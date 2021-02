Oroscopo del 4 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 4 febbraio, previsioni tutti i segni oggi e domani

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di giovedì 4 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (accettare una decisione) e Sagittario (non fate promesse).

Oroscopo del 4 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un progetto rallenta

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Scorpione potrebbe coincidere con dei nuovi sviluppi in un’amicizia nata di recente. Potreste chiedervi fino a che punto fidarvi e se condividere un segreto personale. Andando avanti probabilmente non ve ne pentirete e confidandovi cadrà l’ultima barriera che vi permetterà di rafforzare la relazione.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, dovrete fare i conti con la dissonanza Sole-Marte (sarà meno attiva da domenica) che potrebbe far ritardare un progetto su cui contavate, E il fatto di non poter fare nulla al riguardo, farà montare la vostra rabbia.

Oroscopo di Ariete 4 febbraio amore

In coppia: il dialogo è un po’ bloccato. Anziché discutere per piccole cose, dedicatevi a qualche attività da fare insieme.

Soli: gli incontri non sono al centro delle vostre preoccupazioni. Sembra che oggi abbiate altro per la testa.

Oroscopo di domani 4 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): accettare una decisione

Oroscopo giovedì Leone umore

Se un familiare oggi cercasse di convincervi riguardo a qualcosa, siete pregati di non accettare, soprattutto se la sua idea suona un po’ dubbia. La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in buon aspetto con Nettuno: potrebbe essere saggio controllare i dettagli.

La persona potrebbe aver frainteso una questione importante. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che sia stata presa una decisione che rifiutate con forza e vi arrabbierete parecchio poiché non avete la possibilità di cambiare le cose.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: non vi sforzerete più di tanto ma occhio ai conflitti, cercate di calmare le acque.

Soli: chi vi corteggia deve accettarvi così come siete, senza maschere e fronzoli vari.

Oroscopo 4 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di fare promesse

Oroscopo 4 febbraio Sagittario: umore

Mente e cuore oggi potrebbero sembrare in conflitto, ma lo sono davvero? A volte l’unico modo per sapere cosa fare rispetto a una situazione è scoprire il più possibile al riguardo. Ciò potrebbe comportare dover parlare con le persone, raccogliere informazioni e controllare con attenzione i dettagli.

L’oroscopo annuncia che inoltre riflettere sulle vostre emozioni vi farà ottenere un quadro completo e renderà molto più semplice qualsiasi decisione. Su un altro piano, tenete presente che le promesse fatte oggi – vostre o di chi vi circonda – non avranno grandi possibilità di essere soddisfatte. Per cui siate realistici.

Oroscopo Sagittario 4 febbraio: amore

In coppia: molto esigenti con il partner, oggi il senso dell’umorismo è latitante. Non siate troppo severi.

Soli: in cerca di una storia seria ma per ottenerla dovreste essere più elastici. Cosa che oggi vi riesce poco.

