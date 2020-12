Oroscopo del 30 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 30 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di mercoledì 30 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (cambiamento positivo nel lavoro) e Bilancia (raggiungerete un traguardo).

Oroscopo del 30 dicembre, gli astri segnalano al Gemelli che ci sarà un cambiamento positivo nel lavoro e alla Bilancia che raggiungerà un traguardo.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 30 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un cambiamento positivo nel lavoro



Oroscopo Gemelli umore

Il Plenilunio in Cancro punta i riflettori sul vostro settore del denaro, dei profitti da ottenere ma occhio a tenere i piedi per terra, in caso contrario rischiate una delusione. Mantenendo la razionalità vi sarà più facile, inoltre, gestire una questione di soldi o una situazione complicata riguardante i beni personali.

La dissonanza Venere-Nettuno oggi è esatta e potrebbe spingervi a vedere le persone in modo idealistico. E’ importante invece mantenere il senso delle proporzioni. La buona notizia: l’’oroscopo annuncia che nel lavoro, potrebbe esserci un cambiamento positivo!

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: passione, dolcezza, il desiderio è al top! Momenti intimi che vi regalano inoltre sicurezza.

Soli: gli incontri ci sono ma sembra che la persona che vi attrae sia già impegnata. Chiarite la situazione.

Oroscopo 30 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): raggiungerete un traguardo

Oroscopo Bilancia umore

Se avete lavorato duramente su un obiettivo o su un piano riguardante la carriera, il Plenilunio in Cancro indica che raggiungerete un traguardo o realizzerete persino ciò che avevate in mente. E’ un momento di successo e potrete, giustamente, essere orgogliosi di voi stessi! Nei prossimi mesi otterrete una raffica di progressi!

Più in generale, l’oroscopo annuncia che sarete più produttivi e il denaro entrerà più facilmente nelle vostre casse. Non è escluso che si tratti di un lavoro svolto con la famiglia, le persone care.

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: serata tenera e sexy! I piccoli battibecchi avranno il potere di stimolare il desiderio.

Soli: vi piace una persona ma non fate il primo passo per timore di un rifiuto. E se fosse così anche per l’altro/a? Tentate!

Oroscopo 30 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concentratevi sul lavoro

Oroscopo Acquario umore

Il Plenilunio in Cancro si compie nel vostro settore del benessere, rappresenta un invito alla moderazione, a evitare stravizi a tavola, soprattutto nei prossimi giorni di festa. Resistete, dunque alle tentazioni e prendete cura di voi stessi. La salute non mai data per scontata.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, concentratevi sul lavoro poiché vi permetterà di accantonare i pensieri un po’ pessimisti. Potreste avere la consapevolezza di alcuni bisogni che al momento non riuscite a soddisfare ma, è solo un fatto temporaneo.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: cercate di fare critiche costruttive e abbassate il livello di permalosità. Non prendete qualsiasi commento del partner per un rimprovero.

Soli: un incontro potrebbe emozionarvi ma il passato è ancora presente, in alcuni momenti c’è nostalgia.

Per tutti gli altri segni clicca qui.