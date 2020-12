Oroscopo del 29 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 29 dicembre

Oroscopo di martedì 29 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (un obbiettivo è promettente) e Sagittario (evitate di prendere decisioni).

Oroscopo 29 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): trasformare la routine

Oroscopo Ariete umore

Modificare la routine potrebbe rivelarsi un’ottima idea, soprattutto se vi aiuta a lavorare in modo più intelligente e impegnarvi di meno. Se avete bisogno di un piccolo incoraggiamento ripensate ai recenti successi e a tutto ciò che avete realizzato negli ultimi mesi.

Scoprirete di avere molto di cui essere orgogliosi. L’oroscopo al contempo annuncia che con la dissonanza Venere-Nettuno, accordi o trattative potrebbero richiedere particolare attenzione. Con questo aspetto il rischio è di farsi illusioni, vedere le situazioni diverse da come sono nella realtà.

Oroscopo Ariete 29 Dicembre amore

In coppia: con il partner non ci sono motivi di disaccordo. Una volta sistemate le noie del quotidiano vi dedicherete l’uno all’altra.

Soli: un malinteso provocherà una delusione riguardo a un flirt che state vivendo. Ma sarà utile chiarire.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): un obbiettivo promette bene

Oroscopo Leone umore

Avete di che essere contenti e con il continuo lavoro e l’impegno, un obbiettivo importante inizia a mostrarsi promettente. Ignorate chi farà delle ironie sul vostro impegno, probabilmente è soltanto geloso di voi, del vostro successo. L’oroscopo annuncia che sul fronte finanze, dovete tenere gli occhi ben aperti.

Un accordo o un’offerta che sembrano brillare di promesse di guadagno potrebbero in seguito rivelarsi meno buoni. Ciò non vuol dire che non funzioneranno ma che per ottenere il guadagno sperato dovete prima comprendere i dettagli.

Oroscopo Leone amore

In coppia: rifiutate di ammettere che la relazione vive un momento di difficoltà, passeggero, e non intendete parlarne.

Soli: un/a ex riappare come per magia e sarete scombussolati, non saprete se credere o meno alle parole d’amore. Ma dovrete fare una scelta.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di prendere decisioni importanti

Oroscopo 29 dicembre Sagittario: umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno, potrebbe essere difficile raggiungere un accordo, l’atmosfera sarà all’insegna della confusione. Una persona potrebbe cambiare idea continuamente, rendendo difficile decidere su qualsiasi cosa. Se riuscirete a evitare di prendere decisioni importanti per qualche altro giorno, diventerà ovvio cosa fare e come procedere.

Il transito potrebbe segnalare che potreste rendervi conto solo ora di aver fatto delle scelte sbagliate. L’oroscopo al vostro segno consiglia, infine, di non accordare con facilità la vostra fiducia.

Oroscopo Sagittario 29 dicembre: amore

In coppia: il partner è pieno di attenzioni nei vostri confronti ma non gradirete che prenda delle iniziative per spezzare il quotidiano.

Soli: potrebbe iniziare una storia ma ci andrete con i piedi di piombo. Non volete ripetere gli errori del passato.

