività, conversazioni stimolanti e la capacità di guardare le cose in prospettiva vi permettere di aprire porte che precedentemente erano chiuse.

Non solo perché avrete ottime idee ma anche perché gli altri sono più disposti ad ascoltare il vostro punto di vista. L’oroscopo segnala che potreste rivedere un amico dopo tanto tempo o riprendere in mano un vecchio progetto e rielaborarlo.

Amore

In coppia: la relazione oggi sembra pesarvi, siete pieni di dubbi. La verità è che siete stufi della solita routine.

Soli: alte aspettative ma perché fate l’errore di idealizzare la persona che vi attrae. In questo caso, sognare non è positivo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): attenetevi ai fatti, non alle apparenze.

Umore

Qualcosa potrebbe sembrare molto allettante eppure se esaminata più a fondo potreste scoprire che non è così. La verità potrebbe essere nascosta e le cose e persone apparire diverse da ciò che sono. Evitate la confusione, ponete domande dirette ma soprattutto, consiglia l’oroscopo, attenetevi ai fatti.

Anche se agli altri ciò potrebbe non piacere. Non è escluso che riceviate una buona notizia riguardante una proposta fatta in precedenza e che inizialmente non vi aveva entusiasmato. Ma ora invece ne vedete i vantaggi.

Amore

In coppia: controllate l’ansia. Potreste dire parole che feriranno il partner. Datevi una regolata.

Soli: bisogno di stare un po’ per conto vostro, forse ripenserete a una storia del passato e che rimpiangete

Cancro (21 giugno-22 luglio): una ritrovata fiducia in voi stessi.

Umore

State ritrovando fiducia in voi stessi e nella vita e non è escluso ci sia una svolta in un progetto oppure cambierete atteggiamento. L’oroscopo inoltre annuncia che se avete avuto problemi legali potreste ricevere una buona notizia. E nella valanga di fastidi avuti quest’anno sarà una boccata d’aria fresca.

Oggi, potreste conoscere qualcuno con cui nascerà un’amicizia, si svilupperà con lentezza ma si rivelerà importante, forse sul piano lavorativo. Man mano che va avanti la conoscenza potreste scoprire che su di voi ha un impatto molto positivo.

Amore

In coppia: appianate eventuali tensioni e godetevi quella serenità che a voi piace tanto. E’ una splendida giornata.

Soli: intenzionati a conquistare un cuore, oggi non vi fermerete davanti a niente. E sarà facile far cadere qualcuno nella vostra rete.

Leone (23 luglio-23 agosto): migliorare il dialogo con una persona cara.

Umore

Se vi siete sentiti dipendenti da qualcosa o qualcuno e non avevate le energie per ribaltare la situazione, ora ritroverete la forza per operare un cambiamento. Più in generale, annuncia l’oroscopo, è un fine settima in cui volendo potrete migliorare la comunicazione con una persona cara.

Non che abbiate litigato ma le cose sembravano non andare lisce. Anche se dovesse infastidirvi e pensate sia l’altro a dovervi delle scuse, la cosa migliore è affrontare una spiegazione. Avete davanti tutto il fine settimana per sistemare la questione.

Amore

In coppia: è un’ottima giornata per esprimere al partner l’amore, le emozioni che provate. E lui/lei ha sempre più bisogno di voi.

Soli: non è giornata di incontri, in testa avete ben altri pensieri, altre priorità. L’amore arriverà al momento giusto.

Vergine (24 agosto-23 settembre): sapete bene cosa volete.

Umore

Ultimamente potreste esservi sentiti in balìa dei capricci e degli stati d’animo degli altri oppure essere indecisi su come poter migliorare le relazioni. Da oggi la musica cambierà, sarete più sicuri di voi stessi e riguardo ai legami prenderete delle decisioni . Sapete bene chi e cosa volete nella vostra vita.

Ma non solo, l’oroscopo annuncia che già nel fine settimana esprimerete idee e opinioni in piena libertà, Probabile abbiate qualcosa d’importante da dire a un familiare o a un amico e lo farete senza peli sulla lingua.

Amore

In coppia: attraverso mille piccole attenzioni il partner vi darà prova del suo amore. Non avete motivo di dubitare dei suoi sentimenti.

Soli: giornata propizia ai flirt, agli incontri! E una persona vi farà sentire le farfalle nello stomaco (ricambiati),

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sicuri di poter risolvere alcuni problemi.

Umore

E’ un fine settimana che rappresenta un ‘opportunità per riciclare, mettere ordine, trovare un nuovo modo per usare oggetti che ignorate da tempo. Avrete voglia di fare piazza pulita, buttare cose che non vi servono più e potrebbe diventare una regolare abitudine.

L’oroscopo segnala che la vendita di qualche oggetto potrebbe far entrare una sommetta di denaro che in questo periodo dell’anno può far comodo. E’ un periodo in cui, inoltre, vi sentirete più sicuri di poter risolvere alcuni problemi. Non ultimo grazie al pensiero positivo.

Amore

In coppia: dolcezza e tenerezza avranno il potere di appianare alcune tensioni. Serata romantica.

Soli: attualmente sembra che il vostro status vi appaghi. Per il momento è bene non cambiare niente.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): eliminate il vecchio, spazio al nuovo.

Umore

Se il vostro formidabile istinto vi spinge a dare il via a un’idea, prendetelo in considerazione. All’apparenza potrebbe sembrare banale ma potrebbe avere implicazioni positive. Inizialmente potreste non voler impegnare troppo tempo ed energie per cui la cosa migliore è procedere a piccoli passi.

In questo modo potrete tornare indietro in qualsiasi momento, anche se è più probabile che vi regali entusiasmo. Attualmente dovete fare, annuncia l’oroscopo, ciò che vi dà gioia, credere nei vostri sogni. Fate spazio al nuovo, eliminate il vecchio.

Amore

In coppia: a voi decidere se calmare le acque o discutere. La tranquillità sarebbe meglio ma voi siete imprevedibili.

Soli: potreste conquistare ma se l’istinto vi dice di fare un passo indietro è meglio non correre rischi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): esaminare il rapporto con il denaro.

Umore

Esaminare il rapporto che avete con il denaro e come lo spendete, potrebbe consentirvi di apportare delle modifiche positive. Potreste capire, ad esempio, che spendete di più quando vi sentite sotto pressione o stressati e saperlo sarà d’aiuto a fare delle scelte più sagge.

L’oroscopo annuncia che se sarete davvero entusiasti di un progetto o di un’idea, a quel punto il costo sarà messo in secondo piano. Per cui fate attenzione. Se infine, avete tenuto nascosto qualcosa a una persona cara è il momento di dire la verità.

Amore

In coppia: atmosfera romantica, ideale per sentirvi entrambi appagati. L’intesa è ottima, vi capite al volo.

Soli: gli incontri online non vi soddisfano. Avete bisogno di uno scambio reale, di incontrare fisicamente le persone.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): raggiungete un obbiettivo.

Umore

Mercurio in armonia con Giove a voi segnala che potreste ricevere il via libera rispetto a una richiesta, un’autorizzazione, oppure potreste superare brillantemente un esame, ricevere dei complimenti per il lavoro svolto con impegno. Ne sarete ovviamente soddisfatti.

Giove e Saturno attualmente sono nel vostro segno e non è escluso, annuncia l’oroscopo che raggiungerete – o sia accaduto da poco – un obbiettivo importante. Può essere inoltre un buon momento per avere uno scambio di vedute positivo con i colleghi. E, non ultimo, avrete il supporto degli amici.

Amore

In coppia: l’atmosfera è un po’ elettrica, una parola di traverso sarà sufficiente a scatenare tensioni.

Soli: il vostro status vi ha stancato? Gli amici sono presenti e pronti ad ascoltarvi. L’amore arriverà, pazientate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una questione di denaro si sblocca.

Umore

Fine settimana in cui farete il punto su un progetto o un affare con una persona direttamente interessata. Un progetto che ha richiesto molto tempo e parecchie energie. Presto concluderete e ne avrete un buon ritorno finanziario.

Le cose procedono lentamente ma non temete, non ci sarà nessuna brutta sorpresa. Con Giove che presto entrerà nel vostro segno, la situazione progredirà positivamente. Più in generale l’oroscopo annuncia che si sbloccherà una questione di denaro ed entrerà finalmente la somma che aspettate.

Amore

In coppia: il barometro dell’amore segnala burrasca. Mantenere un buon equilibrio nella relazione oggi è complicato.

Soli: i passaggi odierni non facilitano i nuovi incontri per cui contattate gli amici, trascorrete del tempo in loro compagnia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): non prendete decisioni.

Umore

L’aspetto positivo Luna-Nettuno indica che i sintonizzate con le emozioni di chi vi circonda e tendete a farle vostre. Non è la giornata ideale per prendere decisioni poiché potreste non avere la necessaria chiarezza. Su un altro piano, annuncia l’oroscopo, avrete delle notizie da una persona che vive lontano da voi oppure sarete voi a contattarla.

Potrebbe trattarsi di un parente o di un amico/a con cui avete un legame solido e sincero ma in entrambi i casi sarà un momento molto piacevole.

Amore

In coppia: l’umore non è al top e se il partner tenterà di farvi sorridere sarà peggio! Cercate di distendere l’atmosfera.

Soli: evitate di cacciarvi in storie complicate e ricaricate le batterie. Relax, ne avete un gran bisogno.