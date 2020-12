Oroscopo del 29 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 29 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di martedì 29 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (dubbi sulla sincerità di una persona) e Acquario (una dose extra di coraggio).

Oroscopo 29 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): prudenza sul fronte denaro



Oroscopo Gemelli umore

Anche se la routine di lavoro spegne l’entusiasmo, fissate degli obiettivi chiari poiché in caso contrario rischiate di sprecare tempo che potrebbe essere impiegato in modo più efficace. Avete bisogno di rilassarti? Concedetevi una piccola pausa per ricaricare le batterie. Anche perché oggi, annuncia l’oroscopo, rischiate di prendere i sogni per la realtà.

Potreste immaginare situazioni che non esistono. E sul fronte denaro, prudenza. Più in generale, potreste dubitare della sincerità di una persona cara: cercate di distinguere il vero dal falso.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: l’atmosfera è un po’ elettrica, il senso dell’umorismo sembra svanito e piovono critiche. Evitate discussioni per motivi sciocchi.

Soli: potrebbe esserci un incontro e nascere un flirt passeggero. Accettatelo così com’è, le cose in seguito potrebbero cambiare.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dubbi sulla sincerità di una persona

Oroscopo Bilancia umore

Potreste avvertire il forte desiderio di fare un repulisti. Se qualcosa vi ha infastidito, sarete pronti a risolvere. Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di condividere le vostre preoccupazioni con una persona di cui vi fidate.

Il suo contributo e consiglio potrebbe essere utile a capire come muovervi. L’oroscopo annuncia che potreste avere dei dubbi sulla sincerità dei sentimenti di una persona nei vostri confronti. Sentite istintivamente che qualcosa non quadra, che tenti di manipolarvi per ottenere qualcosa.

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: gli astri promettono una bella serata, emotivamente coinvolgente. Soprattutto se siete stati in freddo.

Soli: se vi piace una persona, andateci piano. Oggi negli affari di cuore circola un po’ di confusione.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una dose extra di coraggio

Oroscopo Acquario umore

La dissonanza Venere-Nettuno potrebbe spingervi a idealizzare una persona. Improvvisamente attribuirete delle qualità che non possiede o quanto meno solo in parte. Mantenete la lucidità su ciò che provate nei suoi confronti. L’oroscopo annuncia che oggi potreste avere una dose extra di coraggio e aver intenzione di lanciarvi in un progetto o un obbiettivo.

Ma è il momento di equilibrare l’azione spontanea e diretta con un approccio più cauto così da non bloccarvi né compromettere quanto avete intenzione di fare.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: atmosfera serena, preferite parlare del futuro teneramente abbracciati anziché rivangare le difficoltà.

Soli: la possibilità di incontrare l’amore è altissima. Scatterà un’attrazione per una persona che conoscerete per motivi di lavoro.

