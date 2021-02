Oroscopo del 4 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi e domani 4 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 4 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rivedere alcune decisioni



Oroscopo Gemelli domani 4 febbraio: umore

La dissonanza tra Sole e Luna al vostro segno indica che, alla luce di nuove informazioni, potreste dover rivedere alcune decisioni. Non dovete sentirvi in colpa per questo anzi, ammettete sinceramente l’errore e chi vi circonda vi apprezzerà.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, potrebbe esserci un ritorno al passato: potreste aver voglia di riprendere in mano un progetto chiuso da tempo in un cassetto con l’intenzione – stavolta – di portarlo a termine. O, ancora, contattare una vecchia conoscenza e rinnovare la relazione con grande gioia da parte di entrambi.

Oroscopo Gemelli di domani 4 febbraio: amore

In coppia: proverete, senza una vera ragione, il bisogno di stare per conto vostro. A volte è necessario.

Soli: in mente avete parecchie cose, comprese le preoccupazioni e all’amore oggi non ci pensate proprio.

Oroscopo di domani 4 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): non perdete di vista gli obbiettivi

Oroscopo Bilancia di domani 4 febbraio: umore

La dissonanza Sole-Marte non è un aspetto astrale di tutto riposo. Nel vostro segno potrebbe scatenare un po’ di frustrazione, di delusione a causa di una situazione – momentaneamente – bloccata. La Bilancia difficilmente si arrabbia ma oggi potreste essere furibondi… Ma questo stato d’animo, annuncia l’oroscopo, riguarda tutti i segni.

Fa emergere in fatto qualcosa di ingiusto oppure dare la sensazione che l’empatia sia totalmente assente. Il transito si scioglierà domenica, per cui nel frattempo mantenete la calma e non perdete di vista gli obbiettivi da raggiungere.

Oroscopo Bilancia di domani 4 febbraio: amore

In coppia: la ricchezza della vostra relazione è nel capirvi, percepire i reciproci desideri.

Soli: forse le conquiste non saranno all’altezza delle vostre aspettative ma le conversazioni saranno leggere e piacevoli,

Oroscopo domani 4 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): circola agitazione, forti emozioni

Oroscopo Acquario di domani 4 febbraio: umore

La dissonanza Sole-Marte scatena agitazione – e tutti i segni sono colpiti – e qualcosa o qualcuno potrebbe farvi uscire dai gangheri. Forse vi metteranno di fronte al fatto compiuto e totalmente inatteso. In generale circolano emozioni forti che potrebbero complicare alcune situazioni o destabilizzare alcune relazioni.

Nessuno, con questo transito, è molto obbiettivo e ciascuno rimane fermo sulle proprie posizioni. Per fortuna l’aspetto astrale è veloce e da sabato, al massimo domenica, la dissonanza non sarà più attiva. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che abbiate qualche doloretto fisico ma durante il fine settimana tornerete in forma.

Oroscopo Acquario di domani 4 febbraio: amore

In coppia: è un momento complicato, siete poco pazienti, ma non è una buona idea provocare il partner per sfogare il vostro nervosismo.

Soli: piedi per terra poiché oggi potreste essere convinti di aver incontrato l’anima gemella e in seguito ricredervi.

