Oroscopo del 29 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 29 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani venerdì 29 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (mostrare quanto valete) e Acquario (speranza riguardo a un progetto).

Oroscopo di domani 29 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mostrare quanto valete



Oroscopo Gemelli domani 29 gennaio: umore

La congiunzione Sole-Giove in Acquario per il vostro segno è ottima e potrebbe far arrivare un episodio fortunato in cui le cose andranno nel verso da voi desiderato, compresi dettagli meno importanti. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che avrete inoltre la possibilità di mostrare quanto valete e ciò vi farà guadagnare la fiducia del boss o dei vostri collaboratori.

Ma non solo, riceverete parecchi inviti, che accetterete, ed entrerete in contatto con persone stimolanti o che potrebbero sostenervi riguardo a un progetto personale o professionale.

Oroscopo Gemelli di domani 29 gennaio: amore

In coppia: grande senso dell’umorismo. E’ una giornata in cui con il partner vi divertirete.

Soli: non avete intenzione di impegnarvi e un flirt o un’avventura passionale vi staranno più che bene.

Oroscopo di domani 29 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): al centro della scena

Oroscopo Bilancia di domani 29 gennaio: umore

Pur essendo pronti a impegnarvi per far decollare un progetto al contempo lo stato d’animo creativo e giocoso potrebbe impedirvi di seguire un programma disciplinato. Per cui, cercate di trovare un equilibrio. Fate ciò che vi piace poiché sicuramente distraendovi emergeranno idee brillanti ma al contempo sarebbe saggio mostrare l’impegno che ci si aspetta da voi.

La congiunzione Sole-Giove in Acquario, oltretutto, vi metterà in grado di ritrovarvi al centro della scena. L’oroscopo annuncia che si parlerà di voi in modo positivo.

Oroscopo Bilancia di domani 29 gennaio: amore

In coppia: serata all’insegna della sensualità! E farete perdere la testa alla persona amata.

Soli: grazie al fascino avete l’effetto calamita. La possibilità di vivere una bella storia c’è tutta.

Oroscopo domani 29 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): torna la speranza riguardo a un progetto

Oroscopo Acquario di domani 29 gennaio: umore

La congiunzione Sole-Giove nel vostro segno promette un’ottima giornata, che restituirà speranza riguardo a un progetto in corso. Anche se Mercurio retrogrado – sempre nel vostro segno – rallenta il ritmo degli eventi, state pur certi che potete guardare al futuro con ottimismo.

Già oggi , annuncia l’oroscopo, al riguardo potrebbe arrivare una notizia: sarà la conferma che comunque c’è un progresso. Fiducia, poiché le cose andranno nel modo da voi desiderato. Per cui, visto che in questo periodo siete abbastanza agitati, cercate di rilassarvi.

Oroscopo Acquario di domani 29 gennaio: amore

In coppia: per ravvivare la passione, il desiderio, dovete fare ampio uso dell’immaginazione! E a voi non manca.

Soli: decuplicate le uscite, i contatti online e riscuotete successo. Una storia passeggera vi farà comunque provare forti emozioni.

