Oroscopo del 5 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (incontri divertenti) e Acquario (la capacità di vedere oltre).

Oroscopo del 5 dicembre, gli astri invitano i Gemelli a contattare gli amici e l’Acquario a seguire l’intuito.

Oroscopo 5 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): incontri con persone stimolanti.



Oroscopo gemelli umore

Nel fine settimana la Luna sosta in Leone e sarete di buonumore, creerete un’eccellente atmosfera, saprete come far ridere chi vi circonda. Le amicizie sono al top, contatterete, stringerete nuovi legami. Anche se soltanto online, saranno incontri con persone divertenti, stimolanti, con cui ci saranno conversazioni piacevoli e interessanti.

Non è escluso che riceviate o facciate una visita a una persona cara. Potrebbero esserci, annuncia l’oroscopo, anche circostanze insolite che vi permetteranno di entrare in contatto con persone che vi daranno informazioni preziose riguardo al lavoro.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: la relazione è frizzante, insieme al partner avrete voglia di uscire dal solito quotidiano

Soli: a presentarvi una persona potrebbero essere gli amici. La storia inizierà lentamente ma dolcemente.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una rimpatriata con vecchi amici.

Oroscopo bilancia umore

Con la Luna in Leone, sarete al centro della scena, avrete la possibilità di farvi apprezzare per l’eleganza e la gentilezza. In ogni caso, non cadete nella trappola dell’autocompiacimento. La fierezza è una grande qualità, la vanità un brutto difetto. La cosa migliore è trovare un equilibrio.

A parte questo, l’oroscopo annuncia un bel fine settimana, favorisce gli incontri con gli amici, rimpatriate con quelli che non vedete da tempo. Evitate infine che le persone care facciano continue richieste sottraendovi i momenti di distrazione.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: splendide e forti emozioni con il partner, momenti d’amore e tenerezza da gustare senza moderazione.

Soli: avrete l’imbarazzo della scelta ma individuerete la persona giusta! Sarà l’inizio di una bella storia d’amore.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): intuito al top, va seguito.

Oroscopo acquario umore

Per quanto riguarda gli affari e le questioni di tipo pratico in questo momento avete il cosiddetto “terzo occhio”, vedete oltre, individuate ciò che va a vostro vantaggio. L’intuito, l’avrete capito, è al massimo e seguendolo vi consentirà di trovare delle soluzioni.

L’oroscopo annuncia che al contempo siete molto attivi e reattivi. Qualsiasi cosa facciate, grazie al buon aspetto di Sole e Mercurio in Sagittario non la tirerete per le lunghe. Se in vista c’è un incontro o uno spostamento tutto si snoderà velocemente e concluderete.

Oroscopo acquario amore

In coppia: nella relazione, oggi si alternano momenti di passione e altri di enorme tenerezza.

Soli: negli affari di cuore non ci sono ostacoli. Oggi potete conquistare chi vi attrae in un batter di ciglia.

