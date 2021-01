Oroscopo del 30 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 30 gennaio

Oroscopo di sabato 30 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (riflettere prima di parlare) e Sagittario (rilanciare vecchi progetti).

Oroscopo del 30 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere prima di parlare

Oroscopo Ariete umore

Con la dissonanza Sole-Marte siete molto impulsivi ma prima di agire o parlare, i pianeti vi invitano a riflettere. Non partite dunque in quarta come fate sempre poiché potreste pentirvene. L’oroscopo annuncia che Mercurio entra in moto retrogrado – fino al 20 febbraio – ed è probabile siate spinti a fare un bilancio.

E’ un buon momento visto che in questo periodo avete tante opzioni e capire che direzioni prendere è un fatto positivo. Il transito segnala inoltre che ora gestire le amicizie potrebbe essere un po’ complicato.

Oroscopo di Ariete 30 Gennaio amore

In coppia: se la relazione presenta qualche problema la cosa migliore è prendere il tempo di riflettere.

Soli: nulla di importante da segnalare. Pazientate… nel frattempo uscite con gli amici per distrarvi.

Oroscopo di domani 30 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): procedere con calma

Oroscopo sabato Leone umore

Nel momento in cui forse siete sul punto di concludere degli accordi o delle trattative, Mercurio torna in moto retrogrado fino al 20 febbraio. Potrebbe essere saggio pazientare, mantenere la calma poiché qualcosa, una decisione, potrebbe cambiare.

Ciò non significa, annuncia l’oroscopo che non progredirete ma farlo gradatamente può essere il modo migliore di procedere. E di qualsiasi documento siete pregati di leggere attentamente qualsiasi riga, anche le scritte in carattere minuscolo. Potreste scoprire qualche dettaglio di cui non eravate a conoscenza.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: Sole-Marte in dissonanza, vi spingono a mettervi in posizione di difesa e ciao ciao armonia.

Soli: dove è finita la vostra leggendaria sicurezza? Sembra che oggi dubitiate di voi stessi e non avete desiderio di nuovi incontri.

Oroscopo 30 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rilanciare vecchi progetti

Oroscopo 30 gennaio Sagittario: umore

Mercurio retrogrado in Acquario, segnala che fino al 20 febbraio avrete la possibilità di rilanciare vecchi progetti e rivedere quelli che avete attualmente in corso. Ma non solo, l’oroscopo annuncia che potrebbe essere necessario trovare una soluzione a vecchi problemi irrisolti.

Per quanto riguarda questo sabato, potrebbe essere difficile ritagliare del tempo voi. Forse dovrete portare a termine un lavoro oppure avete promesso di dare una mano a una persona cara e, anche se lo vorreste, non potrete rimandare o annullare.

Oroscopo Sagittario 30 gennaio: amore

In coppia: i passaggi astrali potrebbero impedire di vivere momenti di relax e piacere. E vi sentirete frustrati.

Soli: sognate l’amore ma di fatto al momento non vi muovete, non fate nulla affinché entri nella vostra vita.

