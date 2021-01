Oroscopo del 4 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 4 gennaio

Oroscopo di lunedì 4 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (andateci piano nelle finanze) e Sagittario (arrivare al cuore di una questione).

Oroscopo del 4 gennaio, gli astri dicono al Leone che rischia di spendere più di quanto preventivato e al Sagittario che vorrà arrivare al cuore di una questione.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 4 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la determinazione non deve diventare ostinazione.

Oroscopo Ariete umore

La notizia della settimana è che dopo sei mesi di sosta nel vostro segno, Marte entra in Toro nel vostro settore del denaro. Potreste dover battervi per recuperare una somma che vi devono oppure impegnarvi per poter risparmiare. Il pianeta rosso forma delle dissonanze con Saturno e Giove e dovrete darvi da fare per ottenere ciò che volete e a cui sembra abbiate diritto.

Sarà un percorso da combattenti ma, annuncia l’oroscopo, visto che siete perseveranti ce la farete. Per oggi, non trasformate la determinazione in ostinazione: servirebbe solo a sentirvi frustrati.

Oroscopo Ariete 4 Gennaio amore

In coppia: non prendetevela per dettagli senza importanza. Cercate invece di mantenere l’armonia.

Soli: una persona potrebbe piacervi, apprezzerete le sue qualità ma non scatterà l’attrazione.

Oroscopo 4 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): andateci piano con le finanze

Oroscopo Leone umore

Andateci piano con le finanze, poiché potreste rimanere coinvolti in qualcosa o in un acquisto e spendere più di quanto pensavate. Di solito siete molto astuti, ma in questa circostanza potresti sbagliare soprattutto se sembrerà particolarmente allettante.

Ponete delle domande, anche quelle che potrebbero sembrare un po’ imbarazzanti o ovvie, così da non avere cattive sorprese. L’oroscopo annuncia l’arrivo di Marte in Toro: da domani sarete più combattivi che mai ma è probabile che non sarà sufficiente a sistemare un problema. Il che vi farà arrabbiare parecchio.

Oroscopo Leone amore

In coppia: a furia di mettere i puntini sulle i, il partner non sopporterà più le vostre critiche a ripetizione.

Soli: grande potere di seduzione, ma al contempo siete eccessivamente esigenti. Abbassate un pochino le aspettative.

Oroscopo 4 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): andare al cuore di una questione

Oroscopo 4 gennaio Sagittario: umore

Con la Luna in Vergine iniziate la giornata con uno stato d’animo un po’ irrequieto ma è pur vero che è forte la spinta ad arrivare al cuore di una questione. Forse siete preoccupati per motivi di denaro, per un affare. Tenete presente che questa energia se utilizzata al meglio vi consente di individuare cosa c’è di sbagliato nella gestione delle finanze così da poter risolvere.

Marte domani entra in Toro e l’oroscopo annuncia che il passaggio sarà d’aiuto – nel corso del transito – a sbarazzarvi di persone che vi infastidiscono o, non è escluso, di un problema di salute.

Oroscopo Sagittario 4 gennaio: amore

In coppia: sopportate sempre meno alcuni contrasti ma la soluzione c’è e si chiama compromesso!

Soli: smettete di guardare con la lente d’ingrandimento le persone così da scovarne i difetti. Rilassatevi.

Per tutti gli altri segni clicca qui.