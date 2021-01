Oroscopo del 4 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 4 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di lunedì 4 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (evitare chi tende al lamento) e Acquario (alla larga da polemiche sterili).

Oroscopo del 4 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che è bene evitare chi si lamenta ma non alza un dito e all’Acquario di stare alla larga da polemiche sterili.

Oroscopo 4 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mantenere un segreto



Oroscopo Gemelli 4 gennaio: umore

Se una persona vi farà una confidenza, siete pregati di tenere chiusa la bocca e ricordare che il silenzio è d’oro. La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe spingervi a raccontare agli altri, seppure involontariamente, e in seguito pagarne il prezzo. Se è qualcuno con cui volete rimanere in buoni rapporti, non mettete dunque a repentaglio la relazione.

Più in generale, l’oroscopo a voi consiglia di migliorare il settore finanze e spendere meno. Se temete che amici vi giudichino avari, sappiate che se vi apprezzano solo quando aprite il portafoglio, non sono veri amici.

Oroscopo Gemelli 4 gennaio: amore

In coppia: circola incertezza, un po’ d’instabilità ed è possibile che con il partner si scateni un litigio.

Soli: per oggi, vi piacerà testare il vostro potere di seduzione, toccare con mano quanto piacete!

Oroscopo 4 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitate chi ha la tendenza al lamento

Oroscopo Bilancia 4 gennaio: umore

E’ lunedì, probabilmente c’è la ripresa del lavoro ma con la Luna in Vergine che sosta alle spalle del vostro segno, avrete bisogno di un po’ di tempo da dedicare soltanto a voi. Sarà sufficiente anche mezz’ora ma vi farà un gran bene, soprattutto se avete molto da fare e la cosa scatena confusione.

Avrete modo di mettere ordine nelle priorità e godere in seguito di una splendida settimana. Più in generale, annuncia l’oroscopo, evitate di rimanere coinvolti in conversazioni sterili, da chi ha la tendenza al lamento ma non alza un dito per cambiare le cose.

Oroscopo Bilancia 4 gennaio: amore

In coppia: la relazione è più che solida e insieme al partner potete fare serenamente progetti per il futuro..

Soli: nei vostri pensieri c’è ancora un/a ex e vi impedisce di vivere una storia d’amore. Forse temete solo di andare incontro a una delusione.

Oroscopo 4 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): alla larga da polemiche sterili

Oroscopo Acquario 4 gennaio: umore

Alla larga da polemiche sterili: oggi circolano tensioni e la permalosità è al top. Nonostante siate molto emotivi, la forma fisica è eccellente ed è un’ottima giornata per canalizzare le energie nello sport, nell’esercizio fisico. Vi sentirete più tranquilli, meno inclini a scattare come molle.

E’ pur vero, annuncia l’oroscopo che già avvertite le vibrazioni di Marte che mercoledì entrerà in Toro. Con questo transito – fino al 4 marzo – la comunicazione non sarà al top, potreste trovarvi di fronte a persone ottuse, in malafede e ciò farvi arrabbiare parecchio.

Oroscopo Acquario 4 gennaio: amore

In coppia: grande ritorno della passione, delle dolci parole d’amore. La relazione oggi è la vostra priorità!

Soli: è una giornata in cui direte addio alla solitudine, in arrivo c’è una grande passione! L’attrazione con l’altro/a sarà irresistibile.

