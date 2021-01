Oroscopo del 3 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 3 gennaio

Oroscopo di domenica 3 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (cambiamenti nelle amicizie) e Leone (riporre fiducia nelle persone).

Oroscopo 3 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): cambiamenti nelle amicizie

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Vergine è in aspetto positivo con Urano, il che indica che una brillante idea potrebbe essere d’aiuto a migliorare le vostre entrate. Ma non è escluso, annuncia l’oroscopo che potreste essere alla ricerca di qualcosa di più duraturo che implichi un cambio di lavoro o una nuova idea imprenditoriale.

Approfondire il mondo della tecnologia e dei social media può essere un modo per migliorare il CV e rappresentare un punto di partenza. Sul fronte amicizie, le modifiche che apporterete ora avranno un impatto positivo.

Oroscopo Ariete 2 Gennaio amore

In coppia: non trascurerete completamente il partner ma oggi in mente avete il lavoro, la vostra attività.

Soli: sembra che una determinata persona non sia indifferente. E’ pur vero che la vostra presenza riscalda anche il gelido dei cuori!

Oroscopo 3 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): parlare con sincerità

Oroscopo Leone umore

Un’opportunità per guadagnare un po’ di denaro extra, se lo vorrete, potrebbe diventare permanente. Potreste ad esempio scoprire che attraverso quest’ultima potete mettere il luce un vostro talento, lanciare un’idea innovativa, un nuovo progetto e trarne il massimo.

L’importante è che, nel caso ci volesse un po’ di tempo, non alziate bandiera bianca e andiate avanti. L’oroscopo annuncia che oggi e domani sono giornate positive per trovare delle soluzioni, appianare eventualmente degli attriti nelle relazioni e riporre fiducia alle persone.

Oroscopo Leone amore

In coppia: la tolleranza vi fa difetto, siete intransigenti. Fate appello, invece, al buonumore e tutto andrà alla grande.

Soli: senza una ragione precisa, oggi provate delusione. La cosa migliore è rilassarvi e oggi starete per conto vostro.

Oroscopo 3 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): muovetevi con discrezione

Oroscopo 3 gennaio Sagittario: umore

La sincerità oggi può essere la cosa migliore ma un approccio delicato per dire quanto avete in mente andrà a vostro vantaggio. Può essere un’opportunità per precisare dei diritti e in questo modo vi sentirete più liberi, sollevati.

Se dovete chiarire qualcosa parlare in modo discreto è la parte difficile ma tenete presente che il modo in cui lo farete può essere cruciale per il futuro di una certa amicizia o di un altro legame stretto. L’oroscopo a voi consiglia di muovervi dunque con discrezione.

Oroscopo Sagittario 3 gennaio: amore

In coppia: con il partner, cercate di trovare un terreno riguardo al cambiamento di piccole abitudini.

Soli: il fascino è al top e non dovrete alzare un dito per incontrare l’anima gemella. Arriverà a grandi passi verso di voi.

