Oroscopo del 5 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (mollare i pensieri negativi) e Pesci (entrate in azione).

Oroscopo del 5 dicembre, gli astri mettono in guardia il Cancro (mollare i pensieri negativi permetterà di divertirvi) e Pesci (avete sognato abbastanza, rimboccate le maniche).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 5 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): mollare i pensieri negativi.

Oroscopo cancro umore

L’armonia Venere-Nettuno vi regala fascino e al tempo vi spinge alla comprensione, al perdono. Sia che si tratti di perdonare gli altri oppure voi stessi per qualcosa del passato che ormai non potrete cambiare. L’accetterete e sarà un autentico sollievo.

Mollando i pensieri negativi vi sarà più facile trascorrere due giornate all’insegna del relax e divertirvi. A parte ciò, l’oroscopo annuncia che è un’ottima giornata per esaminare le finanze, riflettere su acquisti importanti. Prenderete le decisioni giuste. Ma non solo, sistemare qualche debituccio o recuperare cose prestate.

Oroscopo cancro amore

In coppia: piccole incomprensioni ma voi saprete placare l’atmosfera e mantenere l’armonia con il partner.

Soli: cercare l’amore è una cosa ma trasformarla in una fissazione è un’altra. Non aspettandovi nulla, ci sarà una bella sorpresa.

Oroscopo 5 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate di indossare maschere.

Oroscopo scorpione umore

Evitate di indossare maschere ovvero fingere di essere ciò che non siete. Oggi avrete questa tentazione e forse perché avete intenzione di far colpo su una persona. L’oroscopo annuncia che potrebbe ritorcersi contro di voi poiché non potrete recitare per sempre una commedia.

Siate voi stessi, naturali e farete centro. E oltretutto gli altri non si faranno illusioni. In ogni caso, considerata la presenza della Luna in Leone, con le persone care rischiate di creare polemiche e tensioni, dire cose velenosette di cui in seguito pentirvi.

Oroscopo cancro amore

In coppia: avete voglia di introdurre un po’ di peperoncino di Cayenna nella relazione. E oggi l’eros la farà da padrone.

Soli: invierete messaggi chiari a chi vi attrae. Ed è probabile che concluderete la giornata insieme alla nuova conquista.

Oroscopo 5 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): entrare in azione.

Oroscopo pesci umore

Avete sognato e fantasticato abbastanza, ora dovete rimboccare le maniche ed entrare in azione. In questo momento il cielo astrale è dominato dai segni di Fuoco e per voi sono molto stimolanti. Allora, se siete senza un impiego fisso e ne avete trovato uno provvisorio, datevi da fare.

Più vi renderete utili e più avrete la possibilità, annuncia l’oroscopo, di mantenere questo lavoro. In ogni caso, visto l’aspetto tra Venere e Nettuno che vi spinge a sognare parecchio, evitate di darlo già per scontato!

Oroscopo pesci amore

In coppia: vi farete carico di alcuni obblighi e il partner ve ne sarà grato. E oltretutto riuscirete a mantenere l’armonia.

Soli: partendo dal principio che non avete nulla da perdere, oggi sarete decisi a conquistare un cuore e ci riuscirete!

