Oroscopo del 29 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 29 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Cancro (evitate di strafare) e Vergine (prendete tutto troppo sul serio).

Oroscopo del 29 novembre, gli astri mettono in guardia Cancro (rallentate il ritmo) e Vergine (più leggerezza, sorridete). Per gli altri segni l’indicazione generale è: nel pomeriggio, con la Luna in Gemelli socializzate, comunicate.

.Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): un progetto sembra procedere bene.



Umore

Nelle prossime settimane vi sarà più facile distinguere la verità da ciò che è falso. In alcuni settori potreste aver creduto a cose che non andavano a vostro vantaggio. L’oroscopo annuncia che sarete al contempo ottimisti, proprio ciò di cui avete bisogno per andare avanti con un progetto che sembra procedere bene.

Marte nel vostro segno non forma aspetti con gli altri pianeti e, dunque, non ci sono freni. E quando il Sole formerà un buon aspetto con il pianeta rosso avrete la possibilità di essere vincenti.

Amore

In coppia: se affronterete sinceramente i problemi con il partner troverete certamente un terreno d’intesa.

Soli: volete capire qualcosa del vostro atteggiamento così da non ripetere gli stessi errori. Giornata di riflessione.

Toro (22 aprile-20 maggio): lasciate agli altri il loro spazio.



Umore

Siete confusi riguardo all’atteggiamento di alcune persone e forse avete sentito che qualcosa non tornava. La situazione cambierà e potrete fidarvi del vostro istinto. A parte questo, l’oroscopo segnala che le vostre parole avranno più peso. Capirete che le persone vi ascoltano, che date consigli utili.

Non c’è dubbio che ciò che direte tra oggi e mercoledì avrà senso poiché sarete realistici. Infine, cercate di dare più spazio a voi stessi e a chi vi circonda. La sensazione di avere il fiato sul collo rischia di scatenare conflitti inutili.

Amore

In coppia: avete bisogno della presenza del partner, d’accordo, ma rischiate di essere troppo possessivi.

Soli: chi vi trasmette tanta gioia? Forse una persona incontrata da poco! E sembra che siate entrambi pronti a impegnarvi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): ignorate le critiche.

Umore

La Luna, nel pomeriggio, entrerà nel vostro segno, scatenerà emozioni intense, sarete ipersensibili – più del solito – a ciò che vi diranno gli altri, in particolare alle critiche. Evitate, dunque, tutto ciò che potrebbe farvi saltare i nervi e soprattutto chi sapete che toccherà un vostro punto debole.

Potrebbero provocarvi, spingervi a reagire. Non lo fate, consiglia l’oroscopo, evitate di cadere nella trappola e ignorate le loro parole. Per oggi, inoltre cercate di alleviare un po’ della pressione che avete esercitato su voi stessi per raggiungere alcuni obbiettivi.

Amore

In coppia: se volete che la relazione vada nella giusta direzione, con il partner siate più tolleranti.

Soli: chiudervi nel passato non serve a niente e, oltretutto, non è da voi. Andate avanti, voltate pagina.

Cancro (21 giugno-22 luglio): cercate di non strafare.

Umore

La Luna in Gemelli, per un paio di giorni sosta alle spalle del vostro segno. Potreste sentirvi un po’ stressati per alcune questioni in sospeso e decidere di occuparvene. Cercate di non strafare, mantenete un ritmo lento.

Le ambizioni, devono servire a motivarvi ma se mettete troppa pressione a voi stessi al punto da ritrovarvi stressati per lungo tempo, è il momento di apportare delle modifiche. Con Marte in Ariete, infine, non è escluso che nascano delle dispute ma oggi forse sarete costretti a tacere.

Amore

In coppia: con il partner è una giornata piacevole. L’unica cosa che dovete controllare è la vostra impazienza.

Soli: ottima domenica per conquistare, oggi tutto è possibile. Sfoderate il fascino e lanciatevi.

Leone (23 luglio-23 agosto): riflettere su eventuali cambiamenti.

Umore

La giornata può riservare alcune sorprese, principalmente legate alle responsabilità, ma evitate di entrare in ansia o preoccuparvi più di tanto. Per oggi non entrate in azione ma riflettete su eventuali cambiamenti. Avete inoltre la possibilità di capire in cosa, di recente, avete commesso degli errori. Il che per voi sarà un progresso.

La Luna in Gemelli, per un paio di giorni, nella vita sociale vi dà la possibilità di vivere momenti di relax e sentirvi meno sotto pressione. Con amici e familiari le conversazioni saranno molto piacevoli.

Amore

In coppia: la relazione si rafforza. C’è stima, fedeltà reciproca, amore profondo. Non potete chiedere di più…

Soli: investire su una relazione vi fa meno paura anche se c’è qualche ansia. Ne parlerete con chi vi corteggia e ciò vi farà sentire molto vicini.

Vergine (24 agosto-23 settembre): non prendete tutto troppo sul serio.

Umore

Avete le idee chiare, soprattutto riguardo ai progetti personali che avete intenzione di realizzare e ci riuscirete! Per oggi e domani, con la Luna in Gemelli cercate di non prendere le cose troppo sul serio, rilassatevi mentalmente.

In qualunque cosa siate coinvolti, avete ancora un po’ di strada da fare per cui annuncia l’oroscopo, concedetevi un po’ di leggerezza e sorridete perché renderete tutto più facile. Rallentate il ritmo, mente e corpo hanno bisogno di relax, più di quanto voi pensiate.

Amore

In coppia: atmosfera simpatica e passionale. Non rovinate tutto pensando al lavoro e ad altre preoccupazioni del quotidiano.

Soli: conquisterete una persona con il solo sguardo. Vi sembrerà di conoscerla da sempre! L’amore è arrivato.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dedicatevi ad attività rilassanti.

Umore

Potreste avvertire un po’ di tensione soprattutto se nel corso della settimana vi siete impegnati parecchio e avete esaurito le energie. Per oggi, dedicatevi a quelle attività che vi rilassano, vi distraggono, non mettetevi fretta. Non esistono solo il lavoro e le responsabilità, gli obblighi. E smettete di pensare che un obbiettivo è irraggiungibile!

Non dovete scoraggiarvi, le cose evolveranno in modo positivo. Quando a dicembre Giove entrerà in Acquario toccherete con mano la riuscita. Coccolatevi, cercate di trascorrere la giornata in un’atmosfera tranquilla, accogliente e confortevole.

Amore

In coppia: le tensioni si appianano, potreste parlare con calma e sistemare alcune discussioni dei recenti giorni.

Soli: anziché vivere una giornata che non è all’altezza delle vostre aspettative, preferite isolarvi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la sensazione di essere ingabbiati.

Umore

Concentrati sulle relazioni e molto sensibili alle emozioni degli altri. Oggi siete un po’ permalosi, potreste avere la sensazione di essere ingabbiati o limitati e provare irrequietezza. Evitate di concentrarvi troppo su questioni lasciate in sospeso poiché potreste sentire che siete in ritardo quando in realtà state progredendo in modo soddisfacente.

La tensione, annuncia l’oroscopo, può derivare dalla pressione che vi mettete per raggiungere un obiettivo che al momento, tuttavia, non è ancora alla vostra portata. Per oggi, infine, cercate di parlare poco della vostra vita personale.

Amore

In coppia: è una bella domenica, non guastate l’atmosfera mostrando impazienza. Mettetela da parte.

Soli: il cielo astrale favorisce le storie d’amore serie. Dite no all’esitazione e lanciatevi nella conquista.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): l’impossibile vi sembra possibile.

Umore

I transiti attuali scatenano trilioni di idee e l’impossibile sembra possibile. Motivo per cui sarebbe saggio procedere con cautela riguardo a obbiettivi che potrebbero essere poco realisti. Presto, avrete maggiore chiarezza e saprete bene cosa concretizzare e cosa invece eliminare.

L’oroscopo annuncia che per fortuna in generale non riuscirete a oltrepassare alcuni limiti. Anche verbalmente capirete che a volte è meglio tacere. Vorreste forse farlo ma Saturno vi obbliga a tener conto della realtà che non è forse quella che vorreste che fosse.

Amore

In coppia: andrete incontro ai desideri del partner, volete che si senta sereno/a. E’ la vostra priorità.

Soli: chi vi corteggia sembra preda di dubbi nei vostri confronti. Ma chiarirete e sarà l’inizio di una storia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): alla larga da chi cerca di abbattervi.

Umore

L’obiettivo che avete in mente è estremamente raggiungibile, dovete solo perseverare. Ed è noto che qui siete maestri per cui non dovete preoccuparvi più del dovuto. Le cose andranno alla grande. Concentratevi, attenetevi ai vostri piani attentamente studiati e avrete la riuscita.

Se possibile, state alla larga da chi cerca di abbattervi ed evitate di apportare delle modifiche. Sarete pronti per partire verso la nuova avventura. L’oroscopo annuncia che sarete orgogliosi di voi, avrete la meravigliosa sensazione di aver compiuto il vostro dovere.

Amore

In coppia: sentimenti profondi, dolci carezze, passione e desiderio al top! E’ una giornata piena d’amore.

Soli: Cupido è pronto a scoccare la freccia. Il vento sta girando a vostro favore e oggi conquistate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rimandare una conversazione.

Umore

Una conversazione con una persona cara è probabile si riveli più complicata di quanto pensaste. Sembra che oggi abbiate difficoltà a esprimervi, qualcosa sembra bloccarvi. E’ come se non riusciste a trovare le parole. Andrà meglio da martedì, quando Mercurio entrerà in Sagittario. Per cui, consiglia l’oroscopo, è meglio rimandare la conversazione e prendere tempo.

Nel pomeriggio la Luna entrerà in Gemelli e l’atmosfera sarà più leggera, sarete più disposti a distrarvi anche in compagnia degli amici. Sfruttate il momento per concedervi una pausa e lasciare alcune situazioni alle spalle.

Amore

In coppia: la relazione oggi è un po’ complicata, circolano parecchie tensioni. Cercate di appianarle.

Soli: è una domenica difficile sul piano affettivo. La solitudine vi pesa ma non è una giornata propizia agli incontri d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): riemergono bei ricordi.

Umore

Al vostro segno i pianeti parlano di amicizia. Potreste avere notizie di un vecchio amico che non vedete da tempo e nella conversazione evocare dei ricordi ai quali non pensavate più, erano proprio stati rimossi. Al contempo, annuncia l’oroscopo, da oggi e nelle prossime settimane avrete la possibilità di distinguere tra ciò che è vero e utile e ciò che invece è falso e inutile.

Non dovete presumere che poiché qualcosa vi viene presentata in modo professionale sia regolare. Occhi aperti così da risparmiarvi molte seccature.

Amore

In coppia: è una domenica tranquilla, rilassante, proprio come piace a voi. Insieme al partner farete dei progetti.

Soli: potere di seduzione al top di cui forse non siete coscienti. Più sicurezza in voi stessi e farete una strage di cuori.