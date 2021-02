Oroscopo del 3 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 3 febbraio

Oroscopo di mercoledì 3 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (seguire l’intuito) e Sagittario (difficoltà a esprimervi).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 3 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): l’intuito è la vostra bussola

Oroscopo Ariete umore

Alcune amicizie o il rapporto con un socio, potrebbero essere più complessi di quanto pensiate e richiedere un’attenta gestione. Potreste avere la sensazione di non avere altra scelta che continuare a mantenere le cose così come sono.

L’odierna Luna in Scorpione può far arrivare delle intuizioni importanti che vi aiuteranno a capire meglio le motivazioni degli altri. Ciò vi metterà in posizione di vantaggio. Più in generale, annuncia l’oroscopo, tenete presente che l’intuito oggi è la vostra bussola. Seguitelo per far evolvere la vostra situazione.

Oroscopo di Ariete 3 febbraio amore

In coppia: senso di benessere, oggi vedete la vita in rosa e smetterete di porvi mille domande sulla relazione.

Soli: è nella cerchia delle amicizie che potrebbe scattare un colpo di fulmine. Guardatevi intorno…

Oroscopo di domani 3 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non è la giornata top dell’anno

Oroscopo mercoledì Leone umore

Un’opportunità che vi entusiasma potrebbe sembrare fuori dalla vostra portata e chiedervi se andare avanti o meno. Può valere la pena acchiapparla ma non immediatamente. La presenza di Mercurio retrogrado in Acquario, indica infatti che potreste cambiare idea più volte. Per il momento, dunque, è meglio rimanere a bocce ferme.

Con la Luna in Scorpione, l’oroscopo annuncia che non è la giornata top dell’anno. Potrebbero riemergere vecchi rancori o arrabbiature oppure essere di malumore. L’atmosfera agitata si placherà la prossima settimana per cui non dovete abbattervi.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: qualcosa non va ma tendete a ignorare la situazione. Occhio, potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Soli: una persona che vi corteggia oggi potrebbe allontanarsi senza uno straccio di spiegazione.

Oroscopo 3 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): difficoltà a esprimere ciò che provate

Oroscopo 3 febbraio Sagittario: umore

La Luna in Scorpione odierna sosta alle spalle del vostro segno. E’ molto probabile che oggi non esprimiate ciò che provate. E forse per timore di dispiacere una persona cara che da voi si aspetta qualcosa che non potete, o non volete, dare.

Esiterete, per due giorni sarete incerti ma quando la Luna entrerà nel vostro segno direte chiaramente ciò che pensate, non terrete più tutto dentro. L’oroscopo annuncia che non è escluso sentiate fortemente la mancanza di una persona che si è allontanata.

Oroscopo Sagittario 3 febbraio: amore

In coppia: le conversazioni saranno costruttive. Il che vi permetterà di andare avanti con serenità.

Soli: una conquista è in programma ma non mettete il carro avanti ai buoi. Ogni cosa a suo tempo.

