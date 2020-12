Oroscopo del 5 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo del 5 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (concedetevi un po’ di coccole) e Ariete (fate buon uso di buonumore e capacità con il boss).

Oroscopo 5 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): conversazioni costruttive con il boss.

Probabile vogliate riflettere sulle vostre priorità, il che potrebbe essere utile per decidere cosa è davvero importante. Con Il Sole e Mercurio in Sagittario, in questo momento avete fiducia in voi stessi e nella vostra buona stella. Se inoltre, annuncia l’oroscopo, volete raccogliere una sfida, ad esempio una competizione, partirete e tornerete vincenti.

Per oggi,, la capacità di ascoltare e il buonumore saranno molto apprezzati. Fatene buon uso! E’ la giornata giusta per offrire sostegno alle persone care o avere delle conversazioni costruttive con il boss.

In coppia: discussioni animate ma costruttive vi permettono di appianare le diversità di vedute, capire le aspettative reciproche.

Soli: forse state aspettando il ritorno di una persona e l’attesa è frustrante. Dubbi e incertezze incidono sul morale.

Oroscopo 5 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): concedetevi un po’ di coccole.

Per tutto il fine settimana la Luna sosterà nel vostro segno. E’ possibile che arrivi un po’ di stanchezza ma per esservi fatti carico delle responsabilità degli altri, anche se – e lo sapete – sarebbero in grado di gestirle da soli. Allora, annuncia l’oroscopo, è il fine settimana giusto per concedervi un po’ di coccole e ricaricare le batterie.

Dite più “no” anziché giocare il ruolo del cavaliere con l’armatura scintillante che corre in soccorso di tutti. I transiti odierni favoriscono il rafforzamento delle relazioni con le persone care.

In coppia: per mancanza di tempo, con il partner avete accantonato alcuni progetti. Ma da oggi tornerete a parlarne.

Soli: negli affari di cuore soffia un vento di novità. Incontro con una persona che farà tornare fiducia nell’amore.

Oroscopo 5 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): assecondare il bisogno di evadere.

La Luna in Leone è in dissonanza con Urano, il che potrebbe rendere frizzante la giornata, avrete voglia di ampliare i vostri orizzonti al punto che preferirete concentrarvi su cose che vi entusiasmano anziché dedicarvi a ciò che dovreste fare.

C’è da dire, annuncia l’oroscopo che avete un gran bisogno di evadere. Se c’è un modo per scaricare le energie forse dovreste prenderlo in considerazione. Ad esempio, esercizio fisico, sport, una lunga camminata oppure – restrizioni permettendo – concedervi una gita in un posto che non conoscete.

In coppia: desiderio al top, c’è il rilancio della passione. Il cuore di entrambi batterà più forte.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore. Potrebbe essere l’inizio di una storia intensa e passionale.

