Oroscopo del 31 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 31 gennaio

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domenica 31 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (aiutare chi vi circonda) e Sagittario (impazienti).

Oroscopo del 31 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che aiuterà chi ha bisogno di una mano e al Sagittario che è impaziente, l’atmosfera è tesa.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 31 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): aiutare chi vi circonda

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Vergine potrebbe spingervi a ignorare le emozioni così che possiate andare avanti come treni. Se la voce interiore vi suggerisce di dare il via a un progetto fate pure ma se al contrario l’istinto dice di evitare, fermatevi.

Di certo, non sbaglierete. Al contempo l’oroscopo annuncia che potreste ascoltare la voce dell’altruismo e aiutare chi vi circonda se ha bisogno di una mano. Potreste trovare un equilibrio tra i due atteggiamenti e qualcuno, inoltre, dimostrerà gratitudine per la vostra gentilezza.

Oroscopo di Ariete 31 Gennaio amore

In coppia: siete sulla difensiva, pensate che il partner non vi capisca. E’ un peccato poiché comunicare è importante.

Soli: avrete belle conferme del vostro fascino, del sex appeal ma non ci sarà chi farà battere forte il cuore.

Oroscopo di domani 31 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un falso senso di sicurezza

Oroscopo domenica Leone umore

Cercate di seguire attentamente i nuovi sviluppi di una situazione o di un progetto soprattutto se a voi sembrano troppo belli per essere veri. La percezione di ciò che accade intorno a voi, infatti, potrebbe essere distorta.

Attenzione, non sarete soltanto voi che potreste cullarvi in un falso senso di sicurezza ma al contempo anche chi vi circonda potrebbe non vedere chiaramente. Tuttavia, annuncia l’oroscopo, la dissonanza Saturno-Urano potrebbe diradare la nebbia e consentirvi di vedere le cose come stanno realmente.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: volontà e desiderio vanno di pari passo con vostra grande soddisfazione e quella del partner.

Soli: potete conquistare, avete le carte in regola. Non vi resta che mettere in atto una strategia.

Oroscopo 31 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): impazienti, l’atmosfera è tesa

Oroscopo 31 gennaio Sagittario: umore

Potreste avvertire il forte bisogno di occuparvi delle responsabilità e degli obbiettivi a lungo termine. Mentre cercate di fare ordine mentalmente, in casa o sul posto di lavoro l’atmosfera potrebbe essere tesa. Se le cose non si muoveranno al vostro ritmo, potrebbero subentrare impazienza e frustrazione.

L’oroscopo annuncia che un amico vi darà il sostegno morale di cui avete bisogno per tirare su il l’umore e credere in un futuro positivo. E’ un momento in cui capirete chi è davvero vostro amico.

Oroscopo Sagittario 31 gennaio: amore

In coppia: molto riservati e il partner oggi vorrebbe prove d’amore, vedervi più motivati.

Soli: non è giornata d’incontri ma solo perché siete in posizione di difesa e non rendete facile l’approccio.

Per tutti gli altri segni clicca qui.