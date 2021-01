Oroscopo del 3 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 3 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di domenica 3 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (coincidenze fortunate)) e Acquario (riflessioni utili e positive).

Oroscopo del 3 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che vivrà una serie di coincidenze fortunate e all’Acquario che qualsiasi riflessione sarà utile e positiva.

Oroscopo 3 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una serie di coincidenze fortunate



Oroscopo Gemelli 3 gennaio: umore

Alcune situazioni si sistemeranno e ciò sarà d’aiuto a stabilizzare la vostra vita. Sapete bene quali sono le priorità e cosa invece lasciare alle spalle così da ottenere il massimo. L’oroscopo annuncia che oggi avrete parecchie cose da fare ma le energie sono al top, siete determinati e potete gestire tranquillamente tutto.

Ed è probabile che una serie di coincidenze fortunate aggiungeranno un raggio di sole alla domenica. Tenete presente che comunicando con gli altri si impara a conoscere meglio se stessi. Parlare con gli amici e i familiari, oggi avrà un potere terapeutico.

Oroscopo Gemelli 3 gennaio: amore

In coppia: a tenere in mano il timone della relazione siete voi. Non perché vi piaccia dirigere ma perché il partner si fida totalmente delle vostre decisioni.

Soli: esprimendo chiaramente i sentimenti che provate per una persona, avrete una risposta positiva.

Oroscopo 3 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): aprirete gli occhi su una situazione

Oroscopo Bilancia 3 gennaio: umore

Potrebbe emergere qualcosa che era rimasta nascosta. Il che avrà il potere di aprire gli occhi e vedere la situazione come è nella realtà. Se vi eravate fatti delle illusioni, anche rispetto a una persona, ora le vedrete chiaramente e, seppure con iniziale dispiacere, sarà un fatto positivo.

Nelle prossime settimane, segnala l’oroscopo, potrebbero esserci altre rivelazioni e avrete la chiara comprensione di ciò che dovrete fare e di come potreste trarre vantaggio da una determinata questione. A parte questo, un amico potrebbe avere bisogno del vostro aiuto, chiedere un consiglio. E chi meglio di voi?

Oroscopo Bilancia 3 gennaio: amore

In coppia: nel programma della giornata c’è la passione, i desideri, i progetti. L’intesa è a tutto campo.

Soli: dite basta ai ricordi del passato! Per vivere una nuova storia d’amore dovete osare.

Oroscopo 3 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): qualsiasi riflessione sarà utile e positiva

Oroscopo Acquario 3 gennaio: umore

Con la Luna in Vergine, siete molto concentrati sui voi stessi, sulle vostre emozioni e probabilmente su ciò che volete ottenere nei prossimi mesi. Il mondo circostante vi sembra lontano. Con questo stato d’animo la cosa migliore è delegare qualche responsabilità ed evitare che gli altri vi accollino le loro.

Per oggi, non prendete iniziative e fate il meno possibile. Il che non significa che sarete di malumore o preoccupati per il futuro. Qualsiasi riflessione, annuncia l’oroscopo, oggi sarà utile e positiva

Oroscopo Acquario 3 gennaio: amore

In coppia: esprimerete apertamente i sentimenti e vorreste che il partner reagisca in egual misura. Se non accadrà, sarete delusi.

Soli: voglia di libertà e al contempo di vivere una storia impegnativa. Sarà il dilemma di questa giornata.

