Oroscopo del 30 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 30 dicembre

Oroscopo di mercoledì 30 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (equilibrio tra lavoro e famiglia) e Leone (riflettere sul futuro).

Oroscopo del 30 dicembre, gli astri dicono all’Ariete di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale e al Leone che è la giornata giusta per riflettere sul futuro.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 30 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): un equilibrio tra vita personale e lavoro

Oroscopo Ariete umore

Il Plenilunio in Cancro si compie nel vostro settore della famiglia. Trovare un modo per bilanciare gli interessi personali con la carriera, le ambizioni e gli obiettivi è fondamentale. Trascorrendo troppo tempo sul lavoro, gli affari o altri progetti, potreste essere spinti a dare il via a un cambiamento.

Ricaricare le batterie stando in famiglia o facendo ciò che più vi piace è essenziale per il vostro benessere. L’oroscopo annuncia che il transito potrebbe portare alla luce un’area problematica in modo che possiate gestirla e lasciarla alle spalle.

Oroscopo Ariete 30 Dicembre amore

In coppia: il partner oggi potrebbe darvi filo da torcere. Probabilmente lo capirete e vi chiuderete a riccio.

Soli: il cuore batte forte per una persona conosciuta di recente. E oggi vi lancerete, tenterete la conquista.

Oroscopo 30 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): riflettere sul futuro

Oroscopo Leone umore

Il Plenilunio in Cancro si compie alle spalle del vostro segno. Il che significa che avrete bisogno di mollare un po’ la presa, lavorare di meno, stare per conto vostro e riflettere sul futuro. Provate sicuramente il bisogn di riposare, anche la mente.

Una passeggiata nella natura avrà il potere di rilassarvi e calmarvi. L’oroscopo segnala che il transito rappresenta un’opportunità per riconoscere le emozioni che avete tenuto a basa o represso in modo da poter prendere le decisioni più giuste, quelle che vanno a vostro vantaggio.

Oroscopo Leone amore

In coppia: la Luna in Cancro porta stabilità e forza nella relazione, a patto che prendiate in considerazione le aspettative del partner.

Soli: un incontro manderà all’aria le vostre certezze, gli ideali. Negli affari di cuore è in arrivo una rivoluzione.

Oroscopo 30 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mollare una relazione

Oroscopo 30 dicembre Sagittario: umore

Il Plenilunio in Cancro punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e per qualche giorno, al riguardo, potreste essere agitati. Potrebbe infatti arrivare una fattura che non vi aspettate oppure una somma dovuta ritarda a entrare. Più in generale potreste pensare ai guadagni e vorreste che riprendano smalto immediatamente.

Ma sapete bene che ci vuole del tempo e non sarà certo la vostra impazienza ad accelerare le cose. L’oroscopo annuncia che tuttavia è un ottimo momento per mollare una relazione che vi ha bloccato.

Oroscopo Sagittario 30 dicembre: amore

In coppia: la relazione ha un nuovo slancio, dal partner vi sentite amati e sostenuti. Siete pronti a fare progetti per il futuro.

Soli: una persona che vi piace da tempo, finalmente farà il primo passo e fisserete un appuntamento.

Per tutti gli altri segni clicca qui.