Oroscopo del 30 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 30 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Capricorno (siete stanchi) e Sagittario (delicatezza nelle relazioni).

Oroscopo del 30 novembre, gli astri mettono in guardia Capricorno (occhio alle decisioni impulsive) e Sagittario (divergenze di opinioni). Per gli altri segni l’indicazione generale è: chiarire gli obbiettivi da raggiungere.

.Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): la sincerità non è sempre positiva.



Umore

Il plenilunio in Gemelli fa emergere delle emozioni che vorrete condividere e il modo in cui le trasmetterete sarà importante. L’oroscopo annuncia che sarete infatti molto sinceri ma siete sicuri che servirà a qualcosa? Farete chiarezza, certo, ma dovrete essere consapevoli della sensibilità degli altri.

Di sicuro, il plenilunio vi rende molto ottimisti, anche senza un vero motivo, e fiduciosi. Trasmettete queste belle sensazioni a cui vi circonda, potrebbero averne bisogno! La vostra visione del mondo sta cambiando ed è un processo iniziato già a metà anno.

Amore

In coppia: fingere che i probemi non esistano solitamente è fortemente sconsigliato. Ma oggi è un atteggiamento favorevole alla relazione.

Soli: un flirt vi farà un gran bene sarete sinceri con la persona. Non avete intenzione di impegnarvi in una storia importante.

Toro (22 aprile-20 maggio): una spesa imprevista.



Umore

Con il Plenilunio in Gemelli potreste dover affrontare una spesa improvvisa o arriverà una fattura altrettanto imprevista. In ogni caso sarete costretti a sborsare del denaro. L’oroscopo annuncia inoltre che se siete tentati da un progetto e all’apparenza sembra buono, andateci piano poiché potrebbe costarvi parecchio.

In generale, per quanto riguarda le finanze, il plenilunio vi offre la possibilità di fare un reset così da avere un maggiore controllo sui soldi, gestirli meglio. Sul fronte relazioni, di lavoro o personali, essere presenti e affidabili rafforzerà i rapporti.

Amore

In coppia: se siete stanchi della solita routine parlatene sinceramente con i partner, trovate delle nuove cose da fare.

Soli: sembra che una persona aspetti un vostro messaggio. Avete dimenticato davvero o fate finta? Parlate apertamente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): volete sempre di più.



Umore

Il Plenilunio si compie nel vostro segno e nei prossimi giorni è probabile che sarete un po’ troppo ingordi, vorrete sempre di più e non vi porrete limiti. Ma la Luna Piena accentua anche la vostra sensibilità e potrebbe scatenare un problema in un relazione.

E, forse, annuncia l’oroscopo, perché sarete molto permalosi. Potrebbe essere una questione che va avanti comunque da tempo e la cosa migliore sarebbe quella di avere una conversazione seria e profonda. Vedrete ciò vi sembrava frustrante o fastidioso in una luce completamente diversa.

Amore

In coppia: con la Luna nel vostro segno aprirete il cuore al partner. E forse vi scuserete per alcuni atteggiamenti dei giorni scorsi,

Soli: voglia di incontrare l’anima gemella ma nel frattempo cercherete di ritrovare la forma psicofisica.

Cancro (21 giugno-22 luglio): occhio allo stress per il superlavoro.

Umore

Con il Plenilunio in Gemelli potreste sentirvi stanchi, probabilmente poiché vi state impegnando parecchio nel lavoro, investite tempo ed energie senza riserve. Occhio, se state andando oltre i vostri limiti nei prossimi giorni sarete stressati.

L’oroscopo vi invita a mollare alcune responsabilità, compiti e ove possibile delegare qualcosa così da rendervi la vita più facile. Detto questo, se avete in corso dei negoziati andranno a buon fine e inoltre avrete la prova, più in generale, che ciò che fate è apprezzato da chi vi circonda.

Amore

In coppia:un po’ nervosi, evitate qualunque motivo di contrarietà. Potrebbe prendere una piega importante.

Soli: evitate incontri, per oggi, poiché rischiate di ritrovarvi in compagnia di persone poco simpatiche.

Leone (23 luglio-23 agosto): resa dei conti con un amico.

Umore

Il plenilunio in Gemelli al vostro segno regala una splendida forma psicofisica, avrete ottime idee e troverete il modo per farle accettare da familiari, colleghi, il boss. Farete un’ottima impressione poiché sprigionate positività ed è proprio ciò di cui gli altri hanno bisogno.

L’oroscopo tuttavia annuncia che con un amico potrebbe esserci una resa dei conti. Prima di partire in quarta riflettete ed evitate di farvi coinvolgere in qualche “dramma”. Non è escluso, infine che abbiate voglia di entrare in una nuova cerchia, rinnovare le amicizie.

Amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi qualcosa ma voi non capire il motivo. Forse cerca solo di litigare.

Soli: sognate il grande amore ma per oggi non è previsto. Anzi, un incontro potrebbe rivelarsi abbastanza deludente.

Vergine (24 agosto-23 settembre): trovare un equilibrio casa-lavoro.

Umore

Con I Plenilunio in Gemelli nei prossimi giorni potreste portare atermine un progetto o raggiungere un obbiettivo, Sarà un mometo in cui dovrete festeggiare in modo adeguato. Al contempo, annuncia l’oroscopo, potreste dover dire addio a un’ambizione. Ma è pur vero che se si chiuderà una porta se ne aprirà una pià giusta per voi che vi porterà alla riuscita.

Oggi la vostra attenzione potrebbe essere concentrata sulla famiglia, la casa ma essere anche inpegnati parecchio nelle responsabilità di lavoro. E’ il momento di stabilire delle priorità, trovare un equilibrio tra casa e lavoro.

Amore

In coppia: atmosfera elettrica, forse siete troppo possessivi e la cosa infastidisce il partner. Se è possibile, fate uno sforzo.

Soli: qualche delusione e mancanza di motivazione, oggi vi spingono a stare per conto vostro. E forse non sbagliate.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fare dei tagli alle spese domestiche.

Umore

Il Plenilunio in Gemelli per il vostro segno è molto positivo, in questi giorni potrebbe arrivare una bella notizia che vi restituirà speranza oppure un colloquio di lavoro andare a buon fine. Mercurio, domani, entra in Sagittario, dove attualmente c’è il Sole, ed è un ulteriore segnale di facilità nel settore della comunicazione, degli incontri e spostamenti.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, potreste essere spinti a fare dei tagli nelle spese domestiche così da mettere dei soldi da parte o utilizzarli in modo diverso.

Amore

In coppia: circola leggerezza e siete pronti ad appianare eventuali tensioni. La serata sarà magnifica.

Soli: il fascino vi metterà in grado di conquistare la persona che avete puntato. Non ci sono ostacoli!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): essere trasparenti oppure misteriosi.

Umore

Se avete intenzione di fare una spesa, il Plenilunio in Gemelli vi consiglia di parlarne con le persone care così che non abbiano la sensazione che agite alle loro spalle. A voi la scelta, dunque tra essere trasparenti o al contrario misteriosi.

A parte questo, il plenilunio favorisce qualsiasi trasformazione destinata a far evolvere le relazioni con ch vi circonda. L’oroscopo annuncia che avete l’opportunità di cambiare decisamente le carte in tavola. Potreste inoltre imbattervi in informazioni che migliorano in modo pratico la vita.

Amore

In coppia: vi impegnate per mantenere l’arrmonia e il partner ve ne sarà riconoscente. Farete di tutto per essere dolci e teneri.

Soli: un po’ agitati e forse rimanderete un incontro. Rimanere per conto vostro oggi vi sembra meno rischioso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): delicatezza nelle relazioni.

Umore

Il Plenilunio in Gemelli per l’intera settimana punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni. Dovrete cercare di introdurre un po’ di delicatezza poiché è possibile che ci siano delle divergenze di opinioni. Se siete pronti inoltre ad affrontare una conversazione spinosa, con un atteggiamento pacato potreste risolvere parecchio.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che vi troviate di fronte a una scelta. In questo ascoltate, se arrivano, i buoni consigli delle persone care. In ogni caso, a darli potreste essere anche voi.

Amore

In coppia: il vostro cuore, i desideri sono nelle mani del partner. E questo atteggiamento permetterà un rinnovamento.

Soli: potreste dover fare una scelta tra due persone. Ma non è detto che riuscitate, almeno per oggi, a decidere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): occhio alle decisioni impulsive.

Umore

Con il Plenilunio in Gemelli se questa settimana ridurrete il programma lavorativo sarà una mossa saggia. Potreste sentirvi stanchi mentalmente e ciò comportare delle complicazioni oppure il rischio di prendere decisioni impulsive. L’oroscopo segnala che non avrete le energie di sempre e la difficoltà a concentrarvi.

Se un lavoro o un’attività sembra essere diventato poco interessante potreste anche essere pronti a mollare. Ma l’aspetto tra Mercurio e Saturno per quanto riguarda eventuali cambiamenti vi consiglia di adottare una strategia lungimirante. Riflettete, dunque, prima di entrare in azione.

Amore

In coppia: sempre pià complici, pronti ad ascoltare ma la cosa importante è che avete identiche aspettative.

Soli: e se per una volta foste voi a corteggiare? Non è un’idea malvagia e avrete delle ottime conferme!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una scelta riguardante il futuro.

Umore

Il plenilunio in Gemelli per il vostro segno è un ottimo passaggio. Si parlerà di voi e forse per un progetto che state preparando da tempo che presto sarà pronto, Alcune persone saranno impazienti di vederlo concretizzato e ciò sarà motivo d’incoraggiamento.

E’ possibile inoltre annuncia l’oroscopo che vi troviate di fronte a una scelta riguardante il futuro. Non dovete esitare perché è il momento giusto. Di sicuro al riguardo avrete maggiore chiarezza. Avete inoltre la possibilità di occuparvi al meglio degli affari, comunicare in modo efficace e portare a temine gli impegni di lavoro.

Amore

In coppia: con la Luna in Gemelli l’atmosfera sarà più distesa, più serena e cercherete di lasciare alle spalle le incomprensioni.

Soli: un flirt è leggero ma al contempo profuma di passione! Per ilmomento tuttavia, state alla larga da storie complicate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): sottomettervi a una decisione.

Umore

Il Plenilunio in Gemelli ai oppone al Sole in Sagittario e potrebbe regnare l’incertezza. Al centro c’è la vita professionale e al riguardo potreste dover fare una scelta. Fermarvi o andare avanti, oppure dovrete sottomettervi a una decisione che non approvate. Qualunque cosa decidiate vi porterà a un cambiamento positivo.

Inizialmente potrebbe non sembrare così ma nelle prossime settimane o mesi vi renderete conto dei vantaggi che, forse, non avevate previsto. Per alcuni di voi potrebbero esserci riparazioni in casa, drammi familiari o cambiamenti da affrontare e siete nella posizione di trovare un equilibri tra responsabilità di lavoro e vita personale.

Amore

In coppia: i rapporti sono tesi, il mutismo da parte vostra è impressionante. Forse non sbagliate, eviterete discussioni.

Soli: stanchi, un po’ nervosi oggi non avete testa per gli affari di cuore. Volete solo stare tranquilli, in santa pace.