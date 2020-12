Oroscopo del 31 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 31 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di giovedì 31 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (la stoffa da campioni) e Acquario (arriva un’ottima notizia).

Oroscopo del 31 dicembre, gli astri segnalano alla Bilancia una rinnovata sicurezza e all’Acquario l’arrivo di un’ottima notizia che vi metterà di buonumore.

Oroscopo 31 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): salutate il 2021 con ottimismo



Oroscopo Gemelli 31 dicembre: umore

Cercate di chiudere questo – pessimo per tutti – 2020 con gioia e leggerezza e mostrate affetto alle persone care. Nel nuovo anno rafforzerete la vostra posizione nel lavoro, toccherete con mano vari successi! Per oggi, le emozioni sono intense e l’oroscopo annuncia che potreste dubitare della vostra efficienza.

Siete pregati di prendere in considerazione i fatti e non le vostre sensazioni che oltretutto potrebbero essere infondate. L’immaginazione potrebbe spingervi a drammatizzare le situazioni. Salutate il nuovo anno con ottimismo. Avrete belle soddisfazioni in ogni settore!

Oroscopo Gemelli 31 dicembre: amore

In coppia: misurate le parole, di fronte a un piccolo problema non fate drammi. Tutto può essere risolto.

Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in una storia d’amore. La decisione finale spetta soltanto a voi.

Oroscopo 31 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la stoffa da campioni

Oroscopo Bilancia 31 dicembre: umore

Chiudete l’anno dicendovi che vincerete qualsiasi battaglia! Nel 2020 vi siete trovati di fronte a sfide, avversità, ostacoli ma avete mostrato la stoffa da campioni e nel 2021 raccoglierete i frutti! Grazie a Giove avrete una rinnovata sicurezza in voi stessi e Saturno in Acquario la renderà ancora più forte.

E chi potrà essere in grado di mettervi i bastoni tra le ruote? Niente e nessuno! Non lasciatevi, dunque, fuorviare dall’atmosfera stressante odierna, annuncia l’oroscopo, e cercate di dar prova di diplomazia con chi vi circonda.

Oroscopo Bilancia 31 dicembre: amore

In coppia: con il partner siete uniti più che mai, pronti ad affrontare insieme qualsiasi tempesta. Splendida intesa.

Soli: desiderate una storia ed è comprensibile. I pianeti vi assicurano che l’amore non è lontano!

Oroscopo 31 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): arriva un’ottima notizia

Oroscopo Acquario 31 dicembre: umore

Prima di salutare il 2020 con il tradizionale brindisi, sembra che in giornata abbiate parecchie conversazioni di lavoro. L’obbiettivo sarà quello di valutare ciò che è possibile concretizzare, i mezzi che avete per condurre in porto un progetto che avete a cuore.

Aggiungiamo che avete la possibilità di concludere al meglio anzi possiamo dire che sarà un successo. E’ un San Silvestro, annuncia l’oroscopo in cui potrebbe arrivare un’ottima notizia che vi metterà di buonumore. Lo trasmetterete alle persone care e i rapporti saranno armoniosi.

Oroscopo Acquario 31 dicembre: amore

In coppia: gli obblighi coniugali vi pesano, vorreste trascorrere la giornata a modo vostro. Avete intenzione di discutere proprio il 31 dicembre?

Soli: meglio soli che male accompagnati. Il che vuol dire che non dovete lanciarvi tra le braccia del primo/a arrivato/a.

