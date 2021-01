Oroscopo del 31 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 31 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani domenica 31 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (fingere che un problema non esista) e Bilancia (chiacchierate con gli amici).

Oroscopo del 31 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli di occuparsi di un problema e alla Bilancia che alcune chiacchierate spensierate con gli amici faranno bene all’umore.

Oroscopo di domani 31 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): fingere che un problema non esista



Oroscopo Gemelli domani 31 gennaio: umore

Potete provare quanto volete a ignorare un problema, fingere che non esista, ma questo atteggiamento non farà che peggiorare le cose. La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe spingervi a mettere la testa sotto la sabbia quando invece per risolvere sarebbe mille volte meglio fare qualcosa. Cercate di attingere al bisogno di agire.

Vedrete che i pezzi del puzzle si incastreranno perfettamente. Al contempo l’oroscopo annuncia che le amicizie sono al top, non avrete dubbi sulla sincerità del loro affetto. Ai vostri occhi ogni relazione sarà unica e speciale.

Oroscopo Gemelli di domani 31gennaio: amore

In coppia: tenerezza, senso dell’umorismo conquisteranno il cuore del partner. Splendida serata.

Soli: un flirt vi farà provare forti emozioni ma se dovesse prendere una piega importante, sarete pronti a impegnarvi?

Oroscopo di domani 31 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): chiacchierate spensierate con gli amici

Oroscopo Bilancia di domani 31 gennaio: umore

Entrare in contatto con gli amici per una chiacchierata spensierata, avrà il potere di farvi lasciare alle spalle qualche recente frustrazione. Se alcuni problemi personal o di lavoro hanno scatenato stress, godere di un po’ di tempo libero vi aiuterà a vedere le cose da una prospettiva diversa.

Tenete presente, annuncia l’oroscopo che oggi potreste essere meno zen del solito per cui siete pregati di non entrare in conversazioni sterili. Ad esempio una persona potrebbe parlare per ore dei suoi problemi e chiedervi consiglio ma poi non ascoltarlo. In questo caso interrompete il dialogo.

Oroscopo Bilancia di domani 31 gennaio: amore

In coppia: il partner dovrà “indovinare” i vostri desideri. Oggi con la persona amata siete davvero poco comunicativi.

Soli: se una persona vi piace – non è escluso faccia parte delle amicizie – fate il primo passo!

Oroscopo domani 31 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): prendere cura di voi stessi

Oroscopo Acquario di domani 31 gennaio: umore

Pronti a seguire una dieta sana? E’ importante per mantenervi in salute. In generale i pianeti al vostro segno consigliano di prendervi cura di voi stessi, migliorerà anche l’umore! L’Acquario dà sempre molto agli altri ma ora dovete essere gentili e pieni di attenzioni prima di tutto nei vostri confronti.

L’oroscopo inoltre annuncia che se doveste rimanere coinvolti in una discussione o, peggio, una lite, valutate se ne valga la pena, poiché è probabile che sia una situazione in cui alla fine non vincerebbe nessuno.

Oroscopo Acquario di domani 31 gennaio: amore

In coppia: calma, sembra che oggi non perdiate la minima occasione per punzecchiare il partner, fare delle critiche.

Soli: nuovi contatti in programma ma il vostro status, per oggi, non cambierà. Siete molto esigenti.

