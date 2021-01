Oroscopo del 30 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 30 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo per domani sabato 30 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (rallentare e riposare) e Acquario (chiarire un malinteso).

Oroscopo del 30 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che deve rallentare e riposare e all’Acquario che ha la possibilità di chiarire un malinteso.

Oroscopo di domani 30 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): non dovete credere ad alcune promesse



Oroscopo Gemelli domani 30 gennaio: umore

Mercurio sarà in moto retrogrado fino al 20 febbraio e potreste avere la sensazione di fare un passo avanti e due indietro. Sebbene alcune recenti notizie riguardanti il futuro potrebbero aver scatenato il vostro entusiasmo, in questo periodo sarà indispensabile un mix di logica e intuito.

Puntate in alto senza trascurare i dettagli, anche in generale soprattutto tra oggi e domani. E fate attenzione, inoltre a credere ad alcune promesse. Piedi per terra. L’oroscopo annuncia che le energie odierne sono instabili: evitate di prendere decisioni.

Oroscopo Gemelli di domani 30 gennaio: amore

In coppia: bisogno di essere rassicurati e il partner sarà pronto a farlo. Vivrete bei momenti.

Soli: alla ricerca di emozioni forti! Oggi potreste incontrare una persona persa di vista da tempo. Il cuore batterà forte.

Oroscopo di domani 30 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rallentare e riposare

Oroscopo Bilancia di domani 30 gennaio: umore

Nel fine settimana la Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno e dovete rallentare, riposare, rilassarvi. Mercurio entra in moto retrogrado, fino al 20 febbraio, e segnala la necessità di rallentare, fare il punto e rivedere quanto state facendo, progetti compresi.

Esaminate i dettagli, verificate che le decisioni prese di recente siano ancora valide. Durante questo transito, annuncia l’oroscopo, potrebbero riemergere persone – o problemi del passato. Per mantenere la stabilità finanziaria, occhio alle spese, dite no agli acquisti impulsivi!

Oroscopo Bilancia di domani 30 gennaio: amore

In coppia: grande ritorno della sensualità, del desiderio! Organizzate una sorpresa, sul partner avrà un notevole effetto.

Soli: non avete intenzione di impegnarvi alla leggera. Evitate dunque situazioni che capite sarebbero problematiche.

Oroscopo domani 30 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): chiarire un malinteso

Oroscopo Acquario di domani 30 gennaio: umore

La dissonanza Sole-Marte può rendervi molto impulsivi ma la presenza di Mercurio in Acquario da oggi in moto retrogrado, fino al 20 febbraio, al vostro segno consiglia di essere prudenti e soprattutto di riflettere prima di parlare, agire, prendere una decisione o impegnarvi in qualcosa.

Su un altro piano: se c’è stato un malinteso con un familiare, nel fine settimana avrete la possibilità di chiarire. Sempre che ne abbiate voglia e siate disposti ad ascoltare. Ma è solo così che la relazione potrebbe cambiare in meglio.

Oroscopo Acquario di domani 30 gennaio: amore

In coppia: il partner oggi è al centro delle vostre attenzioni, darete prova d’amore attraverso gesti delicati.

Soli: le amicizie potrebbero farvi conoscere nuove persone, per cui sfoderate il vostro potere di seduzione!

