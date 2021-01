Oroscopo del 29 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 29 gennaio

Oroscopo di venerdì 29 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (un audace passo avanti) e Leone (puntare in alto).

Oroscopo del 29 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che farà un audace passo avanti e al Leone di puntare in alto.

Oroscopo del 29 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un audace passo avanti

Oroscopo Ariete umore

In questo momento potreste avvertire fortemente il conflitto tra l’essere cauti oppure spontanei e ciò farvi esitare ad agire, quando invece il tempismo può essere essenziale. Potreste chiedervi se state facendo la cosa giusta, soprattutto se riguarda un’idea che per voi è completamente nuova. Ma la congiunzione Sole-Giove in Acquario potrebbe accrescere la fiducia, incoraggiandovi a fare un audace passo avanti.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, Mercurio in Acquario – sosta nel vostro settore della vita sociale – indica che sebbene abbiate molto interesse per ciò che fanno, dicono e pensano gli altri, ora potrebbero esserci dei malintesi.

Oroscopo di Ariete 29 Gennaio amore

In coppia: avete voglia di gustare la vita e di guardare in grande al futuro. Il partner vi sostiene in tutto.

Soli: ottimisti, gioiosi, in programma oggi c’è un incontro. Ed è un’eccellente notizia visto che lo aspettate da tempo.

Oroscopo di domani 29 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): puntare in alto

Oroscopo venerdì Leone umore

Alcune persone potrebbero dire che rispetto al lavoro o a un progetto state puntando troppo in alto, ma se riuscirete a modificare la vostra prospettiva con ricerche e informazioni, chi potrà dire che state sbagliando? È solo se avete aspettative alte ma non ponete le basi solide, concrete che potreste bloccarvi.

Su un altro piano, l’oroscopo annuncia che in questi giorni pur essendo motivati a mantenere l’armonia nelle relazioni e nella vita personale, non facile dare a tutto e a tutti la dovuta attenzione.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: voglia di affascinare l’universo mondo. Occhio perché scatenerete la gelosia del partner.

Soli: avrete l’imbarazzo della scelta ma stavolta cercate di fare quella giusta. Alla larga da stracciacuori!

Oroscopo 29 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sfruttare un’opportunità

Oroscopo 29 gennaio Sagittario: umore

Avete il potenziale per andare lontano, anche se non così velocemente come vorreste, Mercurio in Acquario è in procinto di riprendere il moto retrogrado e rispetto alle prossime iniziativa da prendere potreste avere un atteggiamento ambivalente, non vedere chiaramente l’intero quadro della situazione.

La vostra intelligenza vi sarà d’aiuto e se riuscirete ad arrivare a metà strada per risolvere il problema principale, avrete tutte le energie per andare avanti. Con il Sole e Giove congiunti in Acquario, avrete l’ottimismo giusto per sfruttare al massimo un’imperdibile opportunità.

Oroscopo Sagittario 29 gennaio: amore

In coppia: molto generosi con il partner, siete in sintonia perfetta. Davanti a voi c’è un futuro roseo.

Soli: bella giornata con possibilità di nuovi incontri. Sfruttatela al meglio e senza pensare a niente.

